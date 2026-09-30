Operación Apocalipsis: detienen a Álex Vega, exdirigente de Anfup de Gendarmería

Esta madrugada marcó una nueva etapa de la denominada Operación Apocalipsis, operativo de allanamientos y detenciones por parte de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones con especial foco en Gendarmería.

El pasado 16 de diciembre, más de 40 miembros de la guardia penitenciaria cayeron detenidos por esta operación que busca desatar redes de corrupción en recintos carcelarios de todo el país. Pasó el tiempo y nuevos arrestos se concretaron.

Entre los tres aprehendidos, destaca la caída del dirigente histórico de la disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Anfup, Álex Vega Torres.

Según fuentes de BioBioChile, se registraron 14 inmuebles a lo largo de Chile: siete en la Región Metropolitana, cuatro en el Maule, dos en el Biobío y uno en Magallanes. Todos los inmuebles están relacionados con los imputados, incluida la pareja de Vega, indican las indagatorias. Del mismo modo, se revisaron las dependencias de Santiago 1, el recién inaugurado Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, la cárcel de El Manzano de Concepción y el IP-CRC de Punta Arenas.

Según la Fiscalía, la investigación busca desenredar una estructura criminal que permitió y reguló el ingreso de drogas, teléfonos y un sinnúmero de elementos prohibidos dentro de las cárceles mediante pagos de presos, exinternos, visitantes y externos. La vinculación de Vega involucraría delitos de la índole de cohecho agravado reiterado y lavado de activos. En esa línea, se solicitó medidas cautelares sobre un auto, una casa y once cuentas corrientes a nombre de los detenidos.

Entre enero de 2020 y diciembre de 2025, el exdirigente recibió estos pagos de forma sistemática. Los abonos que el análisis bancario revisó arrojaron montos cercanos a $248 millones en las cuentas de Vega; 131 millones no tendrían justificación aparente. Cuentas de terceros eventualmente sirvieron para el traspaso de dineros ilícitos que luego fueron regularizados, como también tuvo un rol particular Grace Bascur Villarroel, pareja de Vega.

Además de los delitos económicos que se adjudican a Álex Vega, se investigó sobre el robo que él y sus hombres de confianza habrían cometido en la votación de la Anfup. ¿Qué se llevaron? Una urna llena de votos, para así alterar la elección y asegurarse el triunfo.

Su figura como líder en Gendarmería no ha estado exenta de complicaciones. En 2018, estuvo presente junto a Juan Farías, funcionario y hoy alcaide del IP-CRC de Punta Arenas, en el incidente que causó, luego de dos días de agonía, la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales en Santiago 1. Según la indagatoria, nuevos antecedentes se agregaron a esta causa en el marco de la Operación Apocalipsis.

Asimismo, su nombre apareja al menos 11 sumarios internos durante su carrera de gendarme, aparte de lo imputado en las más recientes diligencias. Uno de estos sumarios alcanzó notoriedad en agosto de 2022, cuando lo encontraron a él y a diez gendarmes más en un asado no autorizado en dependencias anexas a Santiago 1 con alcohol y restos de ketamina. Aunque se había determinado la destitución de los involucrados, Contraloría objetó la decisión.

En el ámbito penal, Vega estuvo condenado a 541 días de cárcel por apremios ilegítimos en contra de un presidiario de Colina II. Como es habitual en penas de cierto tiempo hacia abajo, se le sustituyó por un régimen alternativo.