El peso chileno sufrió un nuevo revés este martes 24 de noviembre. El dólar cerró en $1.033,5 en el mercado cambiario local, con un incremento de $16,7 respecto de la jornada anterior, alcanzando su mayor nivel desde el 14 de julio de 2022.

El principal factor detrás del salto de la divisa fue el desplome del cobre, que durante las operaciones internacionales llegó a retroceder un 5,9%, hasta los US$5,34 por libra.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cotización oficial al contado en la Bolsa de Metales de Londres registró una caída de 1,07%, situándose en US$5,46 por libra, su menor nivel desde marzo.

El metal rojo acumula once sesiones consecutivas de pérdidas, con un retroceso de 14,22% en ese período y de 16,71% en lo que va de noviembre, borrando las ganancias que había registrado durante 2026.

Según Felipe Barragán, estratega de mercados de Pepperstone, detrás de la caída del cobre confluyen la debilidad de la demanda industrial china, el fortalecimiento del dólar y la revisión de las expectativas de consumo del metal asociadas a la infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El analista advierte que la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia alivió momentáneamente las tensiones en Wall Street, pero no despejó las dudas sobre la rentabilidad y el financiamiento de las millonarias inversiones tecnológicas.

“La caída superior al 10% del cobre en las últimas semanas podría estar anticipando una moderación del ciclo manufacturero”, sostuvo Barragán, quien alertó que una desaceleración de la inversión tecnológica, sumada a un deterioro del consumo, podría transformar la corrección bursátil en un problema macroeconómico de mayor alcance.

El doble golpe del cobre a Hacienda

A la caída de la producción cuprífera, que ha complicado las proyecciones de crecimiento del Gobierno de José Antonio Kast, se suma ahora el deterioro del precio internacional del metal.

La cotización del cobre ya se encuentra por debajo de los US$5,65 por libra que Hacienda proyectó como promedio para 2027, lo que supone un riesgo adicional para las estimaciones de ingresos fiscales si la tendencia se prolonga.

Barragán advierte que la corrección del metal podría reducir los ingresos tributarios de la minería y los aportes de Codelco al Estado, dificultando los esfuerzos de consolidación fiscal.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había manifestado su inquietud por el avance de la divisa cuando esta alcanzó los $1.000.

“A mí siempre me llama un poco a la preocupación el tipo de cambio”, señaló el secretario de Estado el pasado 15 de noviembre en entrevista con La Tercera, donde sostuvo que la cotización estaba algo desviada de sus fundamentos económicos.

En esa misma entrevista, Quiroz reconoció que la caída de la producción minera estaba dificultando el cumplimiento de la meta de crecimiento de 0,7% para este año.

En materia monetaria, si bien la caída del petróleo supone un alivio para Chile como importador de hidrocarburos, la depreciación del peso amenaza con añadir presiones inflacionarias y restringir el margen del Banco Central para reducir las tasas de interés.

La atención de los mercados estará puesta ahora en las cifras de inflación de Estados Unidos que se conocerán este miércoles y en la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal, prevista para el 9 de diciembre.