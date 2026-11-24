A los 98 años falleció este martes 24 de noviembre la actriz Delfina Guzmán, una de las figuras más reconocidas del teatro, el cine y la televisión chilena, cuya trayectoria artística se extendió durante siete décadas.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado, en el que precisaron que su muerte se produjo por causas naturales.

“Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán. Su partida se produce a sus 98 años de edad, por causas naturales”, señalaron.

“El gran amor de Delfina fue su Familia, el teatro y Chile, dedicando su vida entera a ello”, agregaron.

Nacida el 7 de abril de 1928 en Santiago, María Delfina Guzmán Correa creció en el seno de una familia aristocrática y conservadora. Estudió teatro en la Universidad de Chile, institución de la que egresó en 1956, año en que inició su carrera profesional.

Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al Teatro Ictus, compañía en la que se convirtió en una de las principales figuras de la resistencia cultural durante la dictadura de Augusto Pinochet, utilizando la sátira y la crítica social como herramientas de expresión.

Su compromiso político también trascendió los escenarios. En un reportaje publicado por Revista Sarah, su nieta Francisca Eyzaguirre recordó cómo la actriz ayudó a personas perseguidas durante la dictadura. “Mi abuela refugió a ene gente, su activismo era real. Su casa se la allanaban una vez a la semana”, relató.

Su popularidad se extendió a nuevas generaciones durante la época dorada de las teleseries de TVN, con interpretaciones en producciones como Estúpido Cupido, Sucupira, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión y El circo de las Montini, donde encarnó a Olga Primera Montini, uno de sus personajes más recordados.

Además de su trabajo como actriz, Guzmán se desempeñó como directora de teatro y escritora, y era presidenta honorífica del directorio de la Fundación Teatro a Mil.

A lo largo de su carrera recibió diversas distinciones, entre ellas el Premio Caupolicán, el Laurel de Oro, el Premio de la Crítica del Círculo de Críticos del Arte y el Premio APES. En 1983 fue reconocida como Mejor Actriz Extranjera en el Festival de Teatro de Caracas.

También recibió la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile en 2000, la Medalla de Honor del Senado en 2007, la Medalla Bicentenario de la Municipalidad de Santiago en 2010 y el Premio Caleuche a la Trayectoria en 2019.

En 2025, una encuesta de Cadem la situó en el primer lugar entre las mejores actrices de la historia de Chile, seguida por Claudia Di Girolamo.

Pese a estos reconocimientos, Guzmán no recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas, una distinción que sus familiares esperaban que obtuviera en vida.

“A mí me hubiera gustado que, en un momento más lúcido, le hubieran dado un Premio Nacional de Artes Escénicas, se lo merece”, expresó su nieta Francisca Eyzaguirre a Revista Sarah.

En noviembre de 2025, la Universidad de Chile le otorgó la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, ocasión en la que también se presentó el documental Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca!, dedicado a su historia personal y profesional.

En septiembre de 2026, a los 98 años, anunció su retiro profesional con el estreno del cortometraje Ciudad, dirigido por su hijo Juan Cristóbal Meza. La producción, concebida durante la pandemia, combinó música, memoria y reflexiones sobre las transformaciones de Santiago, con registros en lugares como la Plaza de Armas, La Vega y La Moneda.

Tras conocer el resultado de su último trabajo artístico, Guzmán reaccionó con su característico sentido del humor: “¡Me veo regia!”, según consignó Cooperativa.

Desde su familia agradecieron las muestras de cariño y señalaron que los detalles sobre el lugar y horario de su velorio y misa de despedida serán comunicados oportunamente.

“Hoy la despedimos agradecidos por el privilegio de haber compartido su vida”, expresaron.