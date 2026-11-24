“Mar Negra: Poéticas del Margen y Arqueología Visual del Valparaíso Extinto” del destacado fotógrafo porteño, Max Donoso, ganó la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso.

La obra propone una arqueología visual de las comunidades y territorios que han sido excluidos u olvidados del Valparaíso reciente. La propuesta estuvo instalada en “fantasías, fantasmas y fulgores I” en Mercado Puerto y luego de un recorrido extenso del Jurado Internacional por las 100 obras que son parte del Concurso de la BIAV, se determinó – dadas las bases – reconocer el collage fotográfico con la distinción mayor.

La obra de Max Donoso es una propuesta que marca un hito en la historia del certamen al convertirse en la primera obra de collage fotográfico en obtener el máximo reconocimiento de la Bienal.

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La distinción fue determinada por el jurado internacional de esta edición, integrado por el destacado curador y gestor cultural, Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá; Inés Ortega, investigadora y curadora independiente y Santiago Villanueva, artista y curador independiente de Buenos Aires, Argentina.

El jurado reconoció el valor artístico y la potencia conceptual de una propuesta que dialoga directamente con el eje curatorial de la Bienal: “El Derecho a la Ciudad: Poéticas contemporáneas para habitar lo común”.

Realizada íntegramente en fotografía análoga en blanco y negro entre 2014 y 2021, “Mar Negra” constituye una investigación visual sobre aquellos espacios, comunidades y formas de convivencia que dieron identidad al puerto y que hoy han desaparecido. A través de imágenes que retratan la intimidad de sus habitantes, la obra recupera la memoria de lugares como el Circo Panamericano, la Ramada Fabiola Taylor, el Bar La Bomba, el Night Club Vitrola y la Casa Okupa Tiao, entre otros espacios que formaron parte del tejido social y cultural de Valparaíso.

Por su parte, Sergio Soto Maulén, curador de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, manifestó su completo agradecimiento al jurado y a las miles de personas que han visitado las exposiciones “fantasías, fantasmas y fulgores I, II y III”.

“Queremos como equipo de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, felicitar al destacado fotógrafo, Max Donoso, artista ganador del Premio de Honor de la BIAV 2026, nos parece interesante, urgente y necesario, celebrar la integración de esta obra a la colección de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, como un gesto de las distintas disciplinas que abundan en la práctica artística”.

El proyecto aborda temáticas como la migración, la extrema pobreza, el género, la inclusión y las disidencias sexuales, desplazando la mirada de la postal turística tradicional hacia las realidades de quienes históricamente han habitado los márgenes de la ciudad. De esta manera, la fotografía se transforma en un soporte de memoria y resistencia frente al olvido, reivindicando la dignidad de comunidades y territorios que también construyen la identidad porteña.

El segundo lugar fue otorgado a Rocío Guerrero Marín por su obra “Archivo de la decepción”, mientras que el tercer lugar recayó en Carina Aspillaga por su performance “Washawami”, la que incorpora distintas disciplinas y lenguajes artísticos que convivieron con el concepto eje de la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso: El Derecho a la ciudad.

Las tres obras premiadas serán presentadas en la exposición “fábulas, ángeles y espejos”, en el Parque Cultural de Valparaíso, desde el 11 de diciembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, permitiendo que la ciudadanía conozca de cerca las propuestas distinguidas por el Jurado Internacional.

Con este reconocimiento, la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso reafirma su compromiso con la diversidad de lenguajes y prácticas artísticas, la recuperación de la memoria colectiva y la apertura de espacios para que distintas miradas sobre la ciudad puedan encontrarse, dialogar y proyectar nuevas formas de habitar lo común.