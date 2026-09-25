Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

El Foro de las Artes vuelve a desplegar durante octubre la creación artística de la Universidad de Chile en distintos espacios de la capital. Organizado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), con la colaboración de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), el encuentro reunirá más de 30 actividades gratuitas y abiertas a la ciudadanía, entre propuestas de música, teatro, danza, artes visuales y sonoras, arquitectura, cine, artes mediales y más. A lo largo de sus distintas ediciones, el Foro ha realizado más de 320 actividades y convocado a más de 20 mil espectadores, consolidándose como la principal plataforma institucional para poner en circulación la creación desarrollada desde la Casa de Bello.

Este año, su programación se articula bajo el lema “Subversión sensible”, una invitación a preguntarse qué puede hacer el arte cuando una parte creciente de nuestra experiencia cultural está mediada por algoritmos y plataformas digitales. En un entorno en el que estos sistemas intervienen en aquello que vemos y consumimos, la propuesta del Foro pone énfasis en las prácticas artísticas como espacios desde los cuales recuperar la subjetividad, reconstruir la experiencia sensible e imaginar formas alternativas de relacionarnos con el presente.

La propuesta cobra especial sentido desde la Universidad de Chile, que a lo largo de su historia ha reconocido la creación artística como una dimensión fundamental de su misión pública y de su producción de conocimiento. En este marco, el Foro de las Artes no representa únicamente una instancia de exhibición o circulación de obras, sino también una manera de hacer visible ante la ciudadanía el valor que la creación posee para pensar críticamente la sociedad.

Para el vicerrector (s) de Investigación y Desarrollo, Luis Quiñones, el Foro “es una de las expresiones más visibles del compromiso de la Universidad de Chile con la creación artística. Doce ediciones dan cuenta de una iniciativa consolidada, capaz de generar oportunidades para nuestros creadores y creadoras, articular distintas comunidades y acercar este trabajo a la ciudadanía. Queremos seguir fortaleciendo el apoyo a académicos y académicas en sus procesos de creación, poniendo a su disposición herramientas y plataformas que permitan ampliar el impacto de su trabajo en la sociedad”.

Por su parte, el director de Creación Artística, Fernando Gaspar, expresó que “en un contexto en que desde el campo de las artes reafirmamos su relevancia en la sociedad, la U. de Chile mantiene la convicción de que la creación artística constituye una forma fundamental de conocimiento y permite fortalecer nuestras comunidades. Este Foro de las Artes propone reivindicar la capacidad de la creación para imaginar y producir formas de experiencia más allá y con las nuevas tecnologías. Invitamos a la ciudadanía a encontrarnos nuevamente y reconocer juntos los principios de convivencia y cuidado que nos unen a través de las artes y la cultura”.

Así, llegar a una duodécima edición constituye también una reafirmación de ese compromiso. Año tras año, el Foro abre a públicos diversos los procesos creativos desarrollados por artistas, académicas y académicos, estudiantes y egresados de la U. de Chile, ofreciendo espacios y experiencias para poner en circulación conocimientos que no necesariamente se expresan mediante las formas tradicionales de exhibición. Frente a un presente marcado por la sobreexposición a la información y la aceleración algorítmica de la experiencia, subvertir desde lo sensible implica reivindicar la capacidad del arte para generar otros modos de atención y de reflexión colectiva.

Hagamos jardín: música para abrir el Foro

La programación comenzará el jueves 1 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Huechuraba, con “Hagamos jardín”, un concierto que reunirá al Dúo Orellana & Orlandini con la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba. La jornada contará con la participación especial del guitarrista y académico de la Universidad de Chile Luis Orlandini, recientemente distinguido con el Premio Nacional de Artes Musicales 2026, quien junto a Romilio Orellana y las y los jóvenes músicos de la comuna, cerrará el encuentro con una interpretación conjunta del Concierto para dos mandolinas de Antonio Vivaldi.

El nombre del concierto recupera la expresión “en sus ruinas hagamos jardín”, perteneciente al Himno de los Estudiantes Americanos, del poeta peruano José Gálvez, e incluida por Gabriela Mistral en Lecturas para mujeres (1923). Desde esa imagen, la apertura propone pensar la Universidad como un espacio capaz de cultivar vínculos y de propiciar encuentros entre distintas generaciones a través de las artes.

Programación que expande los cruces del arte

Durante octubre, la programación recorrerá distintos lenguajes y soportes, con especial énfasis en proyectos que tensionan las relaciones entre creación, tecnología y experiencia. Entre ellos, el día 13 de octubre se presentará en la Sala de Cine de Ñuñoa El Estado soy Yo (versión performativa), una relectura en vivo del cortometraje realizado por Carlos Flores en 1980, en la que archivo, cuerpo, música e imagen reconstruyen la obra desde el presente. La performance contará con la participación del propio Carlos Flores y de Sebastián Arriagada, ambos académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI).

La artista María Ignacia Valdebenito tendrá la apertura del proceso de su proyecto AM: Arte a Media, Servicio Técnico Especializado, donde aborda los conceptos de falla y reparación desde el humor. Como parte del programa de residencias Punta Medial, que se realiza en el Centro de Creación Artística e Investigación Interdisciplinaria (CeCAII), la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile mostrará sus avances el 29 de octubre, para luego exhibir los resultados de obra en la 18ª Bienal de Artes Mediales. A ello se suma la segunda edición de Vibra. Encuentro de Artes Sonoros, esta vez en alianza con el Museo del Sonido, que tendrá conciertos e instancias de conversación entre el 21 y el 23 de octubre.

Los sábados 17 y 24 de octubre, en el Planetario de Huechuraba, se realizará Latitudes Inmersivas, con proyecciones audiovisuales de creaciones latinoamericanas en formato fulldome y la participación de las artistas transmediales argentinas Joaquina Salgado y QOA, cuyas propuestas de visualidad y sonoridad formarán parte de la experiencia. En paralelo, la exposición Foro de las Artes en Satélite218, realizada junto a la galería Espacio218, reunirá los viernes 16, 23 y 30 de octubre obras de una nueva generación de artistas visuales formados en la Casa de Bello y propiciará sus primeras experiencias de inserción en el circuito artístico comercial.

Desde la danza, la coreógrafa e investigadora neozelandesa alys longley desarrollará junto a la académica Macarena Campbell un laboratorio en el marco del Proyecto Undular Aotearoa NZ–Chile. A ella se sumará la bailarina y coreógrafa alemana Sophia Otto, estrechamente vinculada al legado de Pina Bausch, quien encabezará un laboratorio en torno a Kontakthof, una de sus obras más emblemáticas. Ambas instancias se desarrollarán en el marco del VIII Coloquio Bajo la Mesa Verde, organizado por el Departamento de Danza, que los días 15 y 16 de octubre reunirá investigaciones y prácticas en torno a una “danza expandida”, abordando formas colaborativas de creación, metodologías sensibles de investigación, educación y patrimonio vivo.

El programa incorporará además una nueva entrega de Re-creaciones, proyecto dedicado a activar la memoria del patrimonio escénico del Departamento de Teatro, con reversiones de obras como Tracy Ridícula, de Manuela Oyarzún, y Karen, de los Contadores Auditores; el encuentro online El Gigante vestido, que pondrá en diálogo arte, conservación, arquitectura y comunidad en torno al geoglifo de Tarapacá; y Anatomía de un relato nomen nescio, una propuesta instalativa del artista y académico Rodrigo Bruna en Casa Central, desarrollada en diálogo con el Museo de Anatomía de la Universidad de Chile.

Como extensión de la programación, el lunes 9 de noviembre el Foro recibirá al filósofo y escritor francés Éric Sadin en Casa Central, una de las principales voces contemporáneas en el análisis crítico de las relaciones entre tecnología y sociedad. Su participación funcionará como una suerte de epílogo expandido de esta edición, prolongando las preguntas levantadas por “Subversión sensible” más allá de octubre y trasladándolas al campo de la reflexión filosófica: la algoritmización de la experiencia, la automatización creciente de nuestras prácticas y el lugar que pueden ocupar la sensibilidad, el pensamiento y la creación frente a esas transformaciones. La obra reciente de Sadin ha estado precisamente dedicada a examinar estos procesos y sus efectos sobre el pensamiento y la autonomía humana.

De este modo, el Foro de las Artes 2026 no se clausura únicamente con el término de su programación, sino que extiende su discusión y sus preguntas hacia otros tiempos y espacios, reafirmando el arte como una forma de conocimiento capaz de interrogar críticamente el presente. La programación completa, con fechas, horarios y lugares de cada actividad, se encuentra disponible en forodelasartes.uchile.cl.

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