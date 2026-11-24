La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta “Poemas, danzas y gloria”, el concierto n.º 20 de su temporada sinfónico-coral, que contará con funciones el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional (Complejo Universitario VM20. Av. Vicuña Mackenna 20, Providencia).

El programa recorre la música francesa de fines del siglo XIX y del siglo XX, con el debut en Chile de la violinista alemana Alissa Margulis, la participación de soprano argentina Lucía González y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel.

El concierto marcará el regreso del maestro François López-Ferrer, quien fue director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en los años 2017 y 2018. Nacido en Suiza, criado en Estados Unidos y de raíces cubanas y españolas, fue ganador del Sir Georg Solti Conducting Award 2024, ha dirigido orquestas como la Chicago Symphony Orchestra y Los Angeles Philharmonic, y sus próximas temporadas incluyen debuts en el Teatro Real de Madrid y en la Opera Nacional de París.

Una obra chilena escrita en pandemia

El concierto abrirá con En todas partes, escrita en 2021 por la compositora chilena María Carolina López, integrante del colectivo Resonancia Femenina, creado en Valparaíso en 2012. Compuesta durante la pandemia por encargo de la Orquesta Usach, la obra reflexiona sobre la vulnerabilidad humana e incorpora expresiones como gritos y tos, que evocan la presencia humana y recuerdan que la música es una práctica compartida. La pieza forma parte del álbum Despliegues, editado en 2022 y publicado por Aula Records.

Según su autora, se trata de una obra “fácil de escuchar, pero que de alguna manera busca reivindicar esa cotidianidad, esa esencia que se echaba de menos en la pandemia, porque estábamos todos aislados”.

La compositora destaca también que, dado que la obra fue grabada en pandemia, aún no se ha encontrado con el público en vivo: “Es muy bonito que esto ocurra ahora con la Sinfónica Nacional de Chile”. Y agrega: “desde chicas y chicos, todos miramos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile como la gran orquesta que representa nuestro país. Para mí es un honor”.

El violín y el Gloria de Poulenc

A continuación, la orquesta interpretará los Valses nobles y sentimentales de Maurice Ravel, inspirados en los valses de Franz Schubert, donde el compositor francés relee la tradición de este género con humor y osadía, en los inicios de la Primera Guerra Mundial.

Tras ello, la violinista alemana Alissa Margulis se presentará por primera en el país con dos obras, partiendo con Poema para violín y orquesta de Ernest Chausson, basado en un relato del escritor ruso Iván Turguénev, y Tzigane también de Ravel, una pieza de gran virtuosismo que dialoga con la música gitana.

La violinista toca regularmente en música de cámara con Argerich, Mischa Maisky y Jean-Guihen Queyras, ha actuado con orquestas como la Orquesta de Cámara Inglesa y la Kremerata Baltica, y ha sido alabada por el periódico The Guardian, que ha destacado su interpretación como “excepcional”.

El programa culminará con el Gloria de Francis Poulenc, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico-coral de la segunda mitad del siglo XX.

La obra contará con la participación del Coro Sinfónico Universidad de Chile y la soprano argentina Lucía González como solista.

Integrante estable del Coro Polifónico de la provincia de Córdoba desde 2022, González obtuvo en 2025 el primer premio del Concurso de Canto Diana López Esponda, en Tucumán.

Entradas y lo que sigue

El director López-Ferrer dirigirá un segundo programa junto a la Sinfónica Nacional de Chile el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre titulado “Entropía rítmica”, un concierto especial que tendrá como solista al bajista finlandés Lauri Porra, integrante de la banda de power metal “Stratovarius” y bisnieto del compositor Jean Sibelius. Porra interpretará allí Entropía, obra de su autoría escrita para bajo eléctrico y orquesta, en un programa que abrirá con Germinal, del chileno Cirilo Vila, y culminará con la Sinfonía n.º 2 de Sibelius.

Programa

“Poemas, danzas y gloria”.

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre, 19:30 horas, Gran Sala Sinfónica Nacional.

Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

François López-Ferrer (Suiza/EE. UU.), director invitado.

María Carolina López – En todas partes.

Maurice Ravel – Valses nobles y sentimentales.

Ernest Chausson – Poema para violín y orquesta.

Maurice Ravel – Tzigane para violín y orquesta.

Alissa Margulis (Alemania), solista invitada.

Francis Poulenc – Gloria, FP 177.

Lucía González (Argentina), soprano.

Coro Sinfónico Universidad de Chile.

Juan Pablo Villarroel, director artístico.