El denominado caso firmas sumó un nuevo frente judicial para el Partido Socialista (PS). La Fundación Fuerza Ciudadana anunció este lunes que prepara una ampliación de la querella presentada contra el senador Juan Luis Castro para incluir a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y al propio partido, tras las declaraciones del parlamentario sobre el retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza.

El abogado y presidente de la fundación, Raimundo Palamara, confirmó que solicitarán que Vodanovic declare en calidad de imputada y que el Ministerio Público extienda sus diligencias a la directiva del PS.

“Estamos trabajando en una ampliación de la querella tanto contra Paulina Vodanovic, por los dichos del propio senador Castro, y además estamos trabajando en una querella ampliada hacia el Partido Socialista”, señaló Palamara a T13.

El abogado argumentó que la eventual responsabilidad de la colectividad debe investigarse porque, según su interpretación de las declaraciones de Castro, las instrucciones habrían surgido de Vodanovic en su calidad de presidenta del partido. Se trata de una hipótesis del querellante que aún no ha sido acreditada judicialmente.

Palamara es exmilitante del Partido Republicano, colectividad a la que renunció en septiembre pasado tras perder una elección interna en Valparaíso frente a una lista encabezada por la diputada Chiara Barchiesi. El abogado había sido coordinador provincial del partido en Quillota y actualmente encabeza Fuerza Ciudadana, organización que ha impulsado diversas acciones judiciales contra autoridades políticas.

Castro asume responsabilidad y Vodanovic evita profundizar

El anuncio se produjo después de que Castro señalara, en una entrevista con La Tercera, que Vodanovic había planteado retirar los permisos de los senadores que acompañaban al Presidente José Antonio Kast en Asia, en medio de la discusión del Presupuesto 2027.

Sin embargo, este lunes el parlamentario matizó sus declaraciones y asumió personalmente la responsabilidad del procedimiento.

“Paulina Vodanovic me advirtió que había un problema, pero yo soy el responsable y no me eximo de mi responsabilidad”, sostuvo en Radio ADN.

Castro reconoció que autorizó la tramitación sin conseguir previamente el consentimiento de los afectados, aunque descartó cualquier falsificación de firmas y atribuyó lo ocurrido a problemas de comunicación por la diferencia horaria.

Por su parte, Vodanovic evitó responder directamente sobre su participación en los hechos, argumentando que existe una investigación judicial en curso. En medio de las tensiones con el PPD, aseguró que trabajará para recuperar la coordinación opositora y afirmó: “No seré yo artífice de ningún quiebre entre el PPD y el Partido Socialista”.

La querella original contra Castro y quienes resulten responsables ya fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que rechazó la solicitud de su defensa para impedir su tramitación.

Por ahora, la ampliación contra Vodanovic y el PS sigue en preparación, sin que se haya confirmado su presentación formal. La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del retiro de los permisos y determinar si existieron responsabilidades penales.

El caso, que comenzó como una controversia administrativa por los quórums del Senado, ahora amenaza con extender sus consecuencias políticas y judiciales a la propia conducción del socialismo.