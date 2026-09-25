Bachelet y Boric cuestionan el Escudo; Barros admite que le faltan antecedentes

Bachelet y Boric piden a Kast reconsiderar ingreso al Escudo de las Américas

Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron al presidente José Antonio Kast reconsiderar la permanencia de Chile en el Escudo de las Américas, mecanismo impulsado por Donald Trump. En una declaración conjunta, los expresidentes cuestionaron los eventuales efectos de esa adhesión sobre la autonomía de la política exterior chilena. En paralelo, el Senado acordó una sesión especial para el 7 de octubre y convocará al canciller Francisco Pérez Mackenna y a los ministros Fernando Barros y Martín Arrau. La discusión parlamentaria buscará precisar qué compromisos asumió Chile y si alguno requiere aprobación del Congreso.

Barros admite que no conoce todos los antecedentes del Escudo de las Américas

El ministro de Defensa, Fernando Barros, respondió al llamado de Michelle Bachelet y Gabriel Boric a reconsiderar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas. Sostuvo que, según los antecedentes que conoce, el mecanismo no compromete la soberanía ni impone obligaciones al país. Al mismo tiempo, admitió que no cuenta con toda la información y pidió esperar el regreso del presidente José Antonio Kast y del canciller Francisco Pérez Mackenna para conocer más detalles. Barros describió la iniciativa como un espacio voluntario de cooperación e intercambio de información entre países, y descartó que contemple intervenciones militares.

Kast advierte riesgo de alza de combustibles si EE.UU. restringe exportaciones de diésel

El presidente José Antonio Kast advirtió que una eventual restricción de Estados Unidos a las exportaciones de diésel podría elevar los precios internacionales de los combustibles y afectar a Chile. Desde Nueva York, explicó que la capacidad de refinación es un factor distinto de la producción de petróleo y afirmó que el Gobierno analiza medidas paliativas para un posible aumento. La advertencia se conoce después del alza de combustibles registrada en marzo. Hasta ahora, la prohibición estadounidense mencionada por el mandatario no se ha concretado; tampoco hay un nuevo incremento de precios confirmado para Chile.

Tribunal suspende causa contra estudiantes formalizados por caso Lincolao

El Juzgado de Garantía de Valdivia aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por atentado contra la autoridad, a raíz de los hechos ocurridos durante una actividad de la ministra Ximena Lincolao en abril. Durante un año deberán cumplir cinco condiciones, entre ellas no acercarse a la ministra, ofrecer disculpas públicas y realizar trabajos comunitarios. Si cumplen lo ordenado, la causa podrá concluir con un sobreseimiento definitivo; si incumplen, el proceso podría reanudarse. La resolución no constituye una condena ni establece culpabilidad.

Juez devuelve acceso a la Casa Blanca a periodistas de tres medios

Un juez federal estadounidense ordenó restituir las acreditaciones permanentes de periodistas de CNN, MS NOW y Politico para ingresar a la Casa Blanca. Las credenciales habían sido desactivadas después de que Donald Trump anunciara que excluiría a esos medios. El magistrado Timothy Kelly sostuvo que los afectados no contaron con un procedimiento adecuado para impugnar la medida antes de que se les retirara el acceso. La orden tiene una vigencia inicial de 14 días y permite que los reporteros vuelvan a ingresar mientras sigue el litigio. El tribunal todavía no ha dictado una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda.

Netanyahu rechaza ante la ONU acusación de genocidio en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó ante la Asamblea General de la ONU que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza y defendió la ofensiva militar de su Gobierno. Varias delegaciones abandonaron el salón cuando comenzó su intervención. Netanyahu reivindicó también los ataques contra Irán y criticó a dirigentes europeos, al presidente de Turquía y al alcalde de Nueva York. Las afirmaciones corresponden a la posición del mandatario israelí y no resuelven las acusaciones sobre la conducta de Israel en Gaza. Su discurso tuvo lugar durante la semana de reuniones de líderes mundiales en Naciones Unidas.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.