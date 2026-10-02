Recortes en el Presupuesto 2027 en patrimonio alcanza el 47%

El patrimonio aparece entre los sectores más afectados por el recorte contemplado en el Proyecto de Presupuesto 2027 para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Según la partida presupuestaria, cuatro programas vinculados directamente al patrimonio registran reducciones de entre 30,7% y 47%.

“Nos preocupa muchísimo la señal que se le da al país respecto de que el patrimonio se ve como un gasto y no como una inversión en bienestar y en desarrollo económico, dice María Graciela López de la Directiva Nacional del Frente de Culturas del Frente Amplio (FA).

“Si reduces los fondos, afectas la capacidad que tienen para poder gestionarlos y para poder conservarlos, también para generar empleo”, agrega.

El ajuste se enmarca en una disminución general de los recursos destinados al Ministerio de las Culturas, cuyo presupuesto pasaría de $489.899 millones a $440.518 millones. La reducción alcanza los $49.381 millones, equivalente a un 10,1%.

“La reducción tiene un efecto en la disminución de la capacidad para dinamizar las economías regionales. Cada una de las obras que se realizan en bibliotecas, museos o archivos en regiones son fuentes de inversión que generan empleos, que generan circulación de recursos dentro de las regiones, donde las personas tienen más acceso a los espacios patrimoniales para poder desarrollar su participación, conocer los museos, tener acceso a la lectura”, señala María Graciela López de la Directiva Nacional del Frente de Culturas del Frente Amplio (FA).

Además, agrega que los recortes de financiamiento en los programas culturales y patrimoniales en general son “iniciativas de largo plazo”.

“No son de un año para otro, cuando cortas la inversión eso es para 5 años, es todo un ciclo en que dejas de dinamizar empleo y generación de de recursos”, sostiene.

Sin embargo, el recorte es considerablemente mayor en algunas de las líneas específicas destinadas al patrimonio.

El Fondo Concursable del Patrimonio es el programa que registra la mayor disminución, con una caída de 47%. Le sigue el Fondo del Patrimonio Ley N°21.045, que contempla un recorte de 45,3%.

También se reduce en 42,9% el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, mientras que el programa de Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional experimenta una disminución de 30,7%.

En ese sentido, López recalca que “el patrimonio cultural y material tiene una rebaja super importante. Eso quiere decir que los planes de salvaguardia que tienen las comunidades para poder mantener vivas sus sus tradiciones, sus prácticas, sus conocimientos, también se ve fuertemente afectado, o sea, se ve afectado de verdad todo el ecosistema patrimonial, tanto el que se gestiona desde la institucionalidad a través de los programas sociales que tiene como fuera de la institucionalidad”.

El recorte afecta tanto fondos concursables como programas vinculados al patrimonio material e inmaterial y al desarrollo del patrimonio nacional. En conjunto, las cuatro líneas mencionadas concentran reducciones que van desde casi un tercio de sus recursos hasta prácticamente la mitad.

“Es contradictorio con las prioridades que está poniendo el gobierno hoy día de acuerdo a la crisis de empleo y de costo de vida que estamos viviendo”, agrega López.

Día de los Patrimonios Culturales para niñas, niños y adolescentes

A la reducción del presupuesto 2027 se suman otras medidas como la eliminación del Día de los Patrimonios Culturales para niñas, niños y adolescentes. La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N°76 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, publicado el jueves 24 de septiembre en el Diario Oficial. Con ello, se dejaron sin efecto los decretos que habían establecido y posteriormente modificado el denominado “Día de los Patrimonios Culturales para Niñas, Niños y Adolescentes”.

La jornada había sido creada en 2023, durante el gobierno de Gabriel Boric, con el objetivo de acercar especialmente el patrimonio cultural a niñas, niños y adolescentes. En 2025, además, su fecha había sido modificada para realizarse durante el cuarto sábado de agosto.