“La misteriosa mirada del flamenco” es nominada a los Premios Rolling Stone en Español 2026

Los ZYN Premios ROLLING STONE en Español 2026 anunciaron este lunes a los nominados de sus categorías de Cine y Series.

En esta edición, tres producciones chilenas fueron nominadas a los premios amplían su mirada sobre la cultura en español para celebrar las historias, los talentos y las producciones que han marcado la conversación audiovisual de la región.

Las categorías abarcan largometrajes, series y miniseries, documentales, actuaciones, dirección y música creada para cine y televisión.

La película La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes se llevó cuatro nominaciones: Mejor película, Actuación del año, Dirección del año y Banda sonora del año.

No es la única producción chilena que estará presente en los Premios, la serie dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, La casa de los espíritus acumula tres nominaciones en las categorías Serie del año, Actuación del año Serie y Mejor canción original para película o serie.

Por último, Pablo Ilabaca & Martín Benavides fueron nominados a Mejor Banda Sonora por su participación en 31 Minutos: Calurosa Navidad

Los ganadores serán anunciados el 25 de noviembre en Ciudad de México, durante la primera noche de los ZYN Premios ROLLING STONE en Español 2026, dedicada al cine, las series y las nuevas narrativas. La segunda jornada, el 26 de noviembre, estará dedicada a la música y sus protagonistas.

Revisa todos los nominados a continuación:

Película del año

Reconoce la película que haya destacado por su excelencia narrativa, dirección, actuaciones y propuesta artística, consolidándose como una de las obras cinematográficas más relevantes del año.

Amarga Navidad – Pedro Almodóvar

Aún es de noche en Caracas – Marité Ugás y Mariana Rondón

Belén – Dolores Fonzi

Ceniza en la boca – Diego Luna

En el camino – David Pablos

La bola negra – Javier Calvo y Javier Ambrossi

La misteriosa mirada del flamenco – Diego Céspedes

Los domingos – Alauda Ruiz de Azúa

Moscas – Fernando Eimbcke

Romería – Carla Simón

Sirāt – Oliver Laxe

Un poeta – Simón Mesa Soto

Actuación del año película

Reconoce una interpretación sobresaliente en un largometraje, destacada por su fuerza, sensibilidad y capacidad para construir un personaje memorable dentro de la narrativa cinematográfica.

Alejandro Speitzer – Autos, mota y rocanrol

Alfonso Herrera – La Captura

Asia Ortega – Fragmentos

Diego Luna – México 86

Dolores Fonzi – Belén

Guillermo Francella – Homo Argentum

Javier Bardem – El ser querido

Matías Catalán – La misteriosa mirada del flamenco

Naian González Norvind – Las Locuras

Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Penélope Cruz – La bola negra

Teresita Sánchez – Moscas

Ubeimar Rios – Un Poeta

Dirección del año

Reconoce el trabajo de dirección de un largometraje que destaca por su visión, ejecución y capacidad para articular los distintos elementos de una obra en una propuesta sólida, singular y relevante.

Alauda Ruiz de Azúa – Los domingos

Carla Simón – Romería

David Pablos – En el camino

Diego Céspedes – La misteriosa mirada del flamenco

Diego Luna – Ceniza en la boca

Dolores Fonzi – Belén

Fernanda Tovar – Chicas tristes

Fernando Eimbcke – Moscas

Javier Calvo & Javier Ambrossi – La bola negra

José Manuel Cravioto – Autos, mota y rocanrol

Pedro Almodóvar – Amarga Navidad

Simón Mesa Soto – Un poeta

Serie del año

Reconoce la serie o miniserie, incluida una nueva temporada, que haya destacado por su excelencia narrativa, dirección, actuaciones y propuesta artística.

Accidente

Cien años de soledad

Cometierra

Como agua para chocolate

El dentista

Estado de fuga 1986

La casa de los espíritus

La oficina

Las Azules

Las muertas

Nadie nos va a extrañar

Salvador

VGLY

Actuación del año serie

Reconoce una interpretación sobresaliente en una serie o miniserie, capaz de dar profundidad, identidad y fuerza a un personaje y de contribuir de manera decisiva al impacto de la producción.

Alberto Guerra – Accidente

Azul Guaita – Como agua para chocolate

Bárbara de Regil – Rosario Tijeras

Bárbara Mori – Las Azules

Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

Carolina Miranda – Los encantos del sinvergüenza

Claudio Cataño – Cien años de Soledad

Dolores Fonzi – La casa de los espíritus

Fernando Bonilla – La oficina

Irene Azuela – Como agua para chocolate

Juan Pablo Medina – Doc

Osvaldo Benavides – Cada minuto cuenta

Silvia Navarro – El otro padre

Talento revelación del año

Reconoce al actor o actriz que haya irrumpido de manera destacada en cine o televisión, demostrando una voz propia y una proyección sobresaliente dentro de la industria.

Camila Calónico – Nadie nos va a extrañar

Carolina Guzmán – La reserva

Daniella Reyes – Cien años de soledad

Dolores Oliverio – La virgen de la tosquera

Edu Maruri – Nadie nos va a extrañar

Graco Sendel – Entre padre e hijo

Guitarricadelafuente – La bola negra

Llúcia Garcia – Romería

Lilith Curiel – Cometierra

Mitch Robles – Romería

Virgilio Delgado – Nadie nos va a extrañar

Víctor Prieto – En el camino

Mejor canción original para película o serie

Reconoce la canción original creada para una película o serie que destaque por su calidad musical y por su capacidad para enriquecer la narrativa, la atmósfera y la identidad de la obra.

‘coKeta’ – VGLY – Vgly (Benny Emmanuel) y Alta Elegancia

‘El corrido de Pedro y Homero’ – Los Simpson – Los Tigres del Norte

‘Flores para Antonio’ – Flores para Antonio – Alba Flores & Sílvia Pérez Cruz

‘Hasta que me quede sin voz’ – Hasta que me quede sin voz – Leiva

‘La Cometierra’ – Cometierra – Natalia Lafourcade

‘La nieve’ – La bola negra – Guitarricadelafuente & Raül Refree

‘Las simples cosas’ – Amarga Navidad – Amaia

‘Los mejores años de nuestra vida’ – Los mejores años de nuestra vida – Hombres G

‘Nuestra casa’ – La casa de los espíritus – Mon Laferte

‘Plan perfecto’ – Sobriedad, me estás matando – Chetes

‘Quiero ser tu amigo’ – Elio – Miranda!

‘Sentimiento raro’ – Nadie nos va a extrañar – Julieta Venegas

Banda sonora del año

Reconoce la banda sonora que haya destacado por su selección musical, identidad y capacidad para potenciar la narrativa y el universo de una película, serie o miniserie.

31 Minutos: Calurosa Navidad – Pablo Ilabaca & Martín Benavides

Adiós al amigo – Edson Velandia

Amarga Navidad – Alberto Iglesias

Autos, mota y rocanrol – Francisco Cravioto

Belén – Marilina Bertoldi

En el camino – Andrea Balency-Béarn

La bola negra – Raül Refree

La misteriosa mirada del flamenco – Florencia di Concilio

Moscas – Camilo Lara

Sirât – Kangding Ray

Sobriedad, me estás matando – Chetes

Vgly – Camilo Lara, Javier Nuño & Joe Rodríguez

Película documental del año

Reconoce la película documental que haya destacado por la solidez de su investigación, narrativa y realización, así como por su relevancia artística, social o cultural.

El juego de la vida – Andrés Ruiz Zuluaga

Flamingos: la vida después del meteorito – Lorenzo Hagerman

Flores para Antonio – Elena Molina, Isaki Lacuesta

Hasta que me quede sin voz – Mario Forniés, Lucas Nolla

Llamarse Olimpia – Indira Cato

Mi pecho está lleno de centellas – Gal S. Castellanos

Mickey – Dano García

Nuestra tierra – Lucrecia Martel

Pola Weiss – Alejandra Lucía Arrieta

Runa Simi – Augusto Zegarra

Serie documental del año

Reconoce la serie o miniserie documental que haya destacado por la calidad de su investigación, narrativa y realización, así como por su relevancia artística, social o cultural.

Abandonados, un caso de Carles Porta – Carlos Alonso Ojea

Cuando nadie me ve – Álvaro Ron

Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? – Reed Rickert

Denominación de origen: la forja de un sueño – Damián Ainstein

James – Simón Brand

Juan Gabriel: debo, puedo y quiero – María José Cuevas

La Trevi: sin filtro – Vicente Serrano y Juan Pablo Puentes

PRI: crónica del fin – Denise Maerker

Rafa – Zach Heinzerling

Sonoro: los sonidos de una generación – Joey Muñoz

Una historia muy heavy – María José Camacho