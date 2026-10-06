Mayoría de Kast en el Senado contra las cuerdas: Corte confirma desafuero de Calisto

La estrecha aritmética con que el Gobierno de José Antonio Kast ha logrado construir mayoría en el Senado sufrió este martes un nuevo golpe. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió, por unanimidad, la solicitud para desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto, integrante del comité Evópoli e Independientes y uno de los votos externos que La Moneda ha conseguido sumar en votaciones clave.

El efecto sobre la correlación de fuerzas, sin embargo, todavía no es automático. Calisto anunció que apelará ante la Corte Suprema y la Constitución establece que un parlamentario queda suspendido de su cargo únicamente cuando la resolución que autoriza la formación de causa se encuentra firme. Si eso ocurre, el grupo de 26 votos con que el Ejecutivo ha conseguido completar mayorías estrechas quedaría reducido en uno.

El tribunal de alzada resolvió por tres votos contra cero que existen antecedentes suficientes para permitir que la causa penal avance contra el senador. Según informó la Fiscalía Regional de Aysén, la Corte estimó que los hechos incluidos en la acusación tienen “mérito y resultan plausibles” y que existen antecedentes serios para superar el examen preliminar exigido en esta etapa.

La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud de desafuero formulada por el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, respecto del Senador Miguel Ángel Calisto Águila, quien está acusado en una causa por fraude al Fisco. https://t.co/Z9okSgdIdN — Fiscalía_Región_de_Aysén (@Fiscalia_Aysen) October 6, 2026

El caso se encuentra más avanzado de lo que inicialmente se informó este martes. La investigación ya fue cerrada y el Ministerio Público presentó acusación contra Calisto y otros siete imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. Una vez que el desafuero quede ejecutoriado, la causa podrá avanzar hacia la preparación del juicio oral. En septiembre, la Fiscalía ya había presentado nuevamente la acusación después de la reapertura temporal de la investigación.

La indagatoria se refiere a hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado. La Fiscalía sostiene que el parlamentario se habría concertado con su exjefe de campaña Roland Cárcamo y Carla Graf, esposa de este último, mediante asesorías parlamentarias que el Ministerio Público considera irregulares. El perjuicio fiscal atribuido en la causa supera los $100 millones.

No es la primera vez que Calisto pierde su fuero por estos mismos antecedentes. En 2025, cuando todavía era diputado, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero y la Corte Suprema confirmó posteriormente esa decisión. Tras ser electo senador por Aysén y asumir el nuevo cargo en marzo de 2026, recuperó la protección parlamentaria, lo que obligó al Ministerio Público a solicitar nuevamente el levantamiento del fuero.

El senador ha rechazado las imputaciones y este martes insistió en que se trata de una acusación falsa, además de confirmar que llevará nuevamente la discusión hasta la Corte Suprema. El desafuero no constituye una condena ni determina su responsabilidad penal, sino que habilita la continuación del procedimiento judicial en su contra.

Más allá del frente judicial, la resolución vuelve a tensionar la composición del Senado. Calisto integra el comité Evópoli e Independientes y durante este año ha acompañado al Gobierno en votaciones decisivas, transformándose en uno de los parlamentarios que han permitido a La Moneda inclinar un escenario prácticamente empatado entre sus votos afines y la oposición.

El texto íntegro de la resolución aún no se encuentra publicado por el Poder Judicial”. Consulta aquí el comunicado oficial de la Fiscalía sobre el desafuero de Calisto