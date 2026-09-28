Exposición “Archivos, matrices, imágenes: la gráfica como espacio de transferencia”

Hall Central, Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324, Santiago.

Inauguración: martes 29 de septiembre – 17:00 horas.

El Programa de Investigación y Creación Gráfica, perteneciente al Lab.Ca de la Escuela de Arte UDP ha propiciado, a lo largo de cinco versiones, un espacio de experimentación donde la práctica artística se comprende como una forma de investigación situada, capaz de articular pensamiento crítico, procedimientos gráficos, materialidad, archivo e imaginación política.

Desde sus inicios, el programa ha buscado activar preguntas sobre las imágenes, sus modos de circulación y sus posibilidades para producir memoria, conocimiento y comunidad.

Artistas (docentes, egresados y egresadas Arte UDP): Andrés Durán, Bárbara Valdovinos, Camila Ramírez, Carolina Illanes, Catalina Huala, Claudio Campos, Constanza Hermosilla, Cristián Espinoza, Cristián Inostroza, Cristián Silva Avária, Daniel Guajardo, Daniela V. Carbullanca, Eduardo Quiroz, Eleodoro Calderón, Fernanda Ponce de León, Gonzalo Aguirre, Irma Sepúlveda, Katherine Canales, Leslie Núñez, Magdalena Quijano, María Jesús Masihy, Mariana Cepeda, Natalia Herrera, Paula Carmona, Pedro Ortiz, Ricardo Lagos Miranda (Neto), Valentina Soto.

Comité editorial: Andrea Jösch, Juan Esteban Reyes, Camila Ramírez, Bernardita Croxatto, con la colaboración de Angello García (Universidad Diego Portales) Maria José Lemaitre, Sebastián Valenzuela Valdivia, Isabel Cáceres, Catalina Miranda (Museo de la Solidaridad Salvador Allende)

Asistentes taller de gráfica: María José Cares, Isidora Urriola

Pasantes: Iovani Abarzua. Mayra Nilo, Felipe Fuentes, Estefanía González

Colabora: Museo de la Solidaridad Salvador Allende