Actriz de “Camino del inca”: “Sabemos muy poco sobre nuestra historia precolombina”

“Cápac Ñam, El camino del Inca”, de Tryo Teatro Banda, es una obra sobre una mujer, llamada Ñuke, interpretada por la actriz y cantante Daniela Ropert, que viaja del valle del Mapocho hacia el Cusco, invitada por el rey Huayna Cápac.

A través del Camino del Inca, la historia muestra la magnificencia de esta civilización y el descontento de los pueblos dominados antes de su colapso.

Ropert cuenta que su personaje es “una machi mapuche que vive junto a su familia en una ruca a las orillas del Río Mapocho”.

“Es una mujer de carácter fuerte, muy determinada, aguerrida y espiritual, defensora de su tierra y reticente al imperialismo inca. Debido a la gran sequía que azota el imperio y conociendo el Inca sus poderes sobre los elementos de la naturaleza, es llamada para cumplir una gran misión, atravesar el Capac Ñan y hacer llover en la ciudad del Cuzco”, explica.

El montaje es parte del Festival Identidades, que se realiza esta semana en Antofagasta, y se exhibirá el sábado 10 de octubre, a las 19:00 horas, en la Ruinas de Huanchaca, con entrada gratuita.

La curandera

– ¿Cómo llegaste a esta obra?

– Trabajo con Tryo Teatro Banda hace 16 años. En la crisis pandémica nació la idea de hacer un radio teatro, viendo que era un formato posible dadas las circunstancias sociales que nos permitía crear de manera remota.

Así se inició el proceso creativo de lo que ahora es la obra Capac Ñan, el Camino del Inca en Chile, desde la soledad compartida, la lejanía y un adentrarse en el universo del sonido.

– ¿Cómo construiste tu personaje?

– Construí el personaje desde la intuición y el imaginario que evoca una mujer curandera mapuche de aquella época, buscando no caer en estereotipos, sino en habitar a una mujer que es madre, esposa y que convive de manera natural y cotidiana con su don espiritual. Me inspiraron mis recuerdos de los bosques, el arrullo de los ríos, las voces y cuerpos de tantas mujeres que constituyen el femenino de nuestro país.

– ¿Cuál es la importancia de revisitar la historia del Camino del Inca?

– Revisitar la historia del Camino del Inca es conocernos un poco más. Es vislumbrar un origen y comprender una historia fundante de nuestra identidad. Es remirar y reconocer nuestro territorio, expandiendo los límites nacionalistas y separatistas que no dan cuenta del devenir de los sucesos históricos y culturales. Recordar y hacer presente este camino es presenciar un trazado vivo de nuestra unidad como pueblo latinoamericano, amalgama de infinitas etnias, pueblos y mitos que construyen nuestra identidad.

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– ¿Cómo crees que se vincula Chile con su historia precolombina, y especialmente con el legado inca? Dado que Santiago, por ejemplo tiene un origen inca.

– Creo que en general, de manera consciente, sabemos muy poco sobre nuestra historia precolombina y sobre el legado inca. Se nos enseña la historia desde la llegada de los conquistadores españoles en adelante, y todo lo anterior suele describirse a la ligera, como un paisaje onírico casi inexistente, el relato de un “antes” donde habitaban los salvajes, utópico incluso, sin veracidad.

Digo consciente ya que sin “saberlo” habitamos a diario el legado inca, partiendo por el territorio en que vivimos, los dichos, las numerosas palabras quechua que usamos al expresarnos sin darnos cuenta de su origen.

Nuestra memoria, lo que nos pasa al escuchar la música de los andes, los cantos, los sonidos, las cofradías danzantes, lo que se despierta en nosotros al visitar este origen revela una esencia cultural muy viva pero silenciada y mutilada, una relación conflictuada, un vínculo incoherente y no resuelto con nuestra identidad.

– Esta obra ha tenido varias exhibiciones. ¿Cuál ha sido la reacción del público con esta obra? ¿Qué les dicen?

– La reacción del público ha sido amable, alegre y de gratitud. Se trata de una historia que pese a lo lejana es muy cercana, es la historia de todos y todas, de cada familia; el arquetipo de la madre, el padre, el hijo, la hija, el guía y los desafíos del camino espiritual que es la vida.

De alguna manera el público se reconoce en el viaje de la obra y lo camina con nosotros. Hay siempre un especial reconocimiento a la música, al canto y a los instrumentos que van construyendo la atmósfera de la puesta en escena.

– ¿Cuál es la importancia del Festival de Identidades? ¿Qué valoración le dan a presentarse en este escenario?

– La importancia del Festival Identidades es lo que encarna su nombre; un espacio para mirar quienes somos y atisbar de donde venimos. Poder adentrarnos en nuestros orígenes y conocer las historias que nos constituyen como individuos y como sociedad es de una importancia vital. Podemos así mirarnos a los ojos con nuestros verdaderos nombres, no los que están impresos junto al número de rut en un carnet de identidad, sino los nombres ya olvidados de mujeres y hombres que caminan desde la eternidad y han hilado la historia de la humanidad con un infinito legado ancestral.

Presentarnos en este escenario es una epifanía, es la ficción haciéndose realidad, es actuar realmente en el lugar de los hechos y eso es una experiencia mística y grandiosa. La descentralización que encarna este festival es a su vez de significante trascendencia.