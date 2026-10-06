ANATRAP rechaza recorte presupuestario en Culturas: “Los patrimonios son empleo y seguridad”

La Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Patrimonio (ANATRAP) expresó su rechazo al recorte presupuestario contemplado para el sector patrimonio en el proyecto de Presupuesto 2027, que, según la organización, implica una reducción de 11,4% respecto del presupuesto aprobado para 2026.

A través de un comunicado, ANATRAP señaló que la disminución supera los $24 mil millones y calificó la cifra como “inédita”. La organización sostuvo que el recorte evidencia “el desprecio con el cual hemos sido tratados como trabajadores y trabajadoras del patrimonio desde que asumió este Gobierno”.

El gremio también vinculó el nuevo ajuste con un recorte superior al 9% que el sector ya había experimentado meses atrás. A esto sumó las medidas de desregulación de la protección patrimonial incluidas en la Ley Miscelánea.

ANATRAP advirtió además sobre el impacto que tendría el ajuste en los principales servicios que entrega el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) a cultores, comunidades y organizaciones para la gestión, fortalecimiento y preservación del patrimonio. De acuerdo con la asociación, los recortes en estos servicios alcanzarían hasta un 70% de los fondos, equivalentes a más de $10 mil millones.

“Queremos ser enfáticos en que estos recortes sí representan disminución de derechos sociales. Llamamos al ministro (Francisco) Undurraga y al subsecretario (Emilio) De la Cerda a revertir esta situación en el Congreso, las culturas, las artes y los patrimonios son también desarrollo, empleo y seguridad”, afirmó la organización.

En su declaración, ANATRAP sostuvo además que “las culturas, las artes y los patrimonios son también desarrollo, empleo y seguridad”.

Frente al escenario presupuestario, la asociación informó que inició un proceso de análisis y diálogo con su Asamblea de Dirigentes y anunció que próximamente convocará a una Asamblea Nacional Extraordinaria dirigida a sus socias y socios.

El objetivo de esta instancia, según ANATRAP, será generar un espacio de información, análisis y decisión colectiva frente al recorte presupuestario contemplado para 2027.