“Disparen a la bandada” de Fernando Villagrán: Una historia que no se puede olvidar

“Disparen a la bandada”, del periodista y escritor Fernando Villagrán, fue publicado originalmente en 2002 por Editorial Planeta y actualmente forma parte del catálogo de la Editorial Catalonia.

El libro cuenta la historia del propio Villagrán, quien en 1973 era militante del MAPU y fue detenido junto a otro compañero de partido, Felipe Agüero (hermano del cineasta Ignacio Agüero), poco después del golpe militar, por portar unos panfletos contra el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. La esposa de Villagrán en aquel momento estaba embarazada.

Ambos fueron trasladados a una base de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), donde miembros de esa institución los torturaron y se ordenó su ejecución. Sin embargo, un capitán de la entidad, Jorge Silva, les salvó la vida y los llevó al Estadio Nacional.

Finalmente, Villagrán y Agüero terminaron en la Cárcel Pública. Allí se reencontraron con el capitán Silva, ahora prisionero, y varios oficiales y suboficiales de la FACh también detenidos por oponerse al golpe, entre ellos el general Alberto Bachelet, padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Gracias a la mediación de Jaime Guzmán, en 1974 ambos fueron liberados. Por su parte, Silva también sería dejado en libertad y se exilió en Londres, donde falleció en 2024.

Muchos años después, en 2001, Felipe Agüero, entonces académico de la Universidad Católica, denunció que otro docente, Emilio Meneses, lo había torturado en el Estadio Nacional. La denuncia no sólo provocó la renuncia de Meneses, sino que impulsó a propio Villagrán a escribir “Disparen a la bandada” para contar su experiencia.

El libro no sólo rescata la historia de Villagrán y Agüero, sino también la de los militares de la FACh detenidos por oponerse al golpe, varios de los cuales fueron sometidos a un proceso judicial sin garantía alguna -“Contra Bachelet y otros”- donde se les condenó en base a confesiones obtenidas bajo tortura.

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