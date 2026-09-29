Rinden homenaje a Orlando Letelier con conversatorio y seminario

La Universidad de Chile rindió un homenaje al ex canciller Orlando Letelier, a 50 años de su asesinato, informó la Casa de Bello.

La jornada incluyó un conversatorio entre el autor estadounidense Alan McPherson y la periodista Mónica González. Luego se realizaron dos paneles: “Diplomacia, Documentación y Legado Internacional”, que reunió a Peter Kornbluh, Juan Gabriel Valdés y Constanza Jorquera; y “Memoria, Aprendizajes y Futuro Democrático: 50 Años Después”, con Alberto van Klaveren, Alfredo Moreno, Magdalena Piñera y Florencia Cubillos.

Letelier, un economista, político, diplomático y abogado de la U. de Chile, fue asesinado por agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet, mediante la instalación de una bomba en su automóvil. En el atentado también falleció su asistente, Ronni Moffitt, y se convirtió en el primer acto terrorista cometido por un gobierno extranjero en la capital de Estados Unidos.

Ex dirigente

“Orlando Letelier fue estudiante de la Universidad de Chile y dirigente de nuestra Federación de Estudiantes. Por eso, al recordar su trayectoria y las circunstancias de su muerte, estamos también haciéndonos cargo de una parte de nuestra historia”, dijo la Rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, al inicio de la jornada.

“Hace dos semanas, al conmemorar el Día de los Derechos Humanos y la Memoria, reafirmamos nuestra responsabilidad de contribuir a la formación de nuestros estudiantes en democracia y derechos humanos. Este encuentro forma parte de ese compromiso. Recordar a Orlando Letelier 50 años después también significa preguntarnos: ¿Qué hacemos hoy con esa memoria? ¿Cómo la transmitimos? ¿Cómo contribuimos a que las nuevas generaciones comprendan el valor de la democracia, de las instituciones y de los derechos humanos, así como las consecuencias que tiene para una sociedad perderlos?”, agregó la Rectora Mizala.

Libro

Las actividades comenzaron a las 9:30, con la presentación del libro “Matar a Letelier. El crimen que puso en el banquillo al régimen de Pinochet” en la voz de su autor, Alan L. McPherson, escritor, historiador y experto en las relaciones entre EE.UU. y Chile. Su libro fue publicado en octubre de 2023 y responde a las dudas sobre el atentado, reconstruyendo el doble crimen y la larga búsqueda de justicia. El texto fue publicado por Catalonia en la colección Un día en la vida, especializada en periodismo de investigación y no ficción histórica, y editada por los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega.

La obra se basa en testimonios de decenas de protagonistas y testigos en ambos países, además de cartas y archivos personales, el expediente del caso y cientos de documentos desclasificados por Estados Unidos. En sus palabras, el autor manifestó que, más que recordar cuáles fueron los hechos, su exposición se enfocaría en “tratar el significado para el resto del mundo del asesinato y de la búsqueda de justicia que siguió”.

“Para los chilenos, como era de esperar, el asesinato ha sido visto como un símbolo de la represión de la dictadura, y la búsqueda de justicia también ha sido interpretada de manera especialmente nacional. Letelier ha sido un mártir y su nombre comunica en un instante lo mejor del gobierno de Allende y lo peor del gobierno de Pinochet. Todo esto es comprensible y natural. En otros lugares, sin embargo, el asesinato del Letelier se interpreta de manera diferente”, expuso.

Así, relató que “en los Estados Unidos, se repite siempre que el asesinato de Letelier-Moffitt sigue siendo el único asesinato de un diplomático extranjero en suelo estadounidense. También es el único asesinato patrocinado por un Estado cometido en Washington y el más importante de la historia de Estados Unidos. Y en Washington sigue siendo el único coche bomba. Es decir, para los norteamericanos, la tragedia no es propiamente chilena, sino binacional, pues afecta tanto a los EE.UU. como a Chile. Mi libro cuenta cómo el crimen impactó los debates y las políticas en Estados Unidos sobre los derechos humanos y el terrorismo”, agregó.

Tras la presentación, el autor entabló una conversación con la periodista de la U. de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González, quien valoró la obra y profundizó en su contexto de producción, su alcance y su trascendencia. Así, destacó que el hecho de que el libro se publicara recientemente permitió incluir “los juicios y los documentos más recientes”. Sobre la figura de Orlando Letelier, la periodista destacó que “tenía un impacto emocional en la gente porque hablaba la verdad y era muy inteligente”. “Él podía relacionarse con cualquier presidente, con cualquier embajador, pero también con cualquier ser humano. Eso significó que hizo aportes maravillosos a la historia de este país”, dijo.

“Memoria que sigue inspirando democracia”

La jornada conmemorativa al exdiplomático chileno continuó con el desarrollo del “Seminario Orlando Letelier: Diplomacia, memoria y futuro democrático”, instancia que reunió a académicos, diplomáticos, investigadores y representantes de nuevas generaciones para reflexionar sobre el legado del exministro de Estado, a 50 años de su asesinato en Washington.

La jornada contó con una apertura a cargo de la rectora y continuó con el panel “Orlando Letelier: Diplomacia, Documentación y Legado Internacional”, espacio que abordó su trayectoria en Washington, su trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, su labor como embajador y su experiencia de exilio, además del impacto político de su asesinato y la relevancia de la documentación histórica para la justicia internacional. Participaron Peter Kornbluh, Juan Gabriel Valdés y Constanza Jorquera, con la moderación de la académica Claudia Heiss.

El segundo panel, “Memoria, Aprendizajes y Futuro Democrático: 50 Años Después”, estuvo dedicado al rol de la transmisión de la memoria, los aprendizajes de quienes vivieron la represión y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en materia de democracia, justicia y derechos humanos. La conversación reunió a Alberto van Klaveren, Alfredo Moreno, Magdalena Piñera y Florencia Cubillos, y fue moderada por el Premio Nacional de Periodismo Sergio Campos.