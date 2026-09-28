Grupo Campos y PGIM sellan alianza para invertir en infraestructura logística en Chile

Grupo Campos, holding internacional de origen español con más de 50 años de trayectoria, y PGIM, el negocio de administración de activos de Prudential Financial, concretaron una alianza para desarrollar una plataforma de inversión en activos inmobiliarios industriales y logísticos Clase A en Chile, en un escenario marcado por cambios en el mercado de inversiones de largo plazo.

La iniciativa contempla alrededor de 200 mil metros cuadrados entre superficie construida y proyectada, con compromisos de capital por aproximadamente UF 1,8 millones y una estructura de financiamiento bancario de largo plazo de hasta UF 4 millones, destinada a adquisición, desarrollo y construcción.

El modelo permitirá combinar ingresos provenientes de activos que ya se encuentran operativos con la creación de valor asociada al desarrollo y maduración de nuevos proyectos inmobiliarios.

“Esta alianza representa un hito para Grupo Campos y valida una estrategia que hemos desarrollado durante más de una década en Chile: construir infraestructura logística de alto estándar, capaz de atraer capital institucional internacional”, señaló Jorge Salinas, gerente de asuntos corporativos y legales de Grupo Campos.

El acuerdo se produce en momentos en que el mercado chileno de inversiones se prepara para una transformación asociada a la implementación de la reforma previsional y al tránsito desde los actuales multifondos hacia fondos generacionales, previsto a partir de abril de 2027.

Este cambio implicará una nueva forma de estructurar las carteras de inversión de largo plazo, mediante un régimen que establecerá carteras de referencia, límites de inversión y medidas de riesgo, junto con un período de transición para ajustar gradualmente las inversiones.

En ese contexto, los activos alternativos, como el sector inmobiliario, aparecen como una opción que podría adquirir mayor relevancia dentro de los portafolios institucionales.

Particularmente, la infraestructura logística corresponde a activos reales que, una vez desarrollados y estabilizados, generan ingresos mediante contratos de arriendo. Su actividad también se encuentra vinculada a tendencias como la evolución del comercio, la digitalización y la necesidad de contar con cadenas de suministro más eficientes.

Sin embargo, la captación de capital institucional requiere condiciones adicionales a las características de cada activo. Entre los factores considerados por los grandes inversionistas se encuentran la escala de los proyectos, su gobernanza, transparencia, estándares ambientales y capacidad de ejecución.

Estas exigencias han abierto espacio a modelos de inversión que combinan capital de largo plazo con la experiencia de desarrolladores especializados, fórmula bajo la cual se estructura la alianza entre Grupo Campos y PGIM.

El interés por este tipo de instrumentos también responde a su capacidad de aportar flujos relativamente estables, exposición a activos físicos y diversificación frente a instrumentos públicos, características consideradas en la construcción de portafolios de inversión de largo plazo.

“Chile necesita contar con una oferta cada vez más amplia de activos institucionales de calidad. Nuestro rol como desarrolladores es generar proyectos con escala, buenos estándares y capacidad de producir valor en horizontes de largo plazo”, planteó Salinas.

Actualmente, Grupo Campos supera los 600 mil metros cuadrados desarrollados en Chile, mantiene alrededor de 200 mil metros cuadrados en construcción y cuenta con más de 500 mil metros cuadrados en distintas etapas de proyecto.