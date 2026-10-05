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Obra del creador de “Alien” expone por primera vez en Chile CULTURA Crédito: Cedida

Obra del creador de “Alien” expone por primera vez en Chile

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Por: El Mostrador Cultura

La muestra del Museo H.R. Giger estará abierta al público a partir del jueves 8 de octubre, en Suizspacio, en el Metro Ñuñoa.

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Santiago se prepara para recibir “Alien: El Origen, by H.R. Giger”, una exhibición museográfica dedicada a explorar la vida, obra y proceso creativo del artista suizo H.R. Giger (1940-2014), reconocido mundialmente por su participación en la creación del universo visual de “Alien”.

La muestra estará abierta al público a partir del jueves 8 de octubre, en Suizspacio, en el Metro Ñuñoa. La exhibición permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto constituye la primera exhibición museográfica autorizada y respaldada por el Museo H.R. Giger en Chile y Sudamérica. Su propuesta busca utilizar la cultura popular como puerta de entrada para descubrir al artista detrás de una de las imágenes más reconocibles de la historia del cine.

Crédito: Cedida

Un recorrido detrás del universo de Alien

Más allá de una exposición dedicada exclusivamente a la película, Alien: El Origen, by H.R. Giger, pone en el centro al artista: su imaginario, sus obsesiones, sus miedos, sus pesadillas, su particular visión sobre la relación entre lo humano, lo orgánico y lo mecánico, y el camino que llevó su obra desde el arte hacia el cine.

La muestra incorpora contenidos museográficos, reproducciones de obras y esculturas, material audiovisual, una línea de tiempo y experiencias concebidas para acercar el universo creativo de Giger a públicos diversos.

El artista H.R. Giger. Crédito: Cedida

La exhibición es organizada por Flashpoint Producciones y la Embajada de Suiza en Chile, con la colaboración del Museo H.R. Giger de Gruyères, Suiza, y la supervisión curatorial de Carlos Arenas, historiador del arte, investigador y especialista en la obra del artista.

La visita a la exhibición es gratuita. Para acceder a SuizSpacio es necesario ingresar previamente a la estación Metro Ñuñoa y contar con un ingreso válido a la red de Metro.

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