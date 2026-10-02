Payador Manuel Sánchez, Premio Oreste Plath, estará en Encuentro Paya & Freestyle

Manuel Sánchez fue reconocido en septiembre en la promoción del arte popular gracias a su trayectoria de más de 30 años como figura fundamental en la difusión de la poesía improvisada, las décimas y el guitarrón, por la Academia Chilena de la Lengua, institución dedicada al estudio, promoción y cuidado del idioma español en Chile, la cual forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Postulado al premio por la Sociedad de Folclor Chileno, Sánchez es, además, es profesor de la primera Escuela de Payadores de Chile, liderada por la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Su talento como payador radica en su capacidad para tender puentes entre la tradición y la contemporaneidad, factor que lo convierte en un artista versátil, capaz de dialogar con géneros variados como el rock, el pop y el hip hop, entre otros.

Estos atributos podrán ser apreciados por el público general el próximo sábado 3 de octubre, en la quinta edición del Encuentro Paya & Freestyle, iniciativa que se consolida como una plataforma única de diálogo generacional y artístico en la comuna de Lo Barnechea. El encuentro reunirá a destacados representantes del freestyle, movimiento en creciente expansión que ha contribuido a posicionar a Chile en el mapa mundial de esta disciplina.

Se trata de una iniciativa que trasciende el espectáculo convencional al articular, en un mismo escenario, dos lenguajes fundamentales de la improvisación oral: la paya, expresión profundamente arraigada en la tradición campesina, y el freestyle, manifestación vibrante de la cultura urbana contemporánea.

Alejandra Valdés, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, valoró la premiación de Manuel Sánchez y reconoció su aporte al patrimonio y a las raíces de la música folclórica chilena.

“Personas como él ayudan a mantener viva la tradición oral y el folclore en la comuna. Para nosotros es un honor tenerlo dentro de la Escuela de Payadores y en el próximo encuentro de Paya & Freestyle, donde podrá compartir su arte ante las nuevas generaciones”. La ejecutiva agregó que “aunque ambos estilos surgen de contextos geográficos y temporales distintos, convergen en una esencia común. Tanto la paya como el freestyle comparten la maestría del ingenio, la agilidad mental y la capacidad de construir identidad a través de la palabra improvisada en tiempo real, acompañada de pistas, guitarra o guitarrón”.

Ese sábado 3 de octubre, Manuel Sánchez estará acompañado por el también payador y trovador Hugo González. Ambos recitarán sus versos acompañados por los acordes de sus guitarras, manteniendo viva la tradición oral y el folclore presente en la comuna. Por parte de los freestylers, estarán presentes Tom Crowley y Nitro, reconocidos representantes del rap y el hip hop.

Trayectoria

Con 30 años de trayectoria tras su debut en 1992, Manuel Sánchez es reconocido como el principal heredero de este arte que se transformó en patrimonio cultural chileno desde 2016. Manuel es autor y compositor, y tanto en sus discos Verso libre (2000) y Guitarrón a lo poeta (2007) como en colaboraciones con Mauricio Redolés y el Ensamble Tradicional Chileno, ha puesto su voz y el guitarrón al servicio de otras formas del folclor y de la canción popular.

Aunque nació en Santiago y creció en Coihueco, fue en Lo Barnechea donde Sánchez pasó su juventud y desarrolló el arte de la paya, rodeado del paisaje rural de la comuna, con caballos, lecherías y caminos de tierra. Es precisamente gracias a este nexo que Sánchez busca transmitir su arte a las nuevas generaciones a través de la primera Escuela de Payadores, iniciativa que realiza en alianza con la Corporación Cultural de Lo Barnechea.

Detalles del evento

→ 5° Encuentro de Payadores y Freestyle

Plataforma única de diálogo generacional y artístico en la comuna de Lo Barnechea que reúne en un mismo escenario dos lenguajes que son pilares de la improvisación oral: la paya (herencia de la tradición campesina) y el freestyle, motor vibrante de la cultura urbana.

Coordenadas: Sábado 3 de octubre / 19:30 horas / Centro de las Tradiciones (Av. Lo Barnechea 1200) / Entrada liberada.