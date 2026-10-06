Escultor Óscar Plandiura denuncia robo de obra de su autoría en San Miguel

El escultor Óscar Plandiura denunció este martes el robo de una obra de su autoría en la comuna de San Miguel.

Se trata de un retrato en bronce del cantante argentino de tango Carlos Gardel, que data de 1996 y se encontraba ubicada en la plaza El Llano Subercaseaux.

“Este nuevo robo, vuelve ha dejar al desnudo, el abandono, la indolencia y muchas veces el desprecio de las autoridades con el cuidado y preservación del parque El Llano. Conviene tener presente que en un pasado no muy lejano, este parque fue uno de los más hermosos de Santiago. Lamentablemente hoy está convertido en territorio de antisociales que habitan en rucos, lugar de comercio ambulante desatado y crimen organizado, agréguele a todo lo anterior el triste deterioro de las áreas verde por falta de mantención”, señaló Plandiura en sus redes sociales.

Además denunció el mal estado en que se encontraba la obra, cubierta de varias capas de pintura, en medio de “suciedad, orines y fecas a su alrededor”.

“Como reflexión final, puedo afirmar como el creador de la obra; que el mejor destino que pudo haber tenido la estatua de Carlos Gardel, era desaparecer y marcharse de en un lugar tan indigno para él, donde claramente en el último tiempo no era bienvenido”, lamentó.



Respuesta oficial

El Mostrador consultó con la Municipalidad de San Miguel, que lamentó y condenó el robo del busto. Además señaló que el hecho fue constatado por sus equipos y se realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, el pasado 2 de octubre, con el objetivo de que se investiguen las circunstancias del ilícito y se pueda dar con los responsables.

Sin embargo, también indicó que “respecto de las afirmaciones que vinculan este lamentable hecho con un supuesto abandono del Parque El Llano o con una falta de preocupación de las autoridades por este espacio, debemos señalar categóricamente que no se ajustan a la realidad”.

“Durante la actual administración se han realizado diversas inversiones e intervenciones destinadas precisamente a recuperar y mejorar el parque, entre ellas el reforzamiento y mejoramiento de la iluminación, recuperación y mantención de áreas verdes, mejoramiento de juegos y mobiliario urbano, además del fortalecimiento de los patrullajes preventivos de Seguridad Municipal”, indicó.

“El robo de una obra de estas características constituye un hecho delictual que lamentamos profundamente y que, lejos de significar una falta de preocupación por el parque, nos obliga a revisar y reforzar permanentemente las medidas destinadas a proteger el patrimonio cultural que forma parte de este importante espacio público de San Miguel”.

Añadió que a raíz de lo ocurrido, el municipio se encuentra evaluando medidas adicionales para resguardar las restantes esculturas y bustos emplazados en el Parque El Llano, incluyendo el reforzamiento de sus sistemas de anclaje y fijación, junto con una mayor presencia de patrullajes preventivos en el sector.

“Como municipio seguiremos trabajando para recuperar y cuidar nuestros espacios públicos y, al mismo tiempo, adoptar nuevas medidas frente a fenómenos delictuales que afectan bienes que pertenecen a toda la comunidad”, concluyó la entidad.