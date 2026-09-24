10 señales para reconocer el alzhéimer

Cómo estás hoy en el primer jueves de primavera. Ojalá con poca alergia y buen ánimo. En primavera, cada 21 de septiembre, desde 1994, se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y reducir el estigma que sufren quienes la padecen y sus familias. Este año el lema es: “Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer: el diagnóstico de demencia importa”.

Por ello este miniespecial trae mayoritariamente temas sobre esta enfermedad que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Y, de paso, nos transforma en extraños –y también a ellos– de nuestros seres más cercanos.

En Chile más de 200 mil personas viven con alzhéimer, pero cuando nos damos cuenta ya han pasado al menos 10 años desde que la enfermedad comenzó. Por ello, te dejo una guía –muy conocida– con 10 señales de advertencia y síntomas. Si notas alguno de ellos, no lo ignores, chequéate con un médico, porque no todos los problemas de memoria son alzhéimer.

El líder de investigación de Laboratorios Roche Chile, Harrison Carriel, pone énfasis en que por cada persona con la enfermedad hay que multiplicar por millones de familias afectadas. Él lo sabe bien, porque su abuelo y recientemente su padre murieron de alzhéimer.

“Hay una subrepresentación del impacto de la enfermedad, porque mi padre murió porque no pudo continuar su tratamiento por su condición mental”, dice. Ve más abajo la entrevista audiovisual.

En Latinoamérica estamos lejos de los grandes centros de investigación, más en Chile ubicado al final del continente (aunque esto depende desde dónde se mire).

La Iniciativa LatAm-FINGERS para el Cambio Cognitivo es un ensayo clínico realizado en once países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay). Lee qué se descubrió.

Tomar conciencia de la enfermedad de Alzheimer es súper importante, pero actuar de manera preventiva o actuar hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas es vital. Sobre esto habla el jefe de geriatría de Clínica MED y director de Vitalia Finis, el Centro Transdisciplinar de Longevidad Funcional de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae, Juan Carlos Molina.

Y como bonus track, un nuevo capítulo de Voces de Salud Solidaria. En esta entrevista, Marie Claire Dablé cuenta la lucha de Maite y su familia no solo contra una enfermedad poco frecuente y neurodegenerativa, sino también contra las políticas públicas que ponen barreras para obtener tratamientos de alto costo.

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10 señales de que podrías estar desarrollando alzhéimer

Es probable que conozcas o sepas, a través de una amistad, sobre alguien que vive con alzhéimer. Tal vez la enfermedad ya ha estado en tu familia. Como sea, la demencia por décadas se ha considerado algo “normal” de la edad; hoy sabemos que la más común (afecta al 70% de los enfermos) es la enfermedad de Alzheimer. Una afección cerebral que causa un deterioro lento en la memoria, la cognición y habilidades del razonamiento. No es olvidar dónde dejaste las llaves, tampoco es olvidar un nombre y luego recordarlo.

Lo más importante es que, cuando te des cuenta de que tu memoria está fallando, acudas a un médico lo antes posible, porque quienes comienzan a perder la memoria suelen ocultarlo, no lo dicen hasta que es tarde. Y cuando los demás se percatan ya ha pasado mucho tiempo. Como en todas las enfermedades, cada minuto cuenta.

Te dejo 10 señales de advertencia y síntomas, recopiladas por la Alzheimer’s Association. Si notas alguno de ellos, no lo ignores, programa una cita con un médico.

Tener problemas de memoria no significa tener alzhéimer. Cuando los síntomas de la demencia son causados por afecciones tratables, como la depresión, las interacciones entre medicamentos, el consumo excesivo de alcohol o algunas deficiencias vitamínicas, pueden revertirse.

Pérdida de memoria que interrumpe tu vida diaria

Una de las señales más comunes de la enfermedad de Alzheimer, especialmente en su etapa temprana, es olvidarse de información recién aprendida. También puedes olvidar fechas o eventos importantes, hacer las mismas preguntas una y otra vez, y necesitar cada vez más recordatorios (por ejemplo, notas o dispositivos electrónicos) o familiares para cosas que antes manejabas solo o sola.

Relacionado con la edad: a veces olvidarse de nombres o citas, pero acordarse más tarde.

Dificultad para planificar y/o resolver problemas

Algunas personas viviendo con cambios de memoria debidos al alzhéimer u otra demencia experimentan variacion en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo hacer las cosas que solían hacer antes.

Relacionado con la edad: cometer errores ocasionales al manejar las finanzas o las cuentas del hogar.

Dificultad para completar tareas habituales

A las personas viviendo con cambios de la memoria debidos al alzhéimer u otra demencia muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. A veces pueden tener dificultades para conducir a lugares conocidos, organizar listas del mandado o recordar las reglas de un juego favorito.

Relacionado con la edad: necesitar ayuda de vez en cuando para usar el microondas o grabar un programa de televisión.

Confusión de tiempo o lugar

Es posible que las personas viviendo con alzhéimer u otra demencia se olviden de las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad con comprender algo si no está pasando en ese instante. A veces pueden olvidar en dónde están y cómo llegaron allí.

Relacionado con la edad: confundirse sobre el día de la semana, pero darse cuenta después.

Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo se relacionan unas con otras

Algunas personas viviendo con alzhéimer u otra demencia pueden experimentar cambios de la vista. Esto puede llevarlas a tener dificultades con el equilibrio o con la lectura. También pueden tener dificultades al juzgar distancias y determinar color o contraste, lo cual puede ocasionar problemas para conducir un vehículo.

Relacionado con la edad: cambios de la vista relacionados con las cataratas.

Nuevos problemas en el uso de palabras en lo oral o escrito

Las personas con alzhéimer u otra demencia pueden tener problemas para seguir o participar en una conversación. Pueden dejar de hablar en medio de una conversación sin idea de cómo seguir o pueden repetirse. Pueden batallar con el vocabulario, teniendo problemas para nombrar un objeto conocido o usar el nombre equivocado (como llamar al “lápiz” un “palito para escribir”).

Relacionado con la edad: tener dificultad a veces en encontrar la palabra exacta al hablar.

Poner objetos fuera de lugar y mostrar dificultar para deshacer pasos

Una persona con alzhéimer u otra demencia puede poner las cosas en lugares inusuales. Pueden perder cosas sin poder desandar sus pasos para encontrarlas. Es posible que acusen a los demás de robo, especialmente mientras avanza la enfermedad.

Relacionado con la edad: olvidarse dónde puso las cosas y desandar los pasos para encontrarlas.

Mal juicio o juicio disminuido

Las personas con alzhéimer u otra demencia pueden experimentar cambios en el juicio o en la habilidad de tomar decisiones. Por ejemplo, es posible que usen mal juicio al tratar el dinero o prestar menos atención al aseo personal.

Relacionado con la edad: tomar una mala decisión de vez en cuando, como negarse a cambiar el aceite del auto.

Retirarse de actividades sociales o del trabajo

Una persona con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia puede experimentar cambios en la habilidad de mantener o seguir una conversación. Como resultado, él o ella puede retirarse de sus aficiones, actividades sociales u otros compromisos. Es posible que les dificulte seguir un equipo o una actividad favorita.

Relacionado con la edad: a veces perder interés en las obligaciones familiares o del trabajo.

Cambios de humor o de personalidad

Las personas con alzhéimer u otra demencia pueden experimentar cambios de humor y personalidad. Pueden llegar a estar confundidas, suspicaces, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, con amigos o en lugares donde están fuera de su ambiente.

Relacionado con la edad: desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y enojarse cuando la rutina es interrumpida.

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Harrison Carriel: el reto de frenar el alzhéimer desde el laboratorio

En el mundo unos 55 millones de personas viven con demencia. De ellas, alrededor del 70% tiene la enfermedad de Alzheimer. O sea, una de cada tres personas mayores muere con demencia.

Sin embargo, los certificados de defunción no informan como causa esta enfermedad que mata más gente que algunos cánceres.

En esta entrevista, el líder de investigación de Laboratorios Roche Chile, Harrison Carriel, pone énfasis en que por cada persona con la enfermedad hay que multiplicar por 4, por las familias afectadas. En Chile se estima que son 200 mil las personas diagnosticadas con alzhéimer, según el Ministerio de Salud.

“Cuando yo tenía 5 años mi abuelo tuvo alzhéimer. Mi padre hace tan solo 3 años fue diagnosticado con la enfermedad y falleció el año pasado. Justamente como mencionas tú, su certificado de defunción dice paro cardiorrespiratorio. Hay una subrepresentación del impacto de la enfermedad, porque mi padre murió porque no pudo continuar su tratamiento debido a su condición mental”.

-Sabemos que el alzhéimer es multicausal, pero ¿qué es lo concreto que tenemos hoy?

-Es multifactorial. Hay una porción genética que se estima está en torno al 1 y 5% de todos los alzhéimer. Sin embargo, la ciencia declara como mecanismo de la enfermedad los depósitos de placa beta-amiloide, que proviene de la descomposición de una proteína más grande llamada proteína precursora amiloide.

Y esta placa, digamos que es una especie de cemento que se deposita en el cerebro y que corta conexiones neuronales, pero también produce una inflamación crónica a nivel de cerebro que a lo largo de los años genera muerte neuronal.

Ahora bien, hay otros mecanismos que están estudiados en la ciencia, sin embargo, hoy los principales y potenciales abordajes terapéuticos radican en este mecanismo de acción.

-¿En qué se está trabajando?

-Hoy tenemos cuatro abordajes terapéuticos:

El tratamiento farmacológico de los síntomas, principalmente medicamentos para la cognición y para el tratamiento de conductas principalmente agresivas. El abordaje no farmacológico tiene que ver con la estimulación cognitiva: actividades físicas adaptadas y actividades para el bienestar. El tercer enfoque es la adaptación del entorno y del estilo de vida: aseguramos que el ambiente familiar y el hogar está adaptado para una persona con esta condición. Y el cuarto abordaje va principalmente enfocado en el apoyo del cuidador.

La ciencia ahora está buscando terapias modificadoras de la enfermedad, destinadas a la limpieza de esta placa beta-amiloide, pero también otros mecanismos de acción intermedio como terapias modificadoras hacia la proteína Tau, que es una proteína esencial para la mantención de la estructura de la neurona.

Por lo tanto, hoy la ciencia está yendo en búsqueda de terapias que permitan actuar sobre el cerebro.

En 2022 comenzamos estudios de carácter de fase 1 en esta enfermedad y actualmente estamos planeando iniciar estudios de fase 3 en alzhéimer muy temprano, es decir, alzhéimer preclínico.

Entre las novedades destaca la reciente aprobación, por la agencia sanitaria de Estados Unidos (FDA), de un test de sangre que te permite determinar si existe placa beta-amiloide en tu cerebro.

Es un biomarcador que hace un diagnóstico diferencial. Entonces, hoy en día tenemos un abordaje diagnóstico por escalas, como te comentaba, que sigue siendo el gold standard justamente para diagnosticar, pero también tenemos estos diagnósticos complementarios mediante imagen, punciones lumbares y próximamente –y esto va a llegar a Chile– estos biomarcadores para la determinación en sangre. Lo que es bueno, siempre tienen que ser utilizados bajo el criterio de la supervisión médica, porque esto es un diagnóstico diferencial.

Este examen se realiza a partir de los 55 años, que es la edad en que se comienzan a acumular las placas beta-amiloide en mayor rango.

Hoy el diagnóstico suele hacerse cuando los síntomas son evidentes. Podríamos llegar a determinar eso como hoy lo hacemos para medir el colesterol.

El sueño de todas las personas que hemos convivido con esta enfermedad es que esto pudiera estar en un acceso transversal a la población. Ahora, eso va a depender de muchos temas, especialmente de políticas públicas.

-Hablando de prevención, ¿cuál es el peso de la reserva cognitiva?

-Muy importante. Los pacientes que tengan un nivel de educación más alto o que tuvieron algún trabajo que requería altas capacidades mentales, suelen tener una reserva cognitiva mayor que pacientes que no. Por ello, hay que estimular la memoria mediante ejercicios, aprendizaje, por ejemplo, de un nuevo idioma para estimular el cerebro, para ir formando nuevas conexiones neuronales.

Agrega que una mayor reserva cognitiva significa de alguna manera que el alzhéimer no va a avanzar tan rápido, porque el cerebro tiene más conexiones neuronales desarrolladas por hábitos que el paciente ejecutó durante el curso de su vida.

“Y no olvidemos el punto social. El aislamiento es uno de los principales problemas también y esto ocurre mucho en la población de los adultos mayores”, agrega.

“Que los pacientes estén muy insertos en un ámbito de social donde hay actividad física, actividades para bienestar o ellos se encuentren incluidos, también tiene un factor muy importante para la evolución de esta enfermedad”, agrega el investigador.

Y por supuesto nunca pasar por alto los problemas auditivos y visuales, que son nuestro acceso al mundo.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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Mito o Verdad: ¿es posible la prevención del alzhéimer en América Latina?

Desde que inicié este boletín he estado difundiendo la importancia de la prevención en todo tipo de enfermedades. No siempre es fácil de hacer, lo sé, pero paso a paso podemos sumar acciones pequeñas, que se vuelven hábitos para cuidarnos y vivir mejor.

En la enfermedad de Alzheimer esto es más complicado de realizar, porque no se sabe a ciencia cierta su causa.

Los estudios coinciden en su origen multifactorial, provocado por una combinación de cambios cerebrales, genéticos y de estilo de vida.

Entre los principales cambios cerebrales están la acumulación de forma anormal de la proteína beta-amiloide que forma placas fuera de las neuronas. La proteína Tau forma ovillos en el interior de las neuronas. Estas acumulaciones interrumpen las conexiones entre las células cerebrales y provocan su muerte gradual, produciendo daño neuronal.

Existen elementos biológicos que escapan por completo a nuestro control, siendo la edad el más influyente de todos, ya que la probabilidad de desarrollar la enfermedad se duplica cada cinco años después de cumplir los 65.

A esto se le suma la herencia genética y la presencia de variantes como el gen APOE-e4, que actúan como boletos de lotería: no garantizan que vayas a enfermar, pero sí aumentan las probabilidades si ya tienes antecedentes en tu familia directa.

Nuestras rutinas diarias y el estado general del cuerpo influyen directamente en la resistencia del cerebro, especialmente a través de la salud cardiovascular; condiciones como la hipertensión o la diabetes dañan los microvasos sanguíneos que alimentan la mente.

Además, hábitos como el sedentarismo, el tabaco o el mal sueño actúan como aceleradores del desgaste cerebral, mientras que problemas no tratados como la pérdida auditiva aíslan al cerebro y aceleran su deterioro al privarlo de estímulos vitales.

Estos últimos factores son los que todos podemos cambiar para protegernos. Y eso fue lo que probó el ensayo LatAm-FINGERS.

Los resultados se entregaron en el Congreso Internacional de la Asociación de Alzhéimer (AAIC) 2026 y se publicaron en The Lancet.

Estilo de vida en Latam

Latinoamérica enfrenta una alta carga de demencia, con una prevalencia creciente de factores asociados al deterioro cognitivo. Las intervenciones en el estilo de vida podrían retrasar dicho deterioro, pero las poblaciones latinoamericanas siguen estando subrepresentadas en los ensayos de prevención de la demencia.

La Iniciativa LatAm-FINGERS para el Cambio Cognitivo es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y simple ciego realizado en once países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay). Individuos de 60 a 77 años con alto riesgo de demencia y rendimiento cognitivo subóptimo fueron asignados aleatoriamente a recibir una intervención sistemática de estilo de vida por 2 años.

La intervención estructurada proporcionó orientación y apoyo continuos, incluyendo ejercicio supervisado, asesoramiento nutricional basado en una versión adaptada de la dieta MIND, entrenamiento cognitivo informatizado, seguimiento del riesgo cardiovascular y 38 reuniones grupales para favorecer la interacción social y el compromiso con el programa.

La intervención flexible entregó educación médica periódica y recomendaciones generales sobre el estilo de vida, además de cuatro reuniones grupales para hablar sobre alimentación, actividad física, actividad cognitiva y social y manejo del riesgo vascular, sin asesoramiento ni supervisión continuos.

“Lo adaptamos a las culturas y hábitos locales, al tiempo que preservamos sus elementos fundamentales”, afirmó la jefa de neuropsicología del FLENI-CONICET, en Buenos Aires, Lucia Crivelli.

Por ejemplo, se incorporaron actividades como salsa y tango a los programas de ejercicio y se adaptó la dieta MIND para incluir alimentos regionales como palta, quinua, açaí, chía y semillas de calabaza.

A lo largo de dos años ambos grupos experimentaron mejoras en memoria, pensamiento y función cognitiva general con el paso del tiempo, pero los avances fueron sistemáticamente mayores en el grupo de intervención estructurada.

“El estudio es importante, porque demuestra que las estrategias de reducción del riesgo de demencia pueden implementarse fuera de los países de altos ingresos, siempre que se adapten culturalmente y se implementen de forma estructurada”, dijo Crivelli.

“Además, refuerza la idea de que los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida no son marginales: son fundamentales para la salud cerebral y pueden representar una gran oportunidad para la prevención, especialmente en regiones como Latinoamérica, donde la carga de factores de riesgo modificables es elevada”, añadió la especialista.

Estos hallazgos extienden los resultados positivos del ensayo finlandés FINGER y del estudio estadounidense POINTER a Latinoamérica, región que enfrenta una carga desproporcionada y en rápido crecimiento de la demencia, pero que históricamente ha tenido escasa representación en la investigación sobre prevención.

Las estimaciones fiables de las tendencias de prevalencia de la demencia son esenciales para la planificación de políticas de salud. América Latina está experimentando un rápido envejecimiento de la población, pero aún no está claro si la prevalencia de la demencia refleja los patrones decrecientes observados en los países de altos ingresos.

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Chat con el especialista: cómo anticiparse 10 años a la pérdida de memoria

En el Día Mundial del Alzhéimer 2026, el lema principal de la campaña internacional es “Cuanto antes lo sepas, más puedes hacer: el diagnóstico de demencia importa”. Por ello, es fundamental tomar conciencia de la enfermedad, dejar presente que sí es posible actuar de manera preventiva o anticiparnos hasta 10 años a la aparición de los síntomas.

“Esto es factible en estos momentos, dado que hay marcadores que pueden adelantar en cierta manera la posibilidad de tener alzhéimer antes de que aparezcan incluso los síntomas”, señala el jefe de geriatría de Clínica MED y director de Vitalia Finis, el Centro Transdisciplinar de Longevidad Funcional de la Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Finis Terrae, Juan Carlos Molina.

-¿Es posible la prevención en la enfermedad de Alzheimer?

-Sí, lo es. Todo lo que protege a las arterias también protege contra la enfermedad de Alzheimer. Vale decir, hay que controlar la presión arterial, la diabetes, el tabaquismo, no ser sedentario, controlar el colesterol. Son todos elementos importantes.

Bajo ese punto de vista también tú puedes hacer acciones proclives a mejorar tu salud cerebral. Entre estas se encuentran aprender un oficio o un hobby nuevo, mantener contacto social, no ser sedentario, hacer alguna actividad física. Esto último es importantísimo. Además, evitar golpes en la cabeza.

-¿Cuánto tiempo se estima que transcurre desde que comienza la enfermedad hasta que se manifiestan los síntomas?

-El tiempo estimado entre etapas preclínicas y la aparición de síntomas puede llegar a ser de 10 años.

-¿Cómo se hace el diagnóstico hoy?

-El diagnóstico actualmente se hace cuando ya hay alteración cognitiva. La consulta habitual de los pacientes es por alteración de memoria. La gente empieza con problemas de atención y un subconjunto de síntomas que incluyen alteración del juicio, del raciocinio, la atención, la capacidad de abstracción, la evocación. En ese caso, van alterándose secuencialmente y después se van sumando cada uno de los trastornos cognitivos hasta que aparece lo que llamamos demencia.

Agrega que el diagnóstico va de la mano de un enfoque clínico de descarte de patologías reversibles, especialmente el déficit de vitamina B12, trastornos hormonales, exámenes de laboratorio en general. Después viene la etapa de imágenes donde la resonancia nuclear magnética o el TAC de cerebro son elementos importantes y se configura finalmente con una evaluación neuropsicológica.

-¿Es posible el diagnóstico temprano?

-El diagnóstico temprano se puede hacer desde el punto de vista de marcadores tanto genéticos como séricos e, incluso, en el líquido cefalorraquídeo. Entre estos se encuentran los marcadores de proteína Tau en el líquido cefalorraquídeo, también marcadores de proteína Tau 217 a nivel sanguíneo y todo lo que significan marcadores genéticos, lo que aumenta la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer.

Esto acompañado de un PET con evaluación de cúmulo de proteína beta-amiloide, que es un examen radiológico funcional y morfológico. El conjunto nos puede dar, en forma temprana, la gran sospecha de estar frente a una enfermedad de Alzheimer.

-¿Cómo podría cambiar el curso de la enfermedad tener un diagnóstico temprano?

-Actualmente los fármacos de uso habitual son solo paliativos. Sin embargo, con el diagnóstico temprano podríamos tener fármacos modificadores de la enfermedad en el sentido de que la progresión se haga cada vez más lenta y la aparición de los síntomas se demore.

Esto significa que la detección precoz va a ser un importante cambio de paradigma en la medida que haya fármacos eficaces, efectivos y al alcance de la gente.

-¿Qué terapias están disponibles: farmacológicas, no farmacológicas?

-Tenemos una clase terapéutica que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que destruye la acetilcolina. Y los fármacos de esa clase son la rivastigmina y el donepecilo.

Existe otro utilizado que es la memantina y los de reciente aparición: lecanemab y donanemab que son fármacos biológicos monoclonales que evitan el cúmulo de la proteína beta-amiloide en el cerebro. Y de reciente estudio está trontinemab.

Sobre terapias no farmacológicas señala la importancia de la comida saludable, como la llamada dieta mediterránea. Suma el evitar golpes en la cabeza, aprender cosas nuevas, relacionarse con la gente, tener contacto con la naturaleza y “no está de más decir, evitar todos aquellos factores que hacen daño cardio y cerebrovascular, como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaquismo. Hacer ejercicio es fundamental, ayuda muchísimo para prevenir la enfermedad y todo lo que guarda relación con el manejo del estrés y el buen dormir”.

-Usted es parte del estudio que está comenzando en Chile, ¿qué puede adelantar sobre él?

-En Chile estamos participando en un estudio en fase 3, que es detectar en población sin problemas cognitivos que tengan proteína Tau 217. Este marcador sérico o sanguíneo debe estar elevado por sobre un nivel determinado para fines de inclusión en el estudio. A ellos se les va a proponer un seguimiento de 5 años para recibir un compuesto biológico monoclonal contra la proteína beta-amiloide: el trontinemab.

El estudio se llama PrevenTron y el objetivo es investigar si trontinemab puede detener o ralentizar el deterioro cognitivo en una etapa preclínica.

La aparición de nuevas terapias que modifican la enfermedad de Alzheimer y que no solo acompañen como un tratamiento paliativo, son una luz de esperanza dentro de un túnel de oscuridad en la temática de la enfermedad de Alzheimer que afecta a alrededor de 200 mil chilenos.

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Voces de Salud Solidaria: cuando acceder a un tratamiento depende de tribunales

En un nuevo capítulo de Voces de Salud Solidaria te dejo en video la historia de Maite, quien a sus 12 años padece CLN2, una enfermedad neurodegenerativa que produce un deterioro progresivo de las funciones motoras, el lenguaje y otras capacidades. Existe una terapia específica, la Cerliponasa Alfa, que si bien no es una cura, puede ralentizar la progresión de su enfermedad y preservar funciones.

Para acceder a esta terapia, su familia interpuso un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones, cuyo fallo fue ratificado hace unas semanas por la Corte Suprema, dejando a Maite y a su familia sin acceso al tratamiento que necesita con urgencia.

La abogada María Josefa Fuenzalida señala que “los argumentos de la Corte son lo que nosotros llamamos una nueva jurisprudencia”, y agrega que, a lo menos desde el año 2018 y hasta fines de 2024, existía una línea jurisprudencial que había permitido que pacientes con enfermedades graves, progresivas y mortales obtuvieran tratamientos cuando existía riesgo vital y no había una alternativa terapéutica.

El razonamiento actual apunta a que este tipo de tratamientos debería formar parte de las políticas públicas de salud y que los tribunales, como órganos distintos, no necesariamente pueden sustituir esas decisiones.

Te dejo el capítulo completo AQUÍ.

Como siempre, te agradezco haber llegado hasta el final de este newsletter que hago con mucho cariño para ti. Si algún tema te gustó, compártelo para que llegue a más personas. Y si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. ¡Que tengas una muy buena semana!