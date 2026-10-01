“Inaceptables”: Gobierno reacciona ante denuncia de ataques a estudiantes UC en marcha Confech

El Gobierno condenó este jueves las agresiones contra estudiantes de la Pontificia Universidad Católica que realizaban una contramanifestación frente a la Casa Central, mientras se desarrollaba por la Alameda la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

El Presidente José Antonio Kast abordó los hechos desde Tocopilla y sostuvo que las diferencias políticas no pueden traducirse en violencia. “Hoy se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, eso no puede volver a ocurrir”, señaló.

El Mandatario agregó que el derecho a manifestarse es legítimo, pero que quienes participan de una movilización deben respetar a quienes sostienen posiciones diferentes. “Las diferencias son legítimas, pero la agresión, tenemos que terminar con ese estilo que algunos practican, tenemos que combatir la violencia que se da en algunas manifestaciones pacíficas”, afirmó.

“Esperamos que quienes convocaron esta marcha se hagan cargo de esta situación”

Previamente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había calificado como “absolutamente inaceptables” los ataques y sostuvo que “la posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto”.

Más tarde, Pavez endureció el pronunciamiento del Ejecutivo y calificó lo ocurrido como un ataque “deleznable y cobarde”. Además, señaló que el Ministerio del Interior se encuentra estudiando eventuales acciones legales y pidió una condena transversal del mundo político. “Esperamos que quienes convocaron esta marcha se hagan cargo de esta situación”, agregó.

Los estudiantes pertenecían a Solidaridad UC y al Movimiento Gremial y habían desplegado un lienzo con la frase “No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”, en rechazo al paro convocado por la Confech. Registros difundidos muestran que fueron confrontados y posteriormente atacados con golpes, lanzamiento de objetos y pintura, tras lo cual ingresaron al recinto universitario para resguardarse.

Desde las agrupaciones denunciaron además ataques con piedras y acusaron que algunos de los participantes fueron rociados con bencina, antecedente que hasta ahora corresponde a su versión de los hechos. Solidaridad UC sostuvo que continuará defendiendo sus posiciones de manera pacífica.

La movilización comenzó a las 10:00 horas en Baquedano y tenía como destino la Plaza de Los Héroes. Durante el recorrido también se registraron incidentes en distintos sectores de Santiago y, de acuerdo con información preliminar difundida durante la jornada, 12 personas fueron detenidas. El paro fue convocado por la Confech y contó además con la adhesión de la CUT y el Colegio de Profesores.