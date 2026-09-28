Exembajador Jorge Heine: “Se le está moviendo el piso al Canciller muy temprano en este gobierno”

El exembajador de Chile en China, India y Sudáfrica, Jorge Heine, cuestionó la conducción de la política exterior del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y advirtió sobre el escenario que enfrenta el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien este lunes deberá comparecer ante la Cámara de Diputadas y Diputados en una inédita interpelación a un titular de Relaciones Exteriores.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el abogado y profesor honorario del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile sostuvo que la situación del ministro resulta poco habitual, considerando la estabilidad que históricamente ha caracterizado a quienes encabezan la Cancillería.

“Acá hay algo como que no cuadra, y es lo siguiente. En general, los cancilleres han estado un poco eximidos de la crítica política más fuerte. En general, los cancilleres han tenido altos índices de apoyo en las encuestas”, señaló.

En esa línea, agregó que “en general hay dos que se consideran que no se mueven, que son el canciller y el ministro de Hacienda. Ahora, en este caso se le está moviendo el piso al canciller muy temprano en este gobierno, lo que es poco usual”.

Sus declaraciones se producen en la antesala de la interpelación impulsada por el diputado socialista Nelson Venegas, quien ha calificado la gestión del ministro como “pusilánime y ambigua” y lo ha acusado de una “falta de defensa de los intereses de Chile”.

La instancia contempla abordar 13 materias, entre las que destacan la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la decisión del Ejecutivo de no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y la controversia relacionada con el Estrecho de Magallanes.

Heine también cuestionó el manejo de las relaciones bilaterales durante los primeros seis meses de la administración de Kast, apuntando especialmente a los vínculos con Estados Unidos, Argentina e Israel.

“En el curso de estos seis meses, nosotros hemos visto que en las relaciones con Estados Unidos, en las relaciones con Argentina, en las relaciones con Israel, hemos tenido situaciones insólitas, situaciones que no se han producido nunca antes, en que el gobierno ha demostrado extrema debilidad”, afirmó.

Al analizar la orientación internacional del Ejecutivo, el exembajador sostuvo que existe una tendencia a privilegiar los vínculos con administraciones que comparten determinadas posiciones ideológicas. “Lo que yo veo es una conducción profundamente equivocada”, señaló, antes de profundizar en lo que considera un patrón dentro de la actual política exterior.

“El patrón que estamos viendo es básicamente de un acercamiento a los gobiernos que se consideran ideológicamente afines, los gobiernos de extrema derecha”, afirmó.

En ese contexto, mencionó específicamente a las administraciones de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina y Benjamin Netanyahu en Israel. “Lo que yo veo es un patrón que surge en ese sentido, de arrimarse a estos gobiernos, de creer que con eso Chile va a estar bien. A mi juicio eso es un profundo error”, sostuvo.

Para Heine, las relaciones internacionales deben responder a los intereses del país y no construirse a partir de coincidencias ideológicas entre sus respectivos gobiernos. “En las relaciones exteriores, esto de las afinidades ideológicas no funciona. Los países tienen intereses. La política exterior debe guiarse por intereses, no por ideología”, enfatizó.

“Y en ese sentido yo creo que la política exterior de este gobierno en estos primeros seis meses ha estado profundamente equivocada”, concluyó.