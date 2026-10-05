Obra del creador de “Alien” expone por primera vez en Chile

Santiago se prepara para recibir “Alien: El Origen, by H.R. Giger”, una exhibición museográfica dedicada a explorar la vida, obra y proceso creativo del artista suizo H.R. Giger (1940-2014), reconocido mundialmente por su participación en la creación del universo visual de “Alien”.

La muestra estará abierta al público a partir del jueves 8 de octubre, en Suizspacio, en el Metro Ñuñoa. La exhibición permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto constituye la primera exhibición museográfica autorizada y respaldada por el Museo H.R. Giger en Chile y Sudamérica. Su propuesta busca utilizar la cultura popular como puerta de entrada para descubrir al artista detrás de una de las imágenes más reconocibles de la historia del cine.

Un recorrido detrás del universo de Alien

Más allá de una exposición dedicada exclusivamente a la película, Alien: El Origen, by H.R. Giger, pone en el centro al artista: su imaginario, sus obsesiones, sus miedos, sus pesadillas, su particular visión sobre la relación entre lo humano, lo orgánico y lo mecánico, y el camino que llevó su obra desde el arte hacia el cine.

La muestra incorpora contenidos museográficos, reproducciones de obras y esculturas, material audiovisual, una línea de tiempo y experiencias concebidas para acercar el universo creativo de Giger a públicos diversos.

La exhibición es organizada por Flashpoint Producciones y la Embajada de Suiza en Chile, con la colaboración del Museo H.R. Giger de Gruyères, Suiza, y la supervisión curatorial de Carlos Arenas, historiador del arte, investigador y especialista en la obra del artista.

La visita a la exhibición es gratuita. Para acceder a SuizSpacio es necesario ingresar previamente a la estación Metro Ñuñoa y contar con un ingreso válido a la red de Metro.