“La misteriosa mirada del flamenco” es nominada a los Premios Rolling Stone en Español 2026
Junto a “La casa de los espíritus” y “31 minutos: Calurosa Navidad”, fueron nominadas a distintas categorías en los ZYN Premios ROLLING STONE 2026. Los ganadores serán anunciados el 25 de noviembre en Ciudad de México.
Los ZYN Premios ROLLING STONE en Español 2026 anunciaron este lunes a los nominados de sus categorías de Cine y Series.
En esta edición, tres producciones chilenas fueron nominadas a los premios amplían su mirada sobre la cultura en español para celebrar las historias, los talentos y las producciones que han marcado la conversación audiovisual de la región.
Las categorías abarcan largometrajes, series y miniseries, documentales, actuaciones, dirección y música creada para cine y televisión.
La película La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes se llevó cuatro nominaciones: Mejor película, Actuación del año, Dirección del año y Banda sonora del año.
No es la única producción chilena que estará presente en los Premios, la serie dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, La casa de los espíritus acumula tres nominaciones en las categorías Serie del año, Actuación del año Serie y Mejor canción original para película o serie.
Por último, Pablo Ilabaca & Martín Benavides fueron nominados a Mejor Banda Sonora por su participación en 31 Minutos: Calurosa Navidad
Los ganadores serán anunciados el 25 de noviembre en Ciudad de México, durante la primera noche de los ZYN Premios ROLLING STONE en Español 2026, dedicada al cine, las series y las nuevas narrativas. La segunda jornada, el 26 de noviembre, estará dedicada a la música y sus protagonistas.
Revisa todos los nominados a continuación:
Película del año
Reconoce la película que haya destacado por su excelencia narrativa, dirección, actuaciones y propuesta artística, consolidándose como una de las obras cinematográficas más relevantes del año.
Amarga Navidad – Pedro Almodóvar
Aún es de noche en Caracas – Marité Ugás y Mariana Rondón
Belén – Dolores Fonzi
Ceniza en la boca – Diego Luna
En el camino – David Pablos
La bola negra – Javier Calvo y Javier Ambrossi
La misteriosa mirada del flamenco – Diego Céspedes
Los domingos – Alauda Ruiz de Azúa
Moscas – Fernando Eimbcke
Romería – Carla Simón
Sirāt – Oliver Laxe
Un poeta – Simón Mesa Soto
Actuación del año película
Reconoce una interpretación sobresaliente en un largometraje, destacada por su fuerza, sensibilidad y capacidad para construir un personaje memorable dentro de la narrativa cinematográfica.
Alejandro Speitzer – Autos, mota y rocanrol
Alfonso Herrera – La Captura
Asia Ortega – Fragmentos
Diego Luna – México 86
Dolores Fonzi – Belén
Guillermo Francella – Homo Argentum
Javier Bardem – El ser querido
Matías Catalán – La misteriosa mirada del flamenco
Naian González Norvind – Las Locuras
Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Penélope Cruz – La bola negra
Teresita Sánchez – Moscas
Ubeimar Rios – Un Poeta
Dirección del año
Reconoce el trabajo de dirección de un largometraje que destaca por su visión, ejecución y capacidad para articular los distintos elementos de una obra en una propuesta sólida, singular y relevante.
Alauda Ruiz de Azúa – Los domingos
Carla Simón – Romería
David Pablos – En el camino
Diego Céspedes – La misteriosa mirada del flamenco
Diego Luna – Ceniza en la boca
Dolores Fonzi – Belén
Fernanda Tovar – Chicas tristes
Fernando Eimbcke – Moscas
Javier Calvo & Javier Ambrossi – La bola negra
José Manuel Cravioto – Autos, mota y rocanrol
Pedro Almodóvar – Amarga Navidad
Simón Mesa Soto – Un poeta
Serie del año
Reconoce la serie o miniserie, incluida una nueva temporada, que haya destacado por su excelencia narrativa, dirección, actuaciones y propuesta artística.
Accidente
Cien años de soledad
Cometierra
Como agua para chocolate
El dentista
Estado de fuga 1986
La casa de los espíritus
La oficina
Las Azules
Las muertas
Nadie nos va a extrañar
Salvador
VGLY
Actuación del año serie
Reconoce una interpretación sobresaliente en una serie o miniserie, capaz de dar profundidad, identidad y fuerza a un personaje y de contribuir de manera decisiva al impacto de la producción.
Alberto Guerra – Accidente
Azul Guaita – Como agua para chocolate
Bárbara de Regil – Rosario Tijeras
Bárbara Mori – Las Azules
Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Carolina Miranda – Los encantos del sinvergüenza
Claudio Cataño – Cien años de Soledad
Dolores Fonzi – La casa de los espíritus
Fernando Bonilla – La oficina
Irene Azuela – Como agua para chocolate
Juan Pablo Medina – Doc
Osvaldo Benavides – Cada minuto cuenta
Silvia Navarro – El otro padre
Talento revelación del año
Reconoce al actor o actriz que haya irrumpido de manera destacada en cine o televisión, demostrando una voz propia y una proyección sobresaliente dentro de la industria.
Camila Calónico – Nadie nos va a extrañar
Carolina Guzmán – La reserva
Daniella Reyes – Cien años de soledad
Dolores Oliverio – La virgen de la tosquera
Edu Maruri – Nadie nos va a extrañar
Graco Sendel – Entre padre e hijo
Guitarricadelafuente – La bola negra
Llúcia Garcia – Romería
Lilith Curiel – Cometierra
Mitch Robles – Romería
Virgilio Delgado – Nadie nos va a extrañar
Víctor Prieto – En el camino
Mejor canción original para película o serie
Reconoce la canción original creada para una película o serie que destaque por su calidad musical y por su capacidad para enriquecer la narrativa, la atmósfera y la identidad de la obra.
‘coKeta’ – VGLY – Vgly (Benny Emmanuel) y Alta Elegancia
‘El corrido de Pedro y Homero’ – Los Simpson – Los Tigres del Norte
‘Flores para Antonio’ – Flores para Antonio – Alba Flores & Sílvia Pérez Cruz
‘Hasta que me quede sin voz’ – Hasta que me quede sin voz – Leiva
‘La Cometierra’ – Cometierra – Natalia Lafourcade
‘La nieve’ – La bola negra – Guitarricadelafuente & Raül Refree
‘Las simples cosas’ – Amarga Navidad – Amaia
‘Los mejores años de nuestra vida’ – Los mejores años de nuestra vida – Hombres G
‘Nuestra casa’ – La casa de los espíritus – Mon Laferte
‘Plan perfecto’ – Sobriedad, me estás matando – Chetes
‘Quiero ser tu amigo’ – Elio – Miranda!
‘Sentimiento raro’ – Nadie nos va a extrañar – Julieta Venegas
Banda sonora del año
Reconoce la banda sonora que haya destacado por su selección musical, identidad y capacidad para potenciar la narrativa y el universo de una película, serie o miniserie.
31 Minutos: Calurosa Navidad – Pablo Ilabaca & Martín Benavides
Adiós al amigo – Edson Velandia
Amarga Navidad – Alberto Iglesias
Autos, mota y rocanrol – Francisco Cravioto
Belén – Marilina Bertoldi
En el camino – Andrea Balency-Béarn
La bola negra – Raül Refree
La misteriosa mirada del flamenco – Florencia di Concilio
Moscas – Camilo Lara
Sirât – Kangding Ray
Sobriedad, me estás matando – Chetes
Vgly – Camilo Lara, Javier Nuño & Joe Rodríguez
Película documental del año
Reconoce la película documental que haya destacado por la solidez de su investigación, narrativa y realización, así como por su relevancia artística, social o cultural.
El juego de la vida – Andrés Ruiz Zuluaga
Flamingos: la vida después del meteorito – Lorenzo Hagerman
Flores para Antonio – Elena Molina, Isaki Lacuesta
Hasta que me quede sin voz – Mario Forniés, Lucas Nolla
Llamarse Olimpia – Indira Cato
Mi pecho está lleno de centellas – Gal S. Castellanos
Mickey – Dano García
Nuestra tierra – Lucrecia Martel
Pola Weiss – Alejandra Lucía Arrieta
Runa Simi – Augusto Zegarra
Serie documental del año
Reconoce la serie o miniserie documental que haya destacado por la calidad de su investigación, narrativa y realización, así como por su relevancia artística, social o cultural.
Abandonados, un caso de Carles Porta – Carlos Alonso Ojea
Cuando nadie me ve – Álvaro Ron
Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija? – Reed Rickert
Denominación de origen: la forja de un sueño – Damián Ainstein
James – Simón Brand
Juan Gabriel: debo, puedo y quiero – María José Cuevas
La Trevi: sin filtro – Vicente Serrano y Juan Pablo Puentes
PRI: crónica del fin – Denise Maerker
Rafa – Zach Heinzerling
Sonoro: los sonidos de una generación – Joey Muñoz
Una historia muy heavy – María José Camacho
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