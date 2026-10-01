Octubre en MORI: grandes estrenos, humor y panoramas familiares en sus cuatro salas

Teatro para reírse, reconocerse en una historia, hacerse preguntas y compartir con otros. Durante octubre, MORI presenta una programación en sus salas de Bellavista, Recoleta, Parque Arauco y Vitacura que reúne estrenos, regresos, stand up y espectáculos familiares. Una cartelera que recorre desde la intimidad de los vínculos hasta las contradicciones de la vida cotidiana, con distintas maneras de encontrarse con la experiencia del teatro en vivo.

Entre las novedades destacan “Showoman”, con Carmen Gloria Bresky; “Crónicas Desquiciadas”, dirigida por Moira Miller; “Perfectos Desconocidos”, con adaptación y puesta en escena de Guillermo Francella; y “Cuerpo de Lewy”, dirigida por Ignacia Agüero McPherson. A ellas se suman el regreso de “Tengo miedo torero”, una programación de humor con invitados especiales y domingos pensados para acercar a niñas y niños al teatro.

Nuevas historias para descubrir

En MORI Recoleta, del 1 al 10 de octubre, “Showoman” sigue a Gala González, una actriz cuya carrera se ha desmoronado y que recibe una oportunidad inesperada: convertirse en espía para desbaratar una peligrosa mafia. Con dramaturgia, dirección y diseño de Los Contadores Auditores, el montaje reúne a Carmen Gloria Bresky, Carla Casali y Rubén Aravena. Los cambios de vestuario, maquillaje y pelo se transforman en parte del espectáculo para contar la historia de una mujer que se niega a desaparecer.

Desde el 8 de octubre, MORI Parque Arauco presenta “Crónicas Desquiciadas”, de Indira Páez, bajo la dirección de Moira Miller. Paz Bascuñán, Matías Assler, Pepa Bello, Luis Uribe, Ale Araya y Agustín Moreno interpretan a doce personajes que exponen sus conflictos con el amor, la sexualidad, las obsesiones y los estereotipos de género. Con una estructura de monólogos cercana al stand up, la obra convierte sus confesiones en un encuentro atravesado por el sarcasmo y el humor.

También desde el 8 de octubre, MORI Vitacura recibe “Perfectos Desconocidos”. Durante una cena, siete amigos deciden compartir todos los mensajes y llamadas que lleguen a sus teléfonos. El juego pronto revela secretos que ponen en crisis sus relaciones. La obra de Paolo Genovese, con adaptación y puesta en escena de Guillermo Francella y dirección de Franco Battista, cuenta con Catherine Mazoyer, Ingrid Parra, Catalina Olcay, Julio Jung, Hernán Contreras, Andrés Pozo y Andrés Olea, además de la participación de Tati Molina y Diego Echeverría.

En MORI Bellavista, “Cuerpo de Lewy” propone un encuentro íntimo entre una hija y su padre. A partir del almuerzo que no pudieron compartir debido al deterioro cognitivo de él, la hija reconstruye una conversación posible mediante réplicas y fragmentos. Dirigida por Ignacia Agüero McPherson, la obra se presenta del 9 al 31 de octubre y explora cómo sostener un vínculo cuando la memoria y la presencia del otro se transforman.

El regreso de “Tengo miedo torero” y las últimas funciones de tres montajes

El 15 de octubre, MORI Recoleta recibe el reestreno de “Tengo miedo torero”, adaptación de la novela de Pedro Lemebel, dirigida por Claudia Pérez. La historia de la Loca del Frente y su amor por un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez vuelve a escena con el lenguaje poético e irreverente del escritor. El elenco reúne a José Luis Aguilera Minaya, Mario Ocampo, Daniela Gala, Claudia Vergara, Otilio Castro y Claudia Pérez, en una temporada que se extenderá hasta noviembre.

El comienzo del mes también ofrece una última oportunidad para ver “Que le corten la cabeza”, con Natalia Valdebenito y Javiera Contador, en MORI Bellavista. La comedia negra de Los Contadores Auditores utiliza la figura de María Antonieta para abordar el humor, la cancelación y la crisis de la verdad en tiempos de redes sociales. Sus funciones finalizarán el 3 de octubre.

En el marco del 11.º Ciclo Memoria y Patrimonio, “La pérgola de las flores” tendrá nuevas funciones del 1 al 3 de octubre en MORI Parque Arauco, con 25 actores y bailarines acompañados por músicos en vivo. En MORI Vitacura, “Tres Marías y una Rosa”, dirigida por Loreto Valenzuela, cerrará su temporada el 3 de octubre, con Luciana Ibáñez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Malucha Pinto en una historia sobre trabajo, dignidad y resistencia cotidiana.

Un mes para encontrarse con el humor

Los sábados de octubre, Yamila Reyna encabezará “Jaque Mate” en MORI Parque Arauco, un ciclo de comedia con un invitado distinto en cada función: Pamela Leiva el 3, Asskha Sumatra el 10, León Murillo el 17 y Piare con P el 31. Cada encuentro tendrá su propio estilo y una relación cercana con el público.

En la misma sala, Fernando y Nicolás Larraín presentarán “Mi hermano es un idiota” el 21 de octubre, llevando sus diferencias y complicidades al terreno del stand up. “La Elvira” regresará los viernes 23 y 30, con una mirada sobre sus afectos, el paso del tiempo y las ganas de disfrutar una nueva etapa.

La programación de humor se completa con Felipe Avello, quien llegará a MORI Recoleta el 21 y 22 de octubre con un espectáculo de monólogos, improvisación y participación de la audiencia. Por su parte, Felipe Izquierdo presentará “Soy el único que no me conozco” los domingos 4, 11 y 25 en MORI Vitacura, con su particular manera de poner bajo sospecha las certezas cotidianas.

Domingos para compartir en familia

La cartelera familiar invita a dejar las pantallas a un lado y descubrir historias que suceden frente a los ojos. En MORI Vitacura, “El viaje de la Paz”, de Teatro de la Poesía, se estrena el 4 de octubre y tendrá funciones todos los domingos del mes. Escrita y dirigida por Claudio Rojas, con Leticia Bortoletto y Claudio Rojas y música en vivo de Scarlett Reyes, la obra sigue a una niña que sueña con conocer el mar y a un pueblo que debe aprender a unirse para encontrarla.

En MORI Recoleta, “La aventura de Mowgli” combina actuación, canto, movimiento y música en vivo, con interpretación en lengua de señas y oral simultáneamente. Bajo la autoría y dirección de Sandra Barrera Mera, el montaje se presentará los domingos del 4 al 25 de octubre, con una aventura sobre la naturaleza, la pertenencia y la diversidad.

En MORI Parque Arauco, “Alicia, el musical de las maravillas” tendrá una función el domingo 11 de octubre, con canciones y personajes inspirados en el clásico de Lewis Carroll. El domingo 18 será el turno de “KADABRA”, del ilusionista Benjamín Cox, que reúne grandes ilusiones, magia de cerca, música y coreografías.

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE POR SALA

MORI BELLAVISTA

Que le corten la cabeza : 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $22.000.

: 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $22.000. Cuerpo de Lewy: 9 al 31 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Entrada general: $15.000.

MORI RECOLETA

Showoman : 1 al 10 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Entrada general: $15.000.

: 1 al 10 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Entrada general: $15.000. La aventura de Mowgli : domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, 16:00 horas. General: $8.000; niñas y niños: $5.000.

: domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, 16:00 horas. General: $8.000; niñas y niños: $5.000. Tengo miedo torero : desde el 15 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Sin función el 22 de octubre. Temporada hasta el 28 de noviembre. Entrada general: $15.000.

: desde el 15 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Sin función el 22 de octubre. Temporada hasta el 28 de noviembre. Entrada general: $15.000. Felipe Avello: miércoles 21 y jueves 22 de octubre, 20:00 horas. Entrada general: $20.000.

MORI PARQUE ARAUCO

La pérgola de las flores : 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $20.000.

: 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $20.000. Jaque Mate : sábados 3, 10, 17 y 31 de octubre, 22:15 horas. Entrada general: $22.000.

: sábados 3, 10, 17 y 31 de octubre, 22:15 horas. Entrada general: $22.000. Crónicas Desquiciadas : desde el 8 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Temporada hasta el 12 de diciembre, sin funciones los jueves 5, 12 y 19 de noviembre. General: $25.000; jueves: $20.000.

: desde el 8 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Temporada hasta el 12 de diciembre, sin funciones los jueves 5, 12 y 19 de noviembre. General: $25.000; jueves: $20.000. Alicia, el musical de las maravillas : domingo 11 de octubre, 16:00 horas. General: $10.000; niñas y niños: $6.000.

: domingo 11 de octubre, 16:00 horas. General: $10.000; niñas y niños: $6.000. KADABRA : domingo 18 de octubre, 19:00 horas. Entrada general: $25.000.

: domingo 18 de octubre, 19:00 horas. Entrada general: $25.000. Mi hermano es un idiota : miércoles 21 de octubre, 20:30 horas. Entrada general: $20.000.

: miércoles 21 de octubre, 20:30 horas. Entrada general: $20.000. La Elvira: viernes 23 y 30 de octubre, 22:00 horas. Entrada general: $22.000.

MORI VITACURA

Tres Marías y una Rosa : 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $20.000.

: 1 al 3 de octubre, jueves a sábado, 20:30 horas. Entrada general: $20.000. El viaje de la Paz : domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, 16:00 horas. General: $8.000; niñas y niños: $6.000.

: domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre, 16:00 horas. General: $8.000; niñas y niños: $6.000. Soy el único que no me conozco : domingos 4, 11 y 25 de octubre, 19:30 horas. Entrada general: $20.000.

: domingos 4, 11 y 25 de octubre, 19:30 horas. Entrada general: $20.000. Perfectos Desconocidos: 8 al 31 de octubre, jueves a sábado, 20:00 horas. Entrada general: $20.000.

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