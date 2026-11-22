Fuera de Rabat y Arenas, el gabinete de José Antonio Kast acumula conflictos internos en otros cuatro ministerios.

En Ciencia hay quiebres de equipos; en Culturas, un conflicto abierto con el sector; en Agricultura, ministros y parlamentarios oficialistas enfrentados; y en Salud, una rebelión de la derecha más dura contra una ministra del propio Gobierno. La acumulación de conflictos, a ocho meses de iniciado el mandato, expone un gabinete con dificultades para alinear a sus equipos y contener sus propios frentes políticos.

Ciencia: dos subsecretarios fuera

La crisis más profunda está en Ciencia. Rafael Araos y Carolina Rossi dejaron la subsecretaría tras diferencias con Ximena Lincolao . En el caso de Rossi, el conflicto escaló por la forma en que se ejecutaron desvinculaciones mientras ejercía como ministra subrogante. La exsubsecretaria cuestionó el procedimiento y lo calificó de “poco ético”.

. En el caso de Rossi, el conflicto escaló por la forma en que se ejecutaron desvinculaciones mientras ejercía como ministra subrogante. La exsubsecretaria cuestionó el procedimiento y lo calificó de “poco ético”. La Moneda intentó intervenir, pero Rossi terminó renunciando. El propio subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció: “Tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia” y admitió que la cartera “no ha funcionado como esperábamos”.

y admitió que la cartera “no ha funcionado como esperábamos”. La crisis coincide con un recorte de 6,4% al presupuesto de Ciencia para 2027 y con una fuerte apuesta de Lincolao por la inteligencia artificial. El acuerdo firmado con OpenAI abrió un nuevo frente por transparencia, protección de datos y estrategia tecnológica. Esto, sin contar con las desconfianzas que le tienen a la ministra y a su agenda las instituciones científicas y académicas.

Culturas: recortes y conflictos

Francisco Undurraga enfrenta una crisis distinta, pero igualmente persistente. Su gestión ha quedado marcada por el recorte presupuestario, la cancelación de la ampliación del GAM y la suspensión de una retrospectiva de León Ferrari .

. A esto se sumaron controversias por la selección del pabellón chileno para la Bienal de Arquitectura de Venecia y por la revisión de un premio literario otorgado a un poemario sobre el estallido social.

El conflicto terminó trasladándose al Congreso: la Cámara rechazó la partida de Cultura por 60 votos contra 59. El ministro, además, reconoce la distancia con el sector y sostiene que “en su gran mayoría no comparte nuestra visión política”.

Agricultura: fuego desde el oficialismo

Jaime Campos también enfrenta críticas dentro de sus propias filas. Sus declaraciones sobre la caída de las exportaciones frutícolas –“ comer fruta como locos y a precios baratos ”– provocaron cuestionamientos de parlamentarios oficialistas.

”– provocaron cuestionamientos de parlamentarios oficialistas. La diputada Gloria Naveillán pidió directamente su salida y cuestionó su conducción del ministerio. El episodio se sumó a otros roces de Campos con el sector agrícola y obligó incluso a Hacienda a marcar distancia con algunas de sus declaraciones.

Salud: presión de la derecha conservadora

May Chomali enfrenta otro tipo de conflicto: la presión de los sectores más conservadores del oficialismo por los tratamientos de afirmación de género en menores.

por los tratamientos de afirmación de género en menores. El Senado rechazó por 21 votos contra 21 una indicación del Ejecutivo para restringir el financiamiento público de tratamientos hormonales. El Partido Nacional Libertario amenazó con una acusación constitucional contra la ministra y Republicanos advirtió sobre consecuencias para el apoyo al Presupuesto de Salud.

y Republicanos advirtió sobre consecuencias para el apoyo al Presupuesto de Salud. Chomali sostiene que existe una confusión sobre el alcance de la política y que el Gobierno busca elevar de 16 a 18 años la edad para iniciar hormonización cruzada con financiamiento estatal.