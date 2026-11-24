La Moneda sacó la calculadora, el calendario y ahora mira el reloj. El Gobierno intensificó las gestiones para adelantar la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, originalmente prevista para el lunes 30 de noviembre. El objetivo es evitar que las ausencias de parlamentarios oficialistas la próxima semana compliquen el rechazo del libelo.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo reuniones con diputados oficialistas para explorar una votación este viernes 27 o sábado 28. Según consigna La Tercera, entre los consultados estuvieron Benjamín Moreno (Republicanos), Diego Schalper (RN) y Flor Weisse (UDI). Sin embargo, el cambio de fecha todavía no está acordado y enfrenta resistencia de la oposición.

La preocupación no es menor. Con los 155 diputados presentes, la acusación necesita 78 votos para prosperar; si asisten 150, el umbral baja a 76. Cada ausencia, abstención o desmarque puede modificar el resultado y definir si Rabat queda suspendido de sus funciones y enfrenta un juicio político en el Senado.

Aunque el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que La Moneda tiene los apoyos para rechazar la acusación, reconoció la incertidumbre: “Los votos se cuentan cuando se aprieta el botón”.

La pizarra de Justicia y los votos en disputa

El conteo llegó incluso a las oficinas del Ministerio de Justicia. Según reveló Radio BioBío, el equipo cercano a Rabat utiliza una pizarra con fotografías de los diputados, ordenadas por partidos y clasificadas según sus eventuales posiciones frente al libelo.

Las principales incógnitas están en el Partido de la Gente (PDG) y el Partido Nacional Libertario (PNL). Los ocho diputados libertarios tienen libertad de acción, mientras que el PDG todavía no define una postura común.

El escenario se complicó este martes con las licencias médicas por 14 días de las diputadas Pamela Jiles y Zandra Parisi, ambas del PDG. Jiles había impulsado públicamente la aprobación del libelo, pero sus respaldos dentro de la bancada se han debilitado. Según el citado medio, un conteo interno situaría cinco diputados a favor, dos en contra y cuatro indecisos, cifras todavía no ratificadas por la colectividad.

En Chile Vamos tampoco existe certeza absoluta. Parlamentarios de RN y la UDI han expresado dudas sobre la defensa del ministro. El Presidente José Antonio Kast incluso ha realizado contactos personales con legisladores, entre ellos Hotuiti Teao, para abordar sus reparos.

La disputa por el calendario

El adelantamiento enfrenta un obstáculo político y reglamentario. La comisión revisora, presidida por Raúl Soto (PPD), tiene previsto concluir su trabajo el viernes, mientras la oposición defiende el acuerdo inicial para votar el lunes 30.

Desde el oficialismo sostienen que, una vez cumplidos los plazos legales, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), podría convocar una sesión extraordinaria el sábado. La oposición discrepa sobre el cómputo de esos plazos y busca mantener el calendario convenido.

Diego Schalper defendió la posibilidad de adelantar la votación, argumentando que realizarla el lunes restaría tiempo a la agenda legislativa.

La tensión también alcanzó a la comisión revisora. Carlos Chandía (RN) cuestionó su conducción después de que el académico Alejandro Romero esperara cerca de cuatro horas sin poder exponer. En una carta, acusó falta de rigor en la organización del debate.

Mientras tanto, la instancia continúa examinando los 1.886 decretos de rebaja de condenas entregados por Justicia, en medio de las controversias por el cambio de criterio reconocido por la defensa de Rabat.