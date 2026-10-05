Festival MUDA consagra una histórica y multitudinaria Fiesta de la Democracia

MUDA, el Festival de la Memoria, vivió dos masivas jornadas el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional, consolidándose como una verdadera Fiesta de la Democracia.

Miles de personas de todas las edades, gustos y estilos se reunieron en torno a la música, la memoria, los derechos humanos y la democracia, en un ambiente transversal, alegre y familiar que transformó el recinto en un punto de encuentro para el país.

La organización calificó la convocatoria como un hito histórico, destacando que el festival logró reunir a distintas generaciones y sensibilidades en un mismo espacio de celebración y reflexión.

Primer día

El primer día comenzó con las presentaciones de Sol y Lluvia, Javiera Mena, Tomo como Rey, Metalengua, Illapu y Álex Anwandter, entre otros, en una jornada que fue creciendo en público y energía.

El marco de los recortes del gobierno en cultura y Memoria, Marcelo Acevedo, presidente de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria y vocero de MUDA, señaló: “la memoria sigue siendo un tema que nos convoca, que reúne a distintas generaciones y que demuestra que la cultura chilena tiene un compromiso irrenunciable con los derechos humanos y la democracia. Quiero agradecer a las miles de personas que asistieron, a los equipos y voluntades que hicieron posible este festival, a los artistas que se subieron a los escenarios y a cada asistente que llenó el Parque Estadio Nacional. Aquí estuvieron, aquí estuvimos, y esto recién comienza”.

La primera noche cerró con la presentación de Ana Tijoux, quien despidió la jornada con un show que puso a cantar y bailar a todo el público. “Estoy muy emocionada de estar aquí, en este lugar que es memoria viva, cantando por la democracia y por los derechos humanos”, expresó la artista desde el escenario.

Segundo día

La lluvia no fue impedimento para detener la Fiesta de la Democracia. En su segunda jornada, el festival se presentó con las actuaciones de Inti-Illimani, Chinoy, Hermanos Ilabaca, Electrodomésticos junto a la nueva escena de la música chilena representada por Teorema, Hesse Kassel y Candelabro que mantuvieron al público firme y entusiasta pese a las condiciones climáticas.

La Carpa del Pensamiento fue uno de los espacios más destacados del domingo, con la intervención del expresidente Gabriel Boric, quien ofreció un conversatorio sobre democracia ante una carpa colmada de asistentes, donde agradeció a la organización del festival MUDA y a todos sus equipos por levantar un espacio cultural que busca defender la memoria y relevar la importancia de la democracia y los derechos humanos.

En un contexto en donde lo que se ha propuesto en el actual presupuesto es una disminución de 25% de los fondos destinados a la memoria, afirmó que “la memoria es una herramienta para construir el futuro. Festivales como MUDA nos recuerdan que la democracia se defiende todos los días, en las calles, en la cultura y en la conversación colectiva”.

El balance general fue positivo.

“Este festival es solo el primer paso. La memoria tiene que abrirse camino para que otros espacios culturales, otros escenarios y otros festivales se atrevan a dedicar su invitación a reflexionar sobre nuestra memoria histórica y el cuidado de lo que hemos construido como país. Queremos que MUDA sea una semilla para la esperanza”, concluyó Marcelo Acevedo.