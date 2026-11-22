La Unión Europea (UE) anunció este domingo en la plenaria de clausura de la Cumbre Climática de la COP31 de Antalya el “rechazo a la integralidad” del último borrador presentado por la presidencia turca. A este rechazo se une Panamá, que anunció en la plenaria de clausura que “objeta formalmente” el último borrador de la cita climática.

La Presidencia de la COP31 publicó este domingo un texto final, al que llamó ‘el Pacto de Antalya’, con muy pocos cambios respecto al borrador difundido esta madrugada donde no aparece ninguna mención directa al abandono de los combustibles fósiles, uno de los puntos indispensables para la UE.

El anuncio de la comunidad europea fue realizado por el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en medio de los aplausos de buena parte de los delegados asistentes. Esta decisión aleja casi definitivamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo climático global.

“No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde (‘greenwashing’) a los combustibles fósiles”, declaró O’Brien.

Para el ministro, este texto corre “el riesgo de profundizar el abismo entre los compromisos globales y la acción necesaria para corregir el sobrepaso térmico y volver a poner al alcance el límite de 1,5 grados”.

Cuestionamientos cruzados

Tras los vetos anunciados por parte de la UE y Panamá, Arabia Saudita cuestionó al grupo de expertos medioambientales del IPCC, mientras que Rusia criticó directamente a la UE y Panamá.

El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, un órgano científico creado en 1988, cuya función es evaluar el conocimiento disponible sobre el cambio climático, sus causas, sus impactos y las posibles respuestas, para servir de base a los responsables políticos.

El IPCC “califica las tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono como lavado de imagen verde (‘greenwashing’). ¿Está el IPCC haciendo greenwashing? Necesitamos una respuesta a esta pregunta”, se cuestionó de manera irónica el representante de la monarquía del golfo, uno de los principales productores de crudo del mundo y representante del Grupo Árabe, que incluye a una veintena de países.

“Creemos que el cambio climático requiere tener todas las soluciones sobre la mesa y que los países elijan entre estas soluciones en función de sus circunstancias nacionales”, indicó.

Por su parte, Rusia, fue muy duro contra la posición de Panamá y recordó que una salida de las energías fósiles de manera como el país centroamericano desea acabaría por perjudicar a “los países más vulnerables” por el aumento de los precios de la energía.

Asimismo, reprobó a la UE, pues alegó que, cuando habla de ayuda para los países en desarrollo para afrontar el cambio climático, el bloque europeo hace, de alguna manera, negocio con los países en vías de desarrollo, pues “dos tercios de esas ayudas son préstamos con intereses del mercado”.