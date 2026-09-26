‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh, Concha de Oro a la mejor película en San Sebastián

‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh, se ha alzado este sábado con la Concha de Oro a la mejor película del 74 Festival de Cine de San Sebastián, una historia de cuidados que según ha declarado el director británico de 83 años será probablemente su último trabajo.

Esta mirada compasiva sobre una realidad compleja ha merecido además otros dos premios, el de mejor guion y el de mejor interpretación para su protagonista, Kate O’Flynn, que comparte ex aequo con Asta Kamma August, actriz de ‘Growth of the Soil’, del noruego Hans Petter Moland.

Por su parte, la directora sueca de origen sami Amanda Kernell ha obtenido la Concha de Plata a la mejor dirección por ‘Brace Your Heart’, una película sobre pastores de renos en la que una joven, tras un hecho traumático, se ve ante el dilema de guardar silencio para mantener la unión su pequeña comunidad.

Este es el tercer largometraje de Kernell, que en su ópera prima, ‘Blood Sami’, también se acercó a este pueblo indígena para mostrar el racismo que vivió en la Suecia de los años 30.

Premio latino

Asimismo, la película argentina ‘La ilusión de un verano sin fin’, de la directora Alessandra Sanguinetti, ganó el Premio Horizontes Latinos.

Además, el jurado otorgó una mención especial a ‘Moscas’, del realizador mexicano Fernando Eimbcke, “por su rigor en la puesta en escena de esta historia sobre el despertar a la vida, que cuenta con la excepcional interpretación” del niño protagonista, según el jurado.

‘La ilusión de un verano sin fin’, que también se alzó en San Sebastián con el Premio de la Juventud, es una película documental protagonizada por Guille y Belinda, dos niñas que Sanguinetti conoció en los años noventa en la pampa argentina y a las que ha acompañado con su cámara a lo largo de 25 años.

Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa argentinoestadounidense, miembro de Magnum Photos desde 2007, y ‘La ilusión de un verano sin fin’ es su primera incursión en el cine.

“Que Estados Unidos saque las garras de Argentina”

Tras recoger el premio, la directora dijo que la película es “una carta de amor al campo argentino, a toda esa belleza que está en peligro”.

“Mi deseo es que esta belleza siga sosteniéndose y que Estados Unidos saque las garras de Argentina”, añadió Sanguinetti en la gala de entrega de galardones.

“También espero que Israel saque las garras de Palestina y otros lugares porque, de lo contrario, vamos a ser nosotros Palestina”, afirmó.

La película nació cuando la artista viajó a la pampa para fotografiar animales y conoció a dos niñas que “solían estar por ahí y tenía que decirles que se apartaban porque siempre estaban delante de la cámara”, recordó la cineasta.

Pronto se dio cuenta del potencial y la energía de estas dos niñas y cuando tenían nueve años empezó a fotografiarlas y a grabarlas, estableciendo una estrecha relación que ha llegado hasta hoy.

‘La ilusión de un verano sin fin’ recoge momentos mágicos de la infancia de las dos protagonistas, que están siempre juntas y se disfrazan, juegan, cantan y bailan en las praderas que rodean sus casas.

El tiempo va pasando y la realizadora vuelve a ellas cuando tienen 15 años y muchos granos en la cara, cuando cumplen 18 y Belinda se queda embarazada, cuando después la vida las distancia y cuando finalmente las vuelve a unir.

Según la realizadora, el título “refleja ese momento agridulce en el que no quieres que pase el tiempo” y se detiene en esos veranos de la infancia “que parece que nunca se acaban”.

Por su parte, ‘Moscas’ es un filme íntimo y sutil, protagonizado por la actriz mexicana Teresita Sánchez, que encarna a una mujer solitaria que elude cualquier contacto humano.

Un problema de salud la obliga a alquilar una habitación y entran en su casa un padre y un niño que tienen ingresado un familiar en el hospital cercano.

La mujer y el niño establecerán una atípica relación, en la que tiene un papel importante un videojuego antiguo inspirado en el legendario ‘Space Invaders’, que en algunos países se hizo popular como ‘marcianitos’.

Rodada en blanco y negro, ‘Moscas’ es, por encima de todo, una película “humana”, pero también tiene trasfondo social porque, según Eimbcke, “el cine es un acto social y político”.

El siguiente es el palmarés del festival:

Sección Oficial

Concha de Oro a la Mejor Película: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh

Premio Especial del Jurado: ‘Border’, de Ah Biao

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por ‘Brace Your Heart’

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O’Flynn (‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh) y Asta Kamma August (‘Growth of the Soil’, de Hans Petter Moland)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara (‘5 minutos más’, de Javier Ruiz Caldera)

Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken (‘Growth of the soil’, de Hans Petter Moland)

Premio al Mejor Guion: Mike Leigh (‘Tender Loving Care’)

Otros premios oficiales

Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa (‘Milo’, de Nicole Garcia-Francia)

Premio New Directors: ‘Body of Glass’, de Naëmi Ada (Alemania-Francia)

Premio Horizontes Latinos: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke (México-España)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, de Jane Schoenbrun (EE.UU.-Canadá)

Premio Culinary Zinema: ‘Burgundy’, de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE.UU.)

Premio del Público a la Mejor Película: ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)

Premio del Público Película Europea: ‘Naza’, de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)

Premio Irizar del Cine Vasco: ‘Txakun txakür’, de Elsa Oliarj-Inès.

Premio Tabakalera-Nest: ‘Erased From The Map’, de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: ‘Nadie ladra’, de Julia Coldwell Serra (España)

Premio ‘Otra mirada’ de RTVE: A las productoras de ‘All of a sudden’, de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Premio Cooperación Española: ‘Cinco años, cuatro meses’, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)

Premio DAMA de la Juventud: ‘La ilusión de un verano sin fin’, de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna (México-España)

Premios de la Industria

Premio WIP Latam: ‘Lovers Go Home!’, de Juan Sebastián Mesa (Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: ‘Galerna’, de Tatiana Huezo (El Salvador)

Premio WIP Europa: ‘In a Manner of Speaking’, de Val Jashari (Kosovo)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: ‘Los inexpertos’, de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)

Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): ‘Las ilusiones’, de Ingrid Pokropek (Argentina)

Artekino International Prize: ‘El último sonidero’, de Selma Cervantes (México)

Premio Make & Mark: ‘Tender Loving Care’, de Mike Leigh (Reino Unido)

Premios Paralelos

Premio Feroz Zinemaldia: ‘El debut’, de Jesse Eisenberg (EE.UU.)