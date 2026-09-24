Netanyahu desatado en la ONU: niega genocidio en Gaza y arremete contra Europa, Erdogan y Mamdani

Benjamín Netanyahu convirtió este jueves la tribuna de Naciones Unidas en una defensa cerrada de la actuación de Israel y en una batería de ataques contra sus críticos. El primer ministro israelí negó que su país esté cometiendo un genocidio en Gaza, reivindicó la ofensiva contra Irán y apuntó contra dirigentes europeos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El clima quedó marcado incluso antes de que comenzara a hablar. Decenas de delegados abandonaron el salón de la Asamblea General cuando Netanyahu subió al estrado. El jefe de Gobierno israelí respondió calificándolos de “cobardes morales” e invitó a marcharse a quienes todavía quisieran hacerlo.

🇮🇱🇺🇳 “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora”: La Asamblea General de la ONU se vacía ante el discurso de Netanyahu. pic.twitter.com/ikKgMGPGAE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2026

Uno de los ejes centrales fue Gaza. Netanyahu calificó como “la mayor mentira del siglo” la acusación de genocidio y aseguró que Israel ha adoptado medidas para proteger a los civiles, entre ellas permitir vacunas y alimentos. “¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio”, afirmó. La ofensiva israelí iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 73.000 palestinos muertos, según autoridades sanitarias de Gaza. La acusación de genocidio es además materia de un proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia, que hasta ahora no ha dictado sentencia sobre el fondo.

Netanyahu sostuvo que Israel ha debido combatir durante tres años en “siete frentes” y defendió también su posición sobre Cisjordania, a la que volvió a denominar “Judea y Samaria”. Reivindicó el vínculo histórico judío con ese territorio y con los Altos del Golán, e incluso apeló a la Biblia al responder al presidente sirio Ahmed al Sharaa: “Los judíos están en los Altos del Golán desde los tiempos de Moisés”.

El mandatario también cargó contra gobiernos europeos que cuestionan la política israelí hacia los palestinos. Según Netanyahu, dirigentes de Europa occidental han optado por la “debilidad” y el “apaciguamiento”. Frente a las acusaciones de colonialismo provenientes de países como Francia y Reino Unido, respondió recordando el pasado colonial de ambas potencias.

Otra parte del discurso estuvo dedicada a Irán. Netanyahu defendió los ataques lanzados junto a Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes y aseguró que ordenar esa operación había sido “una de las decisiones más fáciles” de su trayectoria como primer ministro. También afirmó que algunos gobiernos que públicamente cuestionan a Israel le habían agradecido en privado la ofensiva contra Teherán.

El tono subió nuevamente cuando se refirió a Erdogan. Netanyahu calificó al presidente turco de “tirano”, lo acusó de encarcelar a periodistas y opositores, cuestionó la presencia turca en el norte de Chipre y sostuvo que Ankara se ha convertido en un foco de propagación de “mentiras antisemitas”. Ante las referencias de Erdogan a Jerusalén, replicó: “No, señor, no lo hará. Este es nuestro país, nuestra ciudad, nuestra capital eterna”.

Netanyahu: Now, the latest country to become a super spreader of antisemitic lies is Türkiye: Erdogan. pic.twitter.com/VmkA21lFEn — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

También llevó hasta la ONU su enfrentamiento con Zohran Mamdani. Netanyahu llamó “antisemita” al alcalde de Nueva York, lo acusó de respaldar a personas vinculadas con Hamás y le reprochó haber planteado la posibilidad de detenerlo en virtud de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. “Intentaste impedir que viniera. No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad”, sostuvo. Mamdani ha rechazado anteriormente las acusaciones de antisemitismo y ha declarado que se opone al odio y la intolerancia.

Netanyahu to Zohran Mamdani: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They tell me, “This isn’t the city we remember. It changed so quickly.” No, it’s no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas. You… pic.twitter.com/zu1y7NlEpr — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

En contraste, Netanyahu elogió a Donald Trump, pese a las discrepancias recientes entre ambos gobiernos. “No hemos tenido un mejor aliado”, afirmó, y agradeció al presidente estadounidense su liderazgo. La visita del primer ministro a Nueva York fue inusualmente breve y, a diferencia de viajes anteriores, su agenda no contempló una reunión con Trump, en momentos en que Israel se encamina a las elecciones del 27 de octubre.

El discurso, de cerca de 40 minutos, cerró como comenzó: con Netanyahu reivindicando la capacidad militar de Israel frente a sus adversarios y rechazando las acusaciones internacionales sobre Gaza. “Vamos a ganar. No tenemos otra opción”, repitió desde el estrado de una Asamblea General marcada por las protestas y el abandono de parte de los delegados.