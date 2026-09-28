Concierto gratuito “Hagamos jardín” inaugurá el Foro de las Artes de la U. de Chile

Bajo el eje temático Subversión sensible, el Foro de las Artes de la Universidad de Chile, organizado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, abrirá su 12° edición este 1 de octubre de 2026.

El encuentro central que dará inicio a esta iniciativa será el concierto “Hagamos jardín”, a cargo de Romilio Orellana y Luis Orlandini, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes, en compañía con la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba.

El evento se será con inscripción AQUÍ.

La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, destacó el valor de este hito institucional:

“El Foro de las Artes, con doce ediciones de trayectoria, se ha consolidado como un espacio fundamental para impulsar la creación artística y poner en valor el aporte del arte a nuestra sociedad. Es especialmente significativo que esta nueva versión se realice en Huechuraba, ya que nos permite ampliar los espacios de encuentro con la comunidad y contribuir a democratizar el acceso a la cultura”.

Asimismo, subrayó que la creación es parte esencial de la misión pública de la Universidad, agradeciendo al municipio y valorando “la destacada participación de nuestro profesor y Premio Nacional de Artes Musicales 2026, Luis Orlandini”.

Alcalde Luksic

Sobre el trabajo conjunto, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, señaló: “Para Huechuraba es una gran alegría recibir la inauguración del Foro de las Artes y fortalecer esta colaboración con la Universidad de Chile. Queremos que nuestra comuna siga siendo un espacio donde la cultura, la creatividad y el encuentro estén presentes en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas”.

El edil valoró el cruce generacional del evento: “Nos entusiasma que esta apertura reúna al Dúo Orellana & Orlandini con la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba, porque expresa muy bien el sentido de esta alianza: conectar a artistas de gran trayectoria con las nuevas generaciones de nuestra comuna”. Además, invitó a la comunidad a participar de las diversas actividades que el Foro desplegará en Huechuraba durante octubre.

En cuanto al concierto inaugural, Hagamos jardín, su nombre recoge la expresión “en sus ruinas hagamos jardín”, frase perteneciente al Himno de los Estudiantes Americanos, del poeta peruano José Gálvez, y que fue incluida por Gabriela Mistral en Lecturas para mujeres, una antología preparada como parte de su labor educativa para ampliar las herramientas culturales disponibles para las mujeres. A partir de esta imagen poética, el concierto propone pensar la Universidad como un espacio para abrir oportunidades, cultivar vínculos y propiciar el encuentro entre distintas generaciones y experiencias en torno a las artes.

A propósito, el académico Luis Orlandini también destacó la relevancia de esta instancia: “Para mí es una gran alegría ser parte de una iniciativa tan rica para los artistas y la ciudadanía como lo es el Foro de las Artes”. El músico valoró participar en este festival anual, ya que permite extender el quehacer artístico “sobre todo a públicos que no suelen tener tanto acceso a los bienes culturales”, invitando a la comunidad a ser parte de esta fiesta de las artes.

En términos musicales, Hagamos jardín propondrá un recorrido por repertorios y tradiciones diversas. El Dúo Orellana & Orlandini interpretará obras de Antonio Vivaldi, Isaac Albéniz, Radamés Gnattali y Manuel de Falla, mientras que la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba, dirigida por Lautaro Miranda, abordará un repertorio de música de películas y otras piezas, que incluye Game of Thrones, Piratas del Caribe y La tempestad. El encuentro entre ambas generaciones tendrá su expresión final sobre el escenario, cuando el dúo y la orquesta se reúnan para interpretar el primer movimiento del Concierto para dos mandolinas y orquesta de Vivaldi.

El Foro de las Artes se extenderá durante todo el mes de octubre de 2026, conformando una cartelera de más de 40 actividades gratuitas que invitan a pensar la creación artística como un espacio de resistencia y reconstrucción frente a una cultura mediada por algoritmos y plataformas.

Para conocer la parrilla completa de actividades visita: www.forodelasartes.uchile.cl/