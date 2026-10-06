Provoste (DC) se planta ante Hacienda: cuestiona recortes y anticipa pelea por los recursos sociales

La senadora Yasna Provoste endureció este martes sus críticas al Presupuesto 2027 tras la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante la Comisión Especial Mixta. La parlamentaria acusó al Gobierno de aplicar reducciones que atribuyó a razones “ideológicas” y anticipó que la oposición buscará reponer recursos durante la tramitación.

“Esperamos que durante estos 60 días el Gobierno recapacite respecto de un conjunto de iniciativas que ha logrado disminuir más bien por razones ideológicas”, afirmó. Y agregó un segundo flanco: “Junto con estas reducciones, La Moneda nos está pidiendo que el Estado de Chile se endeude de una manera histórica”.

La crítica apunta a la solicitud incluida en el proyecto para autorizar obligaciones por hasta US$25.000 millones durante 2027. La cifra corresponde a un techo máximo de endeudamiento y no implica que todo ese monto vaya a emitirse como nueva deuda. Quiroz ha defendido la autorización señalando que debe cubrir vencimientos anteriores, el déficit y otras necesidades de financiamiento.

Provoste, que preside la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, sostuvo que los puntos de encuentro de la oposición estarán en “las familias, las personas, la generación de empleo y la reactivación económica con más inversión pública”. La instancia que encabeza revisa, entre otras materias, partidas como Vivienda, Interior y gobiernos regionales, áreas que ya asoman como focos de tensión en la discusión.

La senadora también apuntó contra la ejecución del gasto durante 2026. Según sostuvo, parte de los problemas no responde a falta de recursos, sino a presupuestos aprobados que no fueron ejecutados y proyectos que quedaron rezagados. “Lo que no hubo fue capacidad para gestionar correctamente”, acusó.

Otro frente será la transparencia. Provoste cuestionó la demora en la publicación de antecedentes detallados después de la presentación presidencial y advirtió contra cualquier reducción de las obligaciones de informar al Congreso. Como alternativa, propuso que la ejecución del gasto pueda seguirse mediante una plataforma de datos abiertos.

La parlamentaria afirmó que existen más de 27 partidas con reducciones relevantes, mencionando entre ellas Prodemu, “Yo Elijo mi PC” y Calles sin Violencia. La cifra corresponde a su propio levantamiento y será parte de la revisión que realizarán las subcomisiones durante la tramitación.

Provoste adelantó que buscarán reponer recursos asociados a programas sociales y puso además la reconstrucción sobre la mesa, particularmente para las zonas afectadas por los temporales en Atacama. No es un frente nuevo para la senadora: antes del ingreso del proyecto ya había anticipado que inversión regional, reconstrucción, empleo, educación y seguridad concentrarían parte de los primeros choques con Hacienda.

La discusión recién comienza. Durante las próximas semanas, Quiroz y los ministros sectoriales deberán defender partida por partida un Presupuesto que Hacienda presenta como fiscalmente más exigente, mientras la oposición prepara la pelea por dónde se recorta, qué recursos se reponen y cuánto margen existe realmente para mover la propuesta sin alterar el gasto total.