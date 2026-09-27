Foro internacional de arquitectura se reunirá en Brasil

Catorce sesiones y quince participantes reunirá el Foro Internacional Hunter, el 29 y 30 de septiembre próximo en el Auditorio Simón Bolívar, en el Memorial da América Latina, un complejo icónico proyectado por Oscar Niemeyer, en São Paulo, Brasil.

El Hunter International Forum es el encuentro anual de Architecture Hunter: un espacio donde la arquitectura se convierte en conversación.

Surgido de la convicción de que América Latina merece una plataforma de talla mundial para debatir y celebrar el diseño, el HIF nació para propiciar el diálogo entre perspectivas internacionales y locales, así como para posicionar a la región como protagonista activa de la cultura arquitectónica global. La primera edición se celebró en agosto de 2025 en el MASP (Museo de Arte de São Paulo) y reunió a cientos de arquitectos, diseñadores y pensadores durante dos días de conferencias, paneles y experiencias compartidas.

La edición de 2026 reunirá a panelistas y ponentes de cuatro continentes —representantes de una amplia variedad de prácticas y experiencias, provenientes de firmas y estudios de renombre internacional— que están transformando la arquitectura en América Latina.

El encuentro convocará a panelistas y expositores de cuatro continentes con un amplio espectro de prácticas y experiencias- de escritorios y estudios internacionalmente reconocidos- que están transformando la arquitectura en América Latina.

Thomas Heatherwick, británico, fundador de Heatherwick Studio, tiene a su haber más de 30 proyectos en diez países y 30 años de experiencia en la creación de ciudades más alegres, interesantes y humanas.

Es uno de los ponentes principales del evento y firmará ejemplares de su libro “Humanise”. La tesis central del libro es que la experiencia cotidiana de los edificios es importante. Un edificio no solo afecta a quienes están en su interior, sino también a todos los que pasan junto a él. Thomas sostiene que los lugares que ofrecen variedad, detalles, texturas, naturaleza y una escala humana pueden captar la atención de las personas y ayudarles a sentirse más conectadas entre sí.

Según el censo de 2022, el 87,4 % de la población de Brasil vivía en zonas urbanas. Ese mismo censo contabilizó 16,4 millones de personas residiendo en 12.348 favelas y comunidades urbanas. Esto confiere una especial relevancia a los interrogantes que plantea el libro sobre quién se beneficia de contar con buenos espacios públicos, viviendas seguras y un sentido de pertenencia.

Heatherwick argumenta que el bienestar y la conexión social —así como las calles y las entradas de los edificios— pueden invitar a las personas a detenerse y relacionarse. Por el contrario, los entornos monótonos pueden contribuir al estrés y al aislamiento.

Asimismo, los espacios bien diseñados no deberían reservarse únicamente para los barrios acomodados; la calidad del entorno cotidiano es una cuestión de interés público. Por último, pero no menos importante, está la cuestión del clima y la durabilidad: los edificios que conservan su utilidad y valor a largo plazo permiten evitar las emisiones de carbono y los residuos asociados a los ciclos repetidos de demolición y reconstrucción.

El mensaje fundamental es la dignidad humana en la ciudad cotidiana: el diseño debe mejorar la vida diaria, incluir a las personas más afectadas y fomentar un entorno construido duradero y preparado para el clima.

“El futuro de las ciudades debe integrar un diseño centrado en las personas —basado en nuestra experiencia pública compartida— con la asequibilidad y la resiliencia climática. Durante demasiado tiempo nos hemos centrado en quienes ocupan los edificios y hemos prestado poca atención a quienes pasan por delante. Empecemos a construir lugares que sirvan mejor a la sociedad y que sigan siendo útiles para las generaciones venideras. La verdadera prueba no es si un edificio gana un premio, sino si las personas —no solo quienes viven o trabajan en él, sino también quienes transitan a su alrededor— sienten que les pertenece”, afirma Heatherwick.