El 12 de noviembre, en la rueda de prensa de la Cancillería china, le preguntaron a su portavoz, Mao Ning, por Valparaíso. Seis días antes, Chile y Bélgica habían unido sus candidaturas para acoger la Secretaría del Tratado de Alta Mar. La portavoz objetó que ambos gobiernos anunciaran su fórmula sin consultar antes a las partes y recordó que China también quería la sede, en Xiamen.

A José Antonio Kast le tocaba viajar a Shenzhen para la cumbre de APEC con esa declaración sobre la mesa. ¿Cuánto pesa ser el principal socio comercial de Chile cuando lo que está en disputa se decide en Nueva York?

La delegación chilena tiene trabajo en Shenzhen. ProChile programó actividades de innovación y promoción empresarial en Beijing, Shenzhen y Shanghái entre el 16 y el 20 de noviembre. En octubre, durante la octava Comisión de Libre Comercio del tratado bilateral, la delegación china había valorado la propuesta chilena de estudiar el impacto del acuerdo.

Después de la cita con Xi Jinping, habrá una forma sencilla de apreciar cuánto avanzó esa conversación: ver si el estudio sale con responsables, plazo y preguntas que sirvan para abrir oportunidades a empresas chilenas.

Antes de viajar, conviene recordar que una parte de esa agenda ya tiene domicilio. Desde marzo de 2019 rige el protocolo que modernizó el TLC e incorporó un capítulo de comercio electrónico. APEC trabaja mediante compromisos voluntarios. Una iniciativa anunciada en Shenzhen podrá abrir una conversación. Su alcance dependerá del instrumento que la recoja y de quién quede encargado de cumplirla.

En el comercio ya hay cifras suficientes para entender la atención que Santiago presta a Pekín. Según SUBREI, entre enero y agosto de 2026 el intercambio bilateral alcanzó US$45.647 millones, un 8,3% más que en el mismo período del año anterior. En 2025, Chile exportó a China US$25.573 millones en minerales de cobre y US$2.888 millones en cerezas. Los dos productos aparecen en la misma planilla. Si se cerrara una puerta, el exportador de fruta tendría que buscar comprador con un calendario bastante distinto del que maneja una minera. ¿Qué costo tendría encontrar otro destino a tiempo?

Una cereza puede tener comprador en otro país y perderse antes de llegar. Si mañana cambian las condiciones de acceso al mercado chino, ¿cuánto tardaría el exportador en colocar su fruta y cuánto perdería por el camino? Las ventas de hoy dan una idea del tamaño del golpe. Lo que cuesta encontrar otro destino mide el margen para capearlo. A ese costo que persiste después de buscar una salida, Keohane y Nye lo llaman vulnerabilidad. De ahí puede salir una ventaja para Pekín, si decide usarla. Hasta ahora, Mao Ning ha objetado la candidatura. ¿Llevará China alguna condición comercial a Shenzhen?

Lo que se ofrece en Valparaíso

Bélgica y Chile se habían presentado por separado ante la Comisión Preparatoria. En noviembre acordaron ofrecer Valparaíso como sede de la Secretaría y Bruselas como emplazamiento de la infraestructura física y técnica del mecanismo de intercambio de información. Bruselas también se ofrece para acoger reuniones de órganos subsidiarios.

El comunicado conjunto mantiene la administración del mecanismo en la Secretaría y remite las reuniones a lo que decida la Conferencia de las Partes. Conseguir que Bélgica se sumara fue una primera jugada. Ahora que Pekín ha objetado la fórmula, ¿puede el Gobierno defenderla ante las demás partes del tratado mientras negocia con Xi en Shenzhen?

Pekín puso el dedo ahí. Según el artículo 50 del tratado, la primera Conferencia de las Partes debe decidir dónde funcionará la Secretaría. El artículo 51 encarga a la Conferencia determinar las modalidades del mecanismo de información. Su administración corresponde a la Secretaría. La objeción china consiste en que el arreglo bilateral anticiparía decisiones que pertenecen al conjunto. Chile y Bélgica pueden defenderlo como una oferta sometida a ese conjunto. La diferencia importa: el examen empieza por saber qué está dispuesto a dejar abierto cada candidato cuando las partes se sienten a decidir.

El tratado entró en vigor para Chile el 17 de enero de 2026. La decisión de enero de 2027 tendrá efectos administrativos concretos. El acuerdo prevé que la Secretaría pueda celebrar un acuerdo de sede con el Estado anfitrión y que disponga allí de capacidad jurídica, privilegios e inmunidades para ejercer sus funciones. Alojarla compromete trabajo también después de la primera votación.

A China también le interesa qué resulte de ese examen. Su oferta para Xiamen está en el expediente de Naciones Unidas. Mao Ning afirmó que cuenta con el apoyo de la mayoría de las partes. Chile, por su lado, ha promovido Valparaíso ante el Foro de las Islas del Pacífico. Una visita permite pedir respaldo. Para anotarlo hace falta que el gobierno respectivo lo exprese. Hasta ahora, la mayoría invocada por Pekín carece de un recuento público por país que permita comprobarla. En una negociación de sede, anunciar que se tienen los votos forma parte de la campaña para conseguirlos.

La cuenta de Nueva York

En enero llegará el momento de hacer la cuenta, con las delegaciones reunidas en la ONU. La primera Conferencia de las Partes está convocada en Nueva York del 11 al 22. El proyecto preparado para esa reunión propone buscar el consenso y, agotada esa vía, decidir en votación secreta por dos tercios de las partes presentes y votantes. La Conferencia todavía debe adoptar el procedimiento. Si lo aprueba, quien invoque una mayoría tendrá que precisar de qué mayoría habla. Chile tendrá que defender su fórmula ante gobiernos que pueden interesarse por Valparaíso y pedir explicaciones adicionales sobre Bruselas.

¿Qué señales valdría la pena mirar entre Shenzhen y enero? Si Kast y Xi anuncian un encargo concreto para la comisión del TLC y Chile mantiene su oferta, tendremos dos decisiones que se pueden seguir en sus respectivos foros. Si Santiago y Bruselas modifican la candidatura, habrá que comparar ambos textos y averiguar qué partes pidieron el cambio. Si aparece una condición comercial explícita, tendremos evidencia de que Pekín intentó trasladar su peso de una mesa a otra. Los cambios también pueden ocurrir sin anuncio. En ese caso, tocará pedir documentos y preguntar a las delegaciones antes de distribuir victorias y derrotas.

Para Santiago, la apuesta vale incluso si la Secretaría termina en Xiamen. Valparaíso puede perder una votación y Chile haber sostenido su posición durante toda la negociación. También puede ganar la sede con una oferta revisada tras escuchar a países cuyo respaldo necesitaba. En ambos casos, el juicio depende de qué pudo decidir, con quién negoció y qué tuvo que ceder. El tamaño de la relación comercial vuelve especialmente interesante esa cuenta. Una economía como la chilena tiene razones para cuidar su acceso a China y también para hacerse presente en una institución que organizará parte de la cooperación sobre alta mar.

Después de Shenzhen tendremos comunicados, fotos y, con suerte, algún encargo que pueda seguirse después de que aterrice la delegación. Conviene guardar el comunicado chileno-belga del 6 de noviembre. Cuando llegue enero, pongámoslo al lado de la oferta que efectivamente defienda Chile. ¿Qué quedó de Valparaíso? ¿Qué quedó de Bruselas? Si cambió una línea, preguntemos quién pidió cambiarla y qué obtuvo Santiago a cambio. Para saber cuánto margen tiene Chile frente a una potencia, esa línea puede decir más que la foto de dos presidentes.

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