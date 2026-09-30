Martorell por dichos de Hermosilla sobre Piñera: “No podría dar crédito” a algo fuera de asesoría

Las nuevas declaraciones de Luis Hermosilla ante el Ministerio Público, en las que aseguró haber recibido pagos en efectivo por “iniciativa” del expresidente Sebastián Piñera, abrieron un nuevo flanco en torno al rol que desempeñó el abogado durante la segunda administración del exmandatario. Katherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional y exsubsecretaria de Prevención del Delito de ese gobierno, llamó a contextualizar el testimonio del penalista y descartó dar crédito a que Piñera hubiese mantenido con los abogados una relación distinta a una asesoría jurídica.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Martorell fue consultada por las revelaciones de Hermosilla y por cómo estas son recibidas en RN, considerando que el abogado aseguró ante la Fiscalía que recibió pagos en efectivo relacionados con la entrega de información sobre procesos judiciales.

Según la declaración conocida, Hermosilla sostuvo que esos pagos se habrían realizado por iniciativa de Piñera y con recursos personales del entonces Presidente. En los antecedentes también aparecen mencionados los abogados Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel.

Martorell comenzó poniendo el énfasis en la situación judicial de quien realizó esas afirmaciones. “Mira, yo creo que en esto estamos hablando de Luis Hermosilla, que es una persona que está enfrentando varios años de cárcel, y que, desde mi perspectiva, hay que mirar la declaración en ese contexto”, afirmó.

La exsubsecretaria señaló que, de acuerdo con lo que ha conocido públicamente, los asesores mencionados en la declaración han sostenido que los recursos utilizados no provenían del Estado, sino del patrimonio personal del expresidente.

“Ahora, qué es lo que he leído, que han señalado los asesores que pagaban esto, que estaba relacionado con pagos que hacía el presidente, de su bolsillo, no con plata pública”, sostuvo.

Durante la entrevista se le hizo presente que la declaración de Hermosilla habla de pagos realizados en efectivo y mediante sobres, sin pasar, según el relato conocido, por controles impositivos. Martorell respondió que ese aspecto debe ser determinado en la investigación. “Perfecto, eso es parte de la investigación. Parte de la investigación. Yo solamente digo contextualicemos”, señaló.

La secretaria general de RN insistió en que las afirmaciones deben analizarse considerando quién las formula y las circunstancias judiciales que enfrenta actualmente Hermosilla. “Este es un abogado que, la verdad, nos sorprendió a todos, y nos ha seguido sorprendiendo”, afirmó.

Martorell también entregó una explicación respecto de la existencia de asesorías jurídicas durante el segundo mandato de Piñera. Según planteó, estas no habrían estado relacionadas exclusivamente con causas que involucraban al propio Presidente, sino también con acciones judiciales dirigidas contra funcionarios de su administración.

“Lo que leí en La Tercera es que lo que señalaron los propios asesores, digamos, que aparecen en esta declaración como quienes pagaban, era que estaban pagando platas que no eran públicas, que eran del presidente, y que era también por la defensa no solo a él, digamos, porque el presidente tenía 60 querellas o por ahí, sino también a muchos funcionarios públicos que fueron querellados”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó las acciones judiciales presentadas durante la pandemia contra autoridades sanitarias de la segunda administración de Piñera. “Uno, en esto no puede olvidarse, pero a Paula Daza, a Enrique Paris, los denunciaron por homicidio”, afirmó.

Durante la conversación también se planteó que los antecedentes investigados no se limitan a la existencia de asesorías jurídicas. A Martorell se le consultó específicamente por la información surgida en la investigación respecto de gestiones de los abogados ante integrantes de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.

Frente a ese punto, la exsubsecretaria estableció una separación entre lo que actualmente investiga el Ministerio Público y aquello que está dispuesta a atribuir al expresidente. “En ningún caso podría dar crédito a que el Presidente de la República estuviera en otro formato distinto que no fuera la asesoría jurídica”, afirmó.

De esta forma, Martorell evitó validar la versión que pudiera vincular a Piñera con intervenciones distintas de la contratación de asesoría legal, mientras los antecedentes relativos a los pagos en efectivo y al propósito de las gestiones mencionadas por Hermosilla permanecen sujetos a la investigación del Ministerio Público.

La declaración del penalista sostiene que los pagos habrían sido realizados con recursos personales de Piñera y por iniciativa del entonces mandatario. Martorell, en tanto, puso el énfasis en que no se trataría de recursos públicos y en que durante aquella administración existía un número importante de causas judiciales que afectaban tanto al Presidente como a funcionarios de su gobierno.

Respecto de la forma en que se habrían realizado esos pagos y de los demás antecedentes contenidos en la declaración de Hermosilla, la dirigente de RN recalcó que corresponde a la investigación determinar su alcance. Su defensa política del exmandatario se concentró en un punto: que, a partir de su experiencia en Piñera II, no da crédito a que la relación del expresidente con esos abogados hubiese excedido el ámbito de la asesoría jurídica.