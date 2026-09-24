Chile en el Festival de Bariloche: territorio, memoria y encuentro a través de tres miradas

La presencia chilena atraviesa distintas instancias de la 14ª edición del Festival Audiovisual de Bariloche (FAB), que se desarrolla del 21 al 27 de septiembre en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche.

Desde la Competencia Binacional de Largometrajes hasta el espacio de Proyectos en Construcción Latinoamericano (PEC), distintos realizadores de Chile llegan al festival con películas que ponen en primer plano los territorios y las memorias que los atraviesan.

Para Javier Castro, director de “Esto lo soñé antes”, la llegada al FAB tiene una dimensión particularmente vinculada con el territorio. Filmada en Puerto Natales, la película forma parte de la Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes y representa el primer encuentro del film con un público internacional.

“Que ‘Esto lo soñé’ antes esté presente en el FAB para mí es súper emotivo y nostálgico incluso”, cuenta Castro.

El vínculo entre Puerto Natales y Argentina aparece también en la experiencia del realizador.

“Acá hay una historia en común con Argentina, muy viva, muy familiar, porque acá hay muchas personas de Argentina que se quedaron a vivir en Natales, y chilenos que se fueron a Argentina y se quedaron allá; y van y vienen. Parientes, gente de ayer y hoy”, explica.

En ese sentido, la participación en el festival adquiere un significado que excede la exhibición:

“Creo que no es casual y me emociona un montón. Siento algo muy gratificante en términos emocionales de que una parte del cotidiano de Puerto Natales, que es un elemento muy presente en ‘Esto lo soñé antes’, esté presente en el Festival Audiovisual de Bariloche”.

Castro también pone el foco en el encuentro alrededor de una película:

“La mayor expectativa que tengo es que se abran los espacios no sólo para ver, disfrutar, experimentar y vivenciar el cine, sino también para aprender del mismo”.

Para él, esa dimensión comunitaria es central: “Yo creo que es fundamental hoy por hoy que el cine sea una arista clave para que la comunidad, la inspiración del cine hacia la gente, y luego de la gente hacia el cine, se mantenga con vida. Y hacerlo en comunidad”.

Ese carácter de encuentro también aparece en la experiencia de Francisco Toro Lessen, director de “Konun Wenu”, secuela de “Amukan”, película premiada en la Competencia Patagónica de Largometrajes de 2021.

“Es bien bonito traer la película y poder compartirla acá en Bariloche”, afirma.

En “Konun Wenu”, el territorio tiene una presencia central.

“Establece el territorio como personaje, con vida, con identidad. No sólo con texto, sino que también es protagonista”, explica el realizador.

Su regreso se vincula también con los intercambios entre espacios cinematográficos de ambos lados de la cordillera y con la relación entre el FAB y BioBioCine, festival que dirige en Concepción.

Toro Lessen es también jurado de las competencias de largometrajes del FAB, tarea que define como “una gran responsabilidad y un gran honor”. Para el realizador, los festivales cumplen una función que va más allá de las proyecciones:

“Un festival de cine es una oportunidad para reflexionar, para encontrarnos. Los festivales de cine son encuentros de las personas, de las historias, con los públicos, son parte de la identidad y de la cultura de las ciudades, y son propiedad de las personas que las habitan”.

Desde otra instancia del festival, Jaime Bernardo Díaz Díaz llega con “Cuando avanza la niebla”, documental seleccionado en la categoría Proyectos En Construcción (PEC).

“Para nosotros como equipo es una instancia muy importante poder participar en el FAB”, señala Díaz Díaz. La expectativa está puesta también en abrir nuevas conversaciones alrededor del proyecto: “Estamos a la expectativa de que alguien se interese por nuestro proyecto, que quiera apoyar en la coproducción, o que se interese en el proceso de posproducción de la película. La expectativa más grande que tenemos es poder compartir con otros realizadores, tener la instancia de exponer nuestro proyecto y darlo a conocer, e ir afinando su presentación”, explica.

La presencia chilena en el FAB se da de forma contundente este año, con más producciones en competencia que cualquier otro país latinoamericano, y reafirma los vínculos entre las industrias cinematográficas de ambos lados de la cordillera.

Programación completa del FAB:

Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes (Argentina – Chile)

Al sur del invierno está la nieve – Seba Vidal Campos (Documental) (Chile)

Esto lo soñé antes – Javier Castro (Experimental) (Puerto Natales, Chile)

Iberah – Alejo Estrabou (Ficción) (El Bolsón)

Acá no pasa nada – Sebastian Labaronne (Documental) (Viedma, Río Negro)

Competencia Nacional de Largometrajes

La noche está marchándose ya – Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas (Córdoba)

Todas las fuerzas – Luciana Piantanida (CABA)

Los caminantes de la calle – Juan Martín Hsu (Mendoza, Argentina y Lima, Perú)

Plata o mierda – Toia Bonino y Marcos Joubert (Provincia de Buenos Aires)

3000km en bicicleta – Ivan Vescovo (Argentina)

Brücher. Crónica botánica inaudita – Mariana Guzzante y Camila Menéndez (Mendoza)

Competencia Latinoamericana de Largometrajes

Un futuro brillante – Lucía Garibaldi (Uruguay)

Nunkui – Verenice Benitez (Ecuador)

Jankee – Yamel Thompson (La Habana, Cuba)

Me niego rotundamente – Nina Wara (Bolivia)

Nimuendajú – Tania Anaya (Brasil)

Aquella sombra desvanecía – Samuel Urbina (Perú)

Competencia Patagónica Binacional de Cortometrajes

Empezar a volver – David Ovando Torres (Valdivia, Chile)

Los murales de D10S – Luciano Nacci (Italia y Viedma)

Tierra del Fuego 1976 – Juan Pablo Lattanzi y Guido De Paula (Ushuaia)

El infierno de lo humano – Marcos Montes de Oca (San Carlos de Bariloche)

Inchegen Awka Liwen – Yvana Juárez (Neuquén)

Inche – Carlos Alberto Rojas Hurtado (Puerto Montt, Chile)

La fe – Walter Ponzo Ferrari Calcumil (General Fernández Oro)

Conociendo a Cuqui Honik – Luis Urquiza (El Bolsón)

Seis de abril – Agnese Boaretto (Zapala, Neuquén)

¿Sueñan los centinelas del mar? – Claudia Valdivia y Fernanda Ojeda (Puerto Montt, Chile)

Algo para recordar – Estanislao Cortada (El Bolsón)

Competencia Nacional de Cortometrajes

Las fuerzas extrañas – Santiago Charriere (Viedma y CABA)

Los mentirosos – Eduardo Braun Costa (CABA)

Marazul – Paulo Pécora (Buenos Aires)

Beibi siter – Carla Pezé Di Carlo (CABA)

Oportuncrisis – Rolando Javier Curten y Matias Molchadsky (Buenos Aires)

La cerrillana – Andrea Urquiola (Salta)

Mirala – Carlos Ignacio Trioni Bellone (Córdoba)

Miss Mix – Vir Zone (Rosario)

Eros (morir en el otro) – Manuel Polleri (Mar del Plata y Rosario)

La perla – Agustina Salvador (San Martín, Mendoza)

Todos los nombres empiezan con M – Carla Scolari (Rosario, Santa Fe)

Minero hina kawsakuni, como un minero vivo yo – Luciano Eugenio Paciotti (Buenos Aires,

Argentina y Potosí, Bolivia)

Navidad de marga – Marcia Atahida Majcher (Misiones)

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes

Levantamuertos – José Eduardo Castilla Ponce (México)

Caso Isolado – Jamila Facury y Edson Lemos Akatoy (Brasil)

Capim – Julia Munhoz y Caio Pimenta (Brasil)

Pude ver un fantasma desde mi ventana – Mayro Cristhian Romero Villasagua (Ecuador)

Mal de tierra – Camila Caballero (Colombia)

Despojo Roma – Consuelo Corrales Ávila (Perú)

Corte pelo – Evaristo Jarawi (Perú)

Bolero Rojo – Ángel Molina Navarro (Paraguay)

Úrsula – Edison Cájas (Chile)

Twelve – Gabriela Flores (Cuba y Honduras)

Tinku – Román Nina Nina (Bolivia)

La piel del tiempo – Colomba di Segni (Uruguay)

Competencia de Cortometrajes Universitarios

La cara de mi madre – Anabel Villalba y Berenice Zapiola (CABA)

028, Los niños cantores – Lucía Carrizo (La Plata)

La máquina de cortes – Hipólito Infante del Castaño (Entre Ríos y Buenos Aires)

El veneno del pueblo – Rosario Nardi Ronco y Antonella Pegoraro (Córdoba)

Bajo la piel – Angelina del Corazón Guerrero Cettour (Río Grande, Tierra del Fuego)

Los que se van – Gabriel Massut (Mendoza)

Pasarelas – Santiago Funes Lafi (Mendoza)

Volver a verte – Román Ruberti Godoy (Cuyo)

Pechicha – Sandra González Venegas (Alto Biobío, Chile)

Larga distancia – Alen Provoste (Valdivia, Región de Los Ríos, Chile)

Alma mía – Bruno Gutierrez (Neuquén)

Todos me conocen – Yago Didier Avila Poussif (General Roca)

Pixeles rotos – Mateo Coronel (El Bolsón)

Chango – Ramiro Pirogovsky (Bariloche y El Bolsón)

Impureza – Tomas Tapia Carrero (General Roca)

Que permanezca en la memoria – Paz Molina Villegas (Región del Biobío, Chile)

PEC Latinoamericano (Proyectos en Construcción)

Perón o muerte. Filmar la resistencia – Igor Galuk (Documental) (La Plata)

Cuando avanza la niebla – Jaime Bernardo Díaz Díaz (Documental) (Santiago de Chile, Chile)

Todo bien igual – Victoria De Michele (Ficción) (Ciudad de Buenos Aires)

Tornado del 97 – Paula Florencia Burna Elstner (Ficción) (Federación, Entre Ríos)

Golpes secos – Cristian Fernandez Scriva (Ficción) (Buenos Aires)

Liminal – Jorge Vargas (Ficción) (San Salvador de Jujuy)

Una isla, dos memorias – Luciano Nacci (Documental) (Viedma)

Estridentes – Abi Larotonda (Documental) (El Bolsón y Bariloche)

El pulso de la luna – Bianca Fidani (Ficción) (Bariloche)

Otra patria – Alejandro Encinas (Documental) (Lago Puelo)

No sé cómo contar esta historia – Julieta Romano Ortiz (Documental) (General Roca)

Volviendo a Ceferino – Franco Pichiman (Documental) (General Roca)

Competencia Nacional de Videoclips

Sensei – Carlos Echeverria (XS) (Buenos Aires)

Horizonte – Pablo Rafael Roldán (Usted Señálemelo) (CABA)

Líquidos soles – Gastón Bejas (Chakana) (Amaicha del Valle)

Selva nocturna – Devi Ananda Molina Perez (Waiwen) (El Bolsón y Lago Puelo)

Raro – Andrés Tamagnini (Riezgo) (Ciudad de Córdoba)

Hablando mal – Lucas Rosas y Manuel Pons (MHTresUno) (Buenos Aires)

Dos para escapar – Guadalupe Sanz (Caro Wolf) (Pinamar, Provincia de Buenos Aires)

Farolito – Inti Patron y Maite Mugica (Magdalena Vitale) (Neuquén y Buenos Aires)

Nuestra canción – Andres Rossi y Rubén Stremiz (Atlante) (Córdoba)

Km0 – Mario Cadiz (Karmah) (Cabo Vírgenes y Río Gallegos, Santa Cruz)

Competencia Nacional de Videodanzas

Duende – Ornella Berardi y Luiza Loures (Buenos Aires, Argentina y San Pablo, Brasil)

Las cosas que no te dije – Jona Alonso (Chaco y Corrientes)

Ame – Osvaldo Ponce (Buenos Aires)

Emotio – Leonel Cieri (Córdoba)

La Vida es un Malambo – Tobias Planes (Allen, Río Negro)

Muni Mostra & Vitorino – Ana Natalia Filippini y Marianela Muñiz (San Carlos de Bariloche)

Too much – Anita Zanelli (CABA)

Producciones totales por competencia

Largometrajes Patagónicos Binacionales: 4

Largometrajes Nacionales: 6

Largometrajes Latinoamericanos: 6

Cortometrajes Patagónicos Binacionales: 11

Cortometrajes Nacionales: 13

Cortometrajes Latinoamericanos: 12

Cortometrajes Universitarios: 16

PEC Latinoamericano (Proyectos en Construcción): 12

Videoclips Nacionales: 10

Videodanzas Nacionales: 7

Organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro