Escena de la cultura urbana en Chile lamenta el homicidio de “Vejetal” y exige justicia

El 28 de agosto de 2026, el fiscal regional (s) de La Araucanía, César Schibar, confirmó la detención de dos carabineros por la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza, ocurrida durante la madrugada del lunes 17 de agosto.

La muerte de Gabriel Utreras, más conocido como “Vejetal”, investigada como homicidio por el Ministerio Público, movilizó a la escena del hip hop nacional y a la cultura urbana en Chile.

Artistas como Ana Tijoux y Chystemc, entre muchos otros, compartieron en sus redes sociales la noticia de su fallecimiento, que generó un revuelo en la escena local.

El 12 de septiembre se realizó en La Araucanía una de las tocatas para exigir justicia por “Vejetal” y recaudar fondos para ayudar a su familia. Participaron artistas locales, como “JanoJes Simbionte” —uno de sus mejores amigos—, y el cantante nacional Chystemc.

Desde La Araucanía, Alejandro Inostroza (37), más conocido como “Jano” en el mundo del hip hop local, recuerda a su amigo a través de la música y las aventuras adolescentes. Para “Jano”, “Vejetal” era una persona a la que le gustaba mostrar su arte. En palabras de su “hermano”, Gabriel no paraba de cantar ni de rapear durante todo el día. Su vida era el freestyle las 24 horas.

Otro de los amigos de Gabriel Utreras es Maty Farra, artista urbano chileno y pareja de la cantante Flor de Rap.

“Conocí a ‘Vejetal’ hace más de 10 años en Temuco. Cuando yo era menor y rapeaba en las tocatas de allá, él siempre me apoyó y le gustó mi música. Hasta el último día lo recuerdo como una persona alegre y amigable. Hicimos música juntos para mis discos de rap y siempre compartimos en tocatas y fuera de tocatas”, recuerda Farra a El Mostrador.

Las circunstancias de la muerte y las primeras informaciones sobre el intento de los uniformados de encubrir el homicidio mantienen al mundo de la cultura urbana escéptico respecto del rumbo que pueda tomar el caso. “Queremos que las personas que cometieron este delito paguen por sus actos y que las otras personas que también estuvieron detrás, también para poder ocultar información, paguen por sus actos”.

Ley Naín-Retamal

La Ley Naín-Retamal (Ley 21.560), promulgada en abril de 2023, refuerza y protege la función de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y las Fuerzas Armadas.

La familia de Gabriel Utreras denuncia que los policías intentaron ampararse en la Ley Naín-Retamal ante la justicia chilena.

“(El policía) disparó pensando que no iban a encontrar cámaras o videos que lo delataran. Él pensó que la Ley Naín-Retamal lo iba a proteger. Con la excusa de que el Gabriel le tiró el auto encima. Esa era la excusa perfecta para hacer funcionar esa ley, pero no fue así”, asegura Alejandro Inostroza.

Según “Jano”, una vez que tuvieron imágenes de lo ocurrido con “Vejetal”, sus amigos, su familia y la comunidad del hip hop chileno exigieron que se investigara la evidencia del video para que su muerte fuese indagada como homicidio.

Consultado por El Mostrador, el fiscal de la causa, Luis Torres, señaló que “efectivamente esta es una diligencia que está en curso. Están encargadas fundamentalmente a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Temuco y hay otras con requerimientos de información. Estamos ante una investigación compleja en que se están imputando no solamente un homicidio cometido por un funcionario público, un garante del Estado, sino que además una obstrucción a la investigación. Se desarrollan las diligencias y estamos a la espera de resultados para, en definitiva, presentar acusación en contra de los imputados”.

A fines de agosto de 2026, el tribunal decretó prisión preventiva para el cabo primero de Carabineros Sebastián Zárate Palma, imputado por el homicidio del rapero Gabriel Utreras Sanhueza, además de obstrucción a la investigación. A su vez, se decretaron arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país para el cabo segundo Manuel Méndez Muñoz.

Ana Parra, pareja del fallecido rapero, cuenta que, antes del funeral de Gabriel, todo fue “un tormento, una pesadilla, un sueño”. Recuerda que comenzó la búsqueda pensando que se trataba de un accidente. Lo buscó junto a la familia de Gabriel en hospitales y consultorios de Temuco, siempre pensando que la noticia de su muerte no era verdad, hasta que llegaron al Servicio Médico Legal.

Según la familia y los amigos de “Vejetal”, las policías les dijeron que no tenían derecho a velarlo porque su funeral había sido catalogado como de alto riesgo. Ana Parra afirma que la vida de Gabriel fue difícil y que el rap y la familia que formaron lo ayudaron a reinsertarse y generar comunidad.

A poco más de un mes de su muerte, Ana Parra, pareja de Gabriel durante 15 años, recuerda que lo que más le gustaba de él eran sus letras marginales, que contaban lo que pasaba en su población. “Sus letras siempre decían la verdad”, afirma.

“Algún día formaré parte de la pachamama.

Ella lo sabe, me espera. Me sigue dando vida.

Les molesta cuando uno insiste que la calle; que la vida triste; que la yuta me reprime.

No hay bromas todo es real así de simple. Unos se callan, otros compiten.

Yo sigo invicto marcando diferencia en tu audífono”.

(Fragmento de la canción Memorias, presentada por la Coalición Records).

En estos momentos, la pareja de “Vejetal” solo espera que se haga justicia en su caso y que los autores paguen con cárcel.

“Que paguen lo que hicieron, porque no solo le quitaron la vida a él. Nos quitaron a nosotros la vida. A mí, su pareja, a mis hijos. Las ganas de vivir, de sonreír, de comer en una mesa. Ya no somos cuatro, somos tres. Yo quiero que se haga justicia real”, concluye la compañera de “Vejetal”, quien recibe ayuda de la comunidad del rap a través de tocatas para poder sobrevivir.