Con 102 años de historia, revista Atenea estrena renovado diseño y comité editorial

“Honrar el sello de los fundadores de la revista Atenea significa asumir el compromiso de preservar el legado de una publicación que tiene 102 años de historia y de orientarla hacia los desafíos culturales y editoriales que impone el presente”. Bajo esa premisa, la doctora en Literatura Latinoamericana María Luisa Martínez Muñoz asumió hace unos meses la dirección de Atenea, una de las publicaciones académicas más destacadas y tradicionales del país.

La publicación fue creada en 1924 como órgano oficial de la Universidad de Concepción, fundada apenas cinco años antes. Desde entonces, Atenea no solo se ha convertido en la revista más emblemática de esa casa de estudios, sino que ha cimentado un prestigio internacional como medio de difusión de las ciencias, las humanidades y las artes.

Hoy, con más de cien años transcurridos desde su creación, Atenea enfrenta los retos que el presente impone a las publicaciones académicas. Esta nueva etapa de la revista coincide con el lanzamiento de su edición número 533, que visibiliza las inquietudes creativas y el pensamiento crítico que atraviesan las humanidades, el arte y las ciencias sociales, y que tiene como principales desafíos intensificar su prestigio internacional a través de la aplicación de criterios de excelencia e incrementar el índice de impacto de sus publicaciones.

Esto es posible, explica María Luisa Martínez, si se trabaja con la voluntad y la convicción que expresaron los fundadores de Atenea, las que consisten en imaginar que el sur de Chile tiene un espacio en la generación de conocimiento y en la construcción de un pensamiento crítico abierto al mundo.

“Atenea ostenta un reconocimiento en la discusión crítica sobre las diversas disciplinas que abordan sus artículos. Es decir, nuestra revista ya no imagina la posibilidad de ocupar un espacio real en lo que Jacques Rancière denomina el reparto de lo sensible, porque esto ya se ha logrado. Nuestro objetivo actual es, nuevamente siguiendo a Rancière, conseguir hacernos más visibles y audibles, y este desafío debe estar en sincronía con las actuales exigencias editoriales de las revistas académicas. La interconexión que domina nuestras sociedades, la inteligencia artificial que sobrevuela las vías de acceso al conocimiento y la creación de contenidos, y el empecinamiento, muchas veces empobrecedor, en querer reducir costos, tiempos de escritura y de lectura han repercutido en las políticas editoriales académicas. No desconocemos esa realidad y reflexionamos sobre ella”, explica Martínez.

Entre las novedades del número 533 está la presentación de un nuevo comité editorial, compuesto por 12 académicos e intelectuales de reconocido prestigio internacional que responden a los criterios de excelencia que Atenea distingue como aspectos centrales, y que poseen el perfil adecuado para cumplir con los nuevos desafíos de la revista.

Un nuevo diseño que vuelve a las raíces

Pero el nuevo foco también requería una nueva mirada. El número 533 de Atenea estrena una nueva imagen con cambios en el diseño de la portada, el papel interior y la encuadernación, los que estuvieron a cargo del diseñador e ilustrador Daniel Blanco Pantoja, también editor de Erdosain Ediciones.

El artista explicó que para la cubierta buscó, en su proceso creativo, un equilibrio entre el presente y las portadas tradicionales de Atenea, “intentando con ello, sutilmente, homenajear a las personalidades y voluntades que forjaron la poderosa identidad gráfica que vemos en aquellas ediciones”.

Desde este número, la publicación física deja el papel couché para pasar a uno hilado ahuesado, más apto para lecturas extensas. “Su color crema y su porosidad dispersan los reflejos de luz y los vuelven más cálidos. Es, también, el papel clásico por excelencia para libros de lectura”, explica Daniel Blanco.

Asimismo, la nueva edición optó por incorporar la costura al hilo en la encuadernación, pensando en dar mayor durabilidad a la publicación en su versión física. “Hemos hecho un esfuerzo para acercar lo más posible la revista -en esta nueva versión y en las que siguen- a una edición que dignifique su rol como publicación periódica de difusión del pensamiento escrito”, puntualizó el diseñador.

Contenidos críticos y científicos de primer nivel

Una de las novedades de esta edición número 533 de la revista Atenea es que abre con la reproducción del discurso pronunciado por la rectora Jacqueline Sepúlveda Carreño en su investidura, un hecho histórico para la Universidad de Concepción, ya que su elección la convierte en la primera mujer en liderar la primera universidad chilena de regiones en los 107 años de historia del plantel.

La publicación de los discursos inaugurales es una tradición de la Universidad de Concepción. El número 533 de Atenea retoma esa práctica y de esta manera celebra el hito histórico que representa la elección de la rectora Sepúlveda, quien actualmente lidera la casa de estudios fundada por Enrique Molina Garmendia.

Junto a eso, en el cuerpo principal, la revista recoge un conjunto de ocho artículos que abordan de forma crítica problemas relativos a las sociedades y sus habitantes, y que involucran reflexiones urbanísticas, culturales y literarias regionales, nacionales y extranjeras.

A ellos se suman los siete artículos que dan cuerpo al dossier “Botánica insumisa. De la insurgencia vegetal”, coordinado y presentado por la académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Mary Luz Estupiñán. Este apartado, como indica su título, explora nuevas dimensiones de la botánica, las que permiten reflexionar sobre los vínculos que el ser humano establece con el mundo vegetal y que participan en la crítica que aborda los efectos del antropocentrismo.

Cierra esta entrega la sección “Heterogénea”, donde destaca la conferencia que ofreció el crítico de cultura y literatura Grínor Rojo de la Rosa en julio del año pasado, cuando recibió el Premio Atenea 2024 a la mejor publicación en Ciencias Sociales/Humanidades.