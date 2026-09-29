UDI intenta acelerar cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos con rebaja de presupuesto

La bancada de la UDI presentó una propuesta que busca forzar el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Será presentada como parte de la tramitación de la Ley de Presupuestos del próximo año. La indicación indica rebajar a solo $1.000 los recursos designados al organismo.

“Estamos absolutamente convencidos de que el Congreso tiene la responsabilidad de abordar esta situación y avanzar de una vez por todas en el cierre del organismo, al menos hasta que se avance en la modernización de su gobernanza. Mientras eso no suceda, no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando”, manifestaron en su declaración oficial.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI), junto a los diputados integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Alejandra Valdebenito (UDI) y Hotuiti Teao (Ind. UDI), presentaron la propuesta. Según los parlamentarios, la institución necesita de una “revisión profunda y urgente” por una serie de controversias que, a su juicio, han marcado las gestiones de los últimos años.

Entre esas controversias indicaron el estallido social; la toma de su sede en Santiago por más de ocho meses; su participación en el proceso asociado al otorgamiento de pensiones de gracia; y la visita a uno de los imputados por los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Marcos Cosme. Además, cuestionaron la utilización de recursos por parte del organismo. “El organismo debe dejar de funcionar y de malgastar millonarios recursos públicos”, afirmaron.

“No podemos seguir destinando millonarios recursos públicos a una institución que, en los últimos años, se ha visto envuelta en una serie de polémicas y ha terminado alejándose de la función para la que fue creada”, indicaron.

A lo que insistieron en que utilizarán la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 para forzar el cierre del organismo. “Todos estos antecedentes demuestran que el INDH perdió el rumbo y que no basta con un cambio cosmético, sino que se necesita una transformación profunda”, recalcaron los diputados.