Muere a los 86 años Carmen Aldunate, destacada pintora y dibujante chilena

Este viernes se confirmó la muerte de la destacada pintora y dibujante Carmen Aldunate, quien falleció a los 86 años.

La noticia fue confirmada por el Museo Nacional de Bellas Artes a través de un comunicado en las redes sociales. “Lamentamos el fallecimiento de la artista chilena Carmen Aldunate Salas (1940–2026), destacada pintora y dibujante chilena, cuya obra ocupa un lugar significativo en la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes y otras importantes colecciones de entidades públicas y privadas”, escribió la institución.

Luego, destacó su carrera profesional: “A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, desarrolló un lenguaje propio, marcado por la representación de la figura humana y, especialmente, de mujeres que habitan sus pinturas con una profunda carga simbólica y psicológica“.

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Oriunda de Viña del Mar, nació el 10 de febrero de 1940. Desde sus inicios en el arte se dedicó, sobre todo, a retratar a la mujer y su mundo interno, siendo sus padecimientos, actitudes y contradicciones su gran tema.

Carmen ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Católica de Chile a los 17 años, luego continuó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Fue alumna de Mario Carreño, Roser Bru, y otros destacados pintores nacionales e internacionales. También realizó estudios de postgrado en el Departamento de Arte de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos.

Desde Galería Artespacio, señalaron: “Con profundo pesar despedimos a Carmen Aldunate, una de las grandes figuras de la pintura chilena.

Su obra, marcada por la presencia de la figura femenina, construyó a lo largo de décadas un lenguaje propio, reconocible y profundamente personal. Desde Galería Artespacio queremos recordarla y agradecer su aporte al arte y la cultura de nuestro país. Adiós, Carmen. Tu obra permanece”.

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Por su etapa como estudiante, vivió 7 años en Estados Unidos, y cuando regresó a Chile trabajó como profesora de dibujo y pintura en la Universidad Católica y en otras instituciones.

En su trayectoria iniciada hace seis décadas, se pueden destacar grandes logros en los que ha sido ampliamente reconocida, como su trabajo de ilustradora de publicaciones literarias, como las portadas de varias ediciones del libro “Tres nombres para Catalina: Catrala” de Gustavo Frías. También ha participado en proyectos que integran arte y decoración, y desde el año 2004 que es Miembro de número de la Academia de Bellas Artes del Instituto Chile.