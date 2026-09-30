MUDA, el Festival de la Memoria: guía práctica para conocer en detalle la fiesta de la democracia

MUDA, el Festival de la Memoria, se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional, como el encuentro cultural más relevante en torno a los derechos humanos, la democracia y la memoria histórica de los últimos años.

Organizado por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, el cartel musical del evento reunirá a cerca de 40 bandas y solistas nacionales e internacionales en tres escenarios: Joan Jara, Patricio Manns y Sergio Ortega.

DDHH y democracia

MUDA reunirá durante ambas jornadas a más de 20 figuras de la cultura, las ciencias sociales, el periodismo, la literatura y la política, entre ellas cuatro Premios Nacionales: el sociólogo Manuel Antonio Garretón, la escritora Diamela Eltit, la periodista Faride Zerán y Mónica González, quien junto a Zerán abordará la mesa “Incomodar al poder: periodismo para la verdad”.

Dentro de los hitos del festival, está la participación del expresidente Gabriel Boric Font, quien ofrecerá un conversatorio sobre democracia el domingo 4 de octubre a las 14:00 hrs. en la Carpa del Pensamiento, en lo que será su primera aparición pública masiva tras dejar el cargo.

Dos jornadas

La programación musical del encuentro reúne a casi 40 destacados artistas de la escena local, pertenecientes a diferentes estilos y generaciones, en un cartel donde se destacan Ana Tijoux, Candelabro, Álex Anwandter, Javiera Mena y Hesse Kassel, incluye tres Premios Presidente de la República a la Música Nacional –Inti-Illimani, Illapu y Mauricio Redolés– y relevantes invitados internacionales, como el cantautor Víctor Heredia (Argentina).

La experiencia MUDA se complementa con la Carpa Andrés Pérez, que albergará la obra “Allende: la odisea interrumpida de un pueblo que quería volar (El Musical)” de la Compañía La Bella Donna Teatro; el espacio Memoria Activa con feria de emprendimientos y activaciones como Proyecto Memorice, Arpilleras de la Memoria y Tienda Nacional; visitas guiadas a los sitios de memoria del Estadio Nacional; una exposición inédita del coleccionista Sergio Stecher; activaciones muralistas de Muralistas Mujeres, Historias Desobedientes y Alejandro “Mono” González (Premio Nacional de Artes Plásticas 2025); el espacio Cocina con Memoria con La Piojera, La Chimenea, Comadre Lola, Costa Azul y la Cafetería Popular; y el Sector Niñez y Familias con ShiShi Gang, Ludoteca y una exposición fotográfica del Museo de la Memoria.

Uno de los momentos más significativos de MUDA, el Festival de la Memoria, se realizará el sábado 3 de octubre en el Escenario Sergio Ortega con la participación de Chinoy, Jorge Campos, Golosa La Orquesta, Valentina Marinkovic, Javiera Rosselot, Jejo Velasco y Nickla, quienes unirán sus voces y músicas en un acto de solidaridad y memoria que conecta la causa palestina con las luchas por los derechos humanos y la dignidad de los pueblos.

Sitios de memoria

El 11 de septiembre pasado se lanzó la plataforma Sitios de Memoria que permitirá explorar mediante un mapa georreferenciado los sitios de memoria reconocidos en Chile.

En la actualidad, el Estado reconoce 1.132 centros de prisión, tortura y exterminio durante la dictadura, pero solo 17 reciben financiamiento estatal.

En esta primera etapa, la aplicación profundizará en los 12 sitios vinculados directamente a MUDA, entre ellos el Sitio de Memoria Estadio Nacional, Cerro Chena, Ex Tenencia Curacaví, Ex Clínica Santa Lucía, Ex Nido 20, Ex Nido 18, Hornos de Lonquén, Mulchén, Irán 3037 (Ex Venda Sexy), Casa de Miguel Red Solidaria, Casa Valenzuela Velásquez y el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto junto al Memorial por la Justicia y la Dignidad, Provincia Cordillera.

MUDA se realizará el 3 y 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional. Entradas en www.festivalmuda.cl

Ser parte del festival

MUDA es un festival para todos con todos, donde cada rama -música, arte, pensamiento, infancia y sabores- sostiene el mismo tronco: la defensa irrenunciable de la memoria, la democracia y los derechos humanos.

MUDA reconoce en el arte una forma de conocimiento sensible, una herramienta para recordar y mirar el pasado con vocación de futuro. El festival se inscribe en un espacio cargado de significado histórico, que interpretamos desde la vida, el encuentro y la creación colectiva.

Si quieres participar en el Festival de la Memoria y sus dos inolvidables jornadas, adquiere tu ticket en festivalmuda.cl y estarás ayudando directamente a preservar la memoria de nuestro país con un gesto solidario y concreto.