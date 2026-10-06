OH! Stgo 2026 lanza un desafío: ¿cuántas joyas de la arquitectura de Santiago conoces?

¿Cuánto conocemos realmente la ciudad que habitamos? Hay edificios frente a los que pasamos todos los días y lugares que forman parte de la imagen de Santiago, pero que nunca hemos podido recorrer por dentro. Se trata de oficinas de empresas, viviendas colectivas, espacios espirituales, y muchos otros, que dan forma a la ciudad. Aunque aparecen en libros especializados y guías turísticas, muchos santiaguinos los conocen sólo desde afuera.

“Son cincuenta obras de todos los tiempos que realmente son joyas y creemos que todo santiaguino debería conocer. Mientras hacíamos la selección aparecían siempre otras nuevas que no alcanzamos a incorporar. Por eso nos gusta pensar que son cincuenta y, al mismo tiempo, ‘sin cuenta’: porque las posibilidades de descubrir arquitectura en Santiago son muchas más de las que imaginamos”, señala Soledad de la Fuente, directora de OH! Stgo.

Inauguración en el GAM

El festival comenzará el jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en el GAM, con una conversación que propone ampliar la mirada más allá del canon de la arquitectura tradicional. Reunirá a académicas con distintas aproximaciones a Santiago. La actividad terminará con un vino de honor.

De la tierra al hormigón

La programación recorre siglos de arquitectura. En un extremo está la iglesia de San Francisco, uno de los testimonios construidos más antiguos de Santiago, levantado en piedra y adobe. En el otro, el edificio de la CEPAL, obra de Emilio Duhart inaugurada en 1966 y uno de los grandes hitos de la arquitectura moderna latinoamericana. Muy cerca, las oficinas del Observatorio Europeo Austral (ESO) ofrecerán otra escala de observación: desde la ciudad hacia el universo. A ellos se suma el centro ceremonial Mahuidache, en El Bosque, lugar de encuentro y práctica cultural mapuche.

La vigencia de la arquitectura moderna

Buena parte de la ciudad contemporánea se construyó durante el siglo XX. Esta arquitectura es valorada hoy por su contribución a la calidad de vida de las personas. Habrá visitas a la remodelación San Borja, Villa Frei, el pueblo de montaña de Farellones y el campus Antumapu de la Universidad de Chile. Por primera vez se abrirá la Escuela Militar, del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez. En Providencia, un recorrido descubrirá la obra residencial de Abraham Schapira y Raquel Eskenazi, quienes también fueron parte de la creación de la revista AUCA.

Fantasía, historia y futuro

Visitando la obra de Luciano Kulczewski, con sus torreones y gárgolas, recordaremos que la arquitectura también puede traer sorpresa a la vida cotidiana. La arquitecta Mabel Briceño, por su parte, presentará la Casa Larraín Bravo, de estilo neogótico, hoy café y espacio cultural, del arquitecto Ricardo Larraín Bravo. También visitaremos obras del mismo autor, como el barrio Huemul y el templo de Los Sacramentinos, cuyos planos originales fueron encontrados hace poco dentro de una maleta. La casa Peña, de Miguel Eyquem, será presentada por el arquitecto Claudio “Xhinno” Leiva.

Mirando hacia adelante, la arquitectura contemporánea estará presente con Málaga Net Zero, de Cristián Izquierdo, construido en madera laminada y concebido con balance neto cero de energía y carbono, además del edificio Tánica (+ Arquitectos) , el edificio Precisión (Guillermo Acuña) y el campus TAD (Elton-Leniz, Cruz Mandiola y Rodrigo Fernández).

Una invitación a entrar

Durante el festival, las personas podrán entrar y dialogar con quienes diseñaron estos lugares, pero también a quienes los construyen, los mantienen y los habitan. Las fechas, horarios, requisitos de inscripción y modalidades de visita se publicarán en ohstgo.cl y en las redes sociales del festival, por lo que conviene estar atentos.

¡Salgamos a descubrir juntos las joyas de nuestra ciudad!

Sobre OH! Stgo

El festival Open House Santiago (OH! Stgo) es un evento gratuito de celebración de la ciudad contemporánea, organizado por Fundación Aldea, que invita a las personas a conocer los mejores ejemplos de arquitectura, ingeniería, paisajismo e iniciativas comunitarias de la Región Metropolitana. Forma parte de la red internacional Open House Worldwide, integrada por 60 ciudades en cinco continentes.

¿Más información?: https://ohstgo.cl/ / julio@somosaldea.org / +56 9 9214 6028