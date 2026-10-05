Feria del Libro Infantil de Talca celebra 20 años con destacados invitados nacionales

La Universidad Católica del Maule y la comunidad maulina se preparan para una de las citas culturales más significativas del año. Del 7 al 11 de octubre, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca (FILIT) celebrará su vigésimo aniversario, consolidándose como uno de los eventos literarios más relevantes a nivel regional y nacional, promoviendo la lectura como motor de desarrollo social y formando parte de la memoria colectiva de las familias de la región.

Organizada por la Dirección de Extensión, Arte y Cultura de la Universidad Católica del Maule, y financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esta versión conmemorativa contempla cinco jornadas, de miércoles a domingo, con una variada programación para toda la comunidad, con énfasis en el encuentro, el diálogo y la creación artística en torno al libro y la lectura.

“En el contexto actual, donde los diagnósticos apuntan a una preocupante tendencia a la baja a nivel global en la comprensión lectora de nuestros jóvenes, las ferias como la FILIT adquieren aún mayor relevancia, al ser un espacio efectivo para fomentar y mejorar hábitos lectores, impulsar la circulación y el reconocimiento de autores del territorio, ofrecer nuevas lecturas, propiciar instancias para conversar sobre el libro y la lectura, y convocar a la familia y la comunidad en general, para cumplir de esa manera con uno de nuestros roles como universidad, que es aportar al desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad”, indicó la directora de Extensión, Arte y Cultura UCM, Victoria Flores Monreal.

En el mismo sentido, el vicerrector de Vinculación e Internacionalización de la Universidad Católica del Maule, Alfredo García Luarte, destacó que “en un contexto de sobreabundancia de pantallas y redes sociales, la invitación que hacemos desde la UCM es a sumergirnos en la aventura de leer, en esa capacidad para desarrollar nuestra imaginación a partir de la lectura de libros, revistas y diferentes tipos de publicaciones que nos ayudan, finalmente a comprender de una manera más profunda nuestra realidad”.

María Victoria Flores reconoció además que el apoyo por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, resulta clave para la difusión y fomento de la lectura.

Al respecto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pablo Amaro Valenzuela, señaló que “celebrar los 20 años de la FILIT es reconocer una trayectoria que ha acercado los libros y la lectura a distintas generaciones de maulinos. Como Ministerio de las Culturas nos alegra aportar nuevamente a su desarrollo a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, apoyando la continuidad de uno de los encuentros literarios más importantes de nuestra región”.

Destacados escritores, escritoras y artistas nacionales

La ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2023, Patricia Stambuk, realizará la charla inaugural de la feria, titulada “Periodismo Literario” (miércoles 07, 11:00 horas, escenario principal), para compartir su experiencia creativa dedicada a contar historias reales, utilizando las técnicas narrativas y estilísticas de la literatura, a partir de las herramientas del trabajo periodístico.

El jueves 08 a las 20.30 horas en el escenario principal, el escritor Alejandro Zambra y el músico Mauricio Durán, integrante del grupo Los Bunkers, serán parte de un particular e inédito encuentro donde el tema principal de la conversación será la relación entre la música y la literatura. Por su parte, el escritor de literatura infantil Mauricio Paredes, tendrá un encuentro con niños y adultos (sábado 10, 16:00 horas, escenario principal) para leer en voz alta fragmentos de sus obras, conversar sobre sus temáticas y motivar la lectura en comunidad.

Finalmente, la actriz Malucha Pinto estará presente por partida doble el día domingo 11, al participar de un encuentro con el público (12:00 horas, escenario principal) y posteriormente presentar “Cartas para Tomás”, una obra profundamente ligada a la memoria afectiva de miles de familias y al urgente debate en torno a la inclusión y la diversidad (18:00 horas, escenario principal).

Lecturas Expandidas y Comunidades Lectoras

En esta 20° versión, se estrenarán dos propuestas innovadoras para propiciar el encuentro y la creatividad en torno al libro. En primer lugar, se llevarán a cabo las denominadas “Lecturas Expandidas”, que corresponden a sesiones de experimentación creativa a cargo de distintos escritores y escritores regionales, y también se realizarán las “Comunidades Lectoras”, donde agrupaciones o clubes que han compartido la lectura de un libro, se reúnen cara a cara con su autor o autora.

Networking y 2°Jornadas Profesionales

En cuanto a las actividades para el fortalecimiento de la industria literaria, este año regresan las Jornadas Profesionales, definidas como espacios de encuentro, reflexión e intercambio para actores del mercado editorial chileno, y se llevará a cabo por primera vez una Ronda de Negocios (Networking), donde escritores y escritoras independientes, autorías emergentes, representantes de editoriales, y otros agentes del mercado editorial, se reúnen para tender puentes, fomentar la colaboración y dinamizar el ecosistema del libro.

La 20° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Talca tendrá su hito inaugural el miércoles 07 a las 12:00 horas con un homenaje a la escritora maulina Stella Corvalán, a cargo del Coro Amankay, que realizará una lectura musicalizada de sus poemas en el escenario principal de la Carpa Ferial.

Todas las actividades serán de carácter gratuito, inclusivas y abiertas a la comunidad.

Más información en las redes sociales de Extensión UCM @ext_ucm y en el sitio web www.ucm.cl/filit-2026/