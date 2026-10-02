Luis Maldonado se niega a morir: llega al Conservador el mismo día en que debía dejar el cargo

Luis Maldonado se niega a morir. Al menos, en términos profesionales. El abogado de 81 años llegó este viernes hasta el edificio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, precisamente en la jornada en que debía dejar oficialmente un cargo que ejerció durante 29 años y por cuya permanencia ha desplegado durante las últimas semanas una ofensiva judicial.

Su presencia en las dependencias se produjo pese a que este 2 de octubre comenzó a regir su cese en virtud de la reforma al sistema notarial y registral, que estableció los 75 años como límite para que notarios, conservadores y archiveros permanezcan en sus funciones.

Por ahora se desconoce el motivo por el que Maldonado concurrió durante la jornada al edificio del Conservador.

El abogado forma parte del grupo de auxiliares de la justicia conocidos como los “inmortales”, quienes habían quedado exceptuados del límite de edad establecido en 1995 y podían continuar en sus cargos después de cumplir los 75 años. La nueva reforma terminó con esa excepción.

El Mostrador informó en julio de 2025 que la modificación obligaría a jubilar a decenas de los denominados “notarios inmortales”. Entre los casos emblemáticos de Santiago aparecía precisamente Maldonado, quien entonces tenía 80 años.

Su cargo, además, había sido descrito anteriormente por este medio como uno de los puestos más apetecidos del sistema registral. Una investigación publicada en 2022 abordó los elevados ingresos generados por los oficios que integran el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y recordó que Maldonado estaba a cargo del Registro de Propiedad y Comercio.

Ante la obligación de abandonar sus funciones, Maldonado recurrió a distintas instancias judiciales. En agosto presentó una acción de no discriminación arbitraria, amparada en la Ley Zamudio, ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, argumentando que la reforma lo obligaba a retirarse únicamente por superar los 75 años, sin evaluar su idoneidad para continuar ejerciendo.

La jueza Claudia Veloso llevó posteriormente el caso ante el Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad. Maldonado ya había intentado anteriormente frenar su salida mediante un amparo económico, acción que tampoco prosperó.

En septiembre, el TC admitió a trámite el requerimiento, pero aquello no suspendió la fecha fijada para su salida. La defensa del conservador ha sostenido que la aplicación de la norma constituye una discriminación arbitraria basada en la edad.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó además este jueves una solicitud de aclaración presentada por Maldonado respecto del procedimiento para designar a quienes asumirían interinamente los registros.

Su llegada al edificio este viernes ocurre también en medio de una tensión adicional por el traspaso de las funciones que mantuvo durante casi tres décadas.

Carlos Miranda, conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago, informó a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones que, a horas de concretarse el cese de Maldonado, todavía no había recibido formalmente los antecedentes ni el inventario necesarios para asumir transitoriamente los registros que estaban bajo su responsabilidad.

Con la entrada en vigencia del cese, Miranda quedará interinamente a cargo de los tres oficios de Santiago mientras se desarrolla el procedimiento para nombrar a sus nuevos titulares.

La salida de Maldonado coincide con la de otros 34 notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años incluidos en los decretos de cese y que este viernes deben abandonar sus funciones.