Orrego criticó postergación del tramo Lo Errázuriz-Alameda de tren a Melipilla

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció que buscará revertir la decisión de postergar la construcción del tramo soterrado de Lo Errázuriz a la Alameda, correspondiente al tren Santiago-Melipilla, informó el diario La Tercera.

La compañía declaró que se enfocará en la ejecución de dos secciones que ya están en construcción: el de Cerrillos-Malloco y el de Malloco-Melipilla, que contemplan unos 58 kilómetros.

Además, se proyecta que ambos inicien sus operaciones en 2028, conectando con la futura estación Lo Errázuriz de la Línea 6 del Metro, logrando la conexión entre Talagante y el centro de Santiago.

Sin embargo, en ese contexto, EFE postergó la construcción del segmento soterrado entre Lo Errázuriz y la Alameda, declarando desierta la licitación para ejecutar las obras, apuntando a la necesidad de optimizar inversiones.

Al respecto, el gobernador Claudio Orrego sostuvo este domingo que “lo hemos dicho muy claramente: Nadie quiere un Chile a medias, donde las obras se parten y nunca se terminan”.

“Una obra que lleva 30 años esperando, que han pasado tres o cuatro gobiernos, teniendo ofertas válidas en la mesa, se desestima y se modifica un proyecto, quitándole gran parte de su beneficio”, cuestionó.

En esa línea, Orrego señaló que “la gente de la provincia de Melipilla, de la provincia de Talagante, que por fin veía un medio de transporte que lo iba a llevar al corazón de la ciudad, en Estación Central, de manera rápida y segura, ve que este programa se cambia y se elimina el último tramo que es el más importante, que es el que tiene más tiempo, que va de Lo Errázuriz hasta Estación Central”.

El gobernador de la Región Metropolitana acusó que las explicaciones para la postergación del proyecto “han sido, de verdad, vagas; han sido poco precisas y, para nosotros, bastante injustificables”.

“Está bien que se ahorre en costos (…) pero no ahorremos en el bienestar de las personas, en un proyecto de transporte tan emblemático y tan esperado como este. Vamos a seguir luchando para que se revierta esta situación, porque pareciera que lo que se está consagrando hoy día es una lógica de un Chile a medias”, enfatizó Orrego.

En la oportunidad, el gobernador destacó que ocho alcaldes de distintos colores políticos hayan solicitado reuniones con autoridades centrales, afirmando que se sumará a esos encuentros.

Además, anunció que solicitará una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; y que pedirá que parlamentarios de la zona se hagan parte de las tratativas.

“Ya le pasó a mi colega Sergio Giacaman en Concepción, otra obra importante de vialidad que queda interrumpida porque cambió el gobierno. No pues, Chile es más que eso. En Chile la historia era que cambiaban los gobiernos, pero los proyectos de bien común continuaban. Así se construye un país en el largo plazo, no interrumpiendo las obras que venían del gobierno anterior”, concluyó Orrego.