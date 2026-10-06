Puerto de Ideas Valparaíso presenta su programación completa

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 dio a conocer su programación completa, que reunirá a más de 50 invitados en más de 40 actividades. Entre el 6 y el 8 de noviembre, pensadores, escritores, científicos y artistas de distintos países se reunirán para abordar, desde la literatura, la ciencia, el arte y la filosofía, algunas de las preguntas que marcan nuestro tiempo y nos ayudan a comprender qué nos hace humanos. Esta nueva edición, realizada junto a Coopeuch, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de Valparaíso, tendrá como lema “Un momento singular de la experiencia humana”.

El Festival se inaugurará con Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo español y uno de los mayores expertos en evolución humana, quien durante más de tres décadas fue codirector de las excavaciones de Atapuerca. En la conferencia “Las raíces del mal”, abordará la violencia desde la perspectiva de la evolución humana (6 de noviembre, 18:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso. Entrada liberada).

Radicado en Barcelona hace algunos años, el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga vuelve a Puerto de Ideas, tras su exitosa participación en el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2025. Reconocido mundialmente por el descubrimiento de las llamadas “neuronas de Jennifer Aniston” -que se activan al reconocer a una persona o un concepto-, participará de “El tango de la memoria”, un espectáculo que cruza neurociencia, música y danza (6 de noviembre, 20 horas, Centro de Extensión Duoc UC).

El filósofo francés Éric Sadin, una de las principales voces críticas sobre el impacto social y político de las tecnologías digitales, será otro de los invitados del Festival. En 2025, mientras Francia acogía la cumbre mundial sobre inteligencia artificial, impulsó en París la “contracumbre de la IA”.

El festival también contará con destacados escritores latinoamericanos, entre ellos Alejandro Zambra, autor de Poeta chileno (Anagrama, 2020); la argentina Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito (Alfaguara, 2017); y Martín Kohan, escritor y ensayista argentino, autor de Ciencias morales (Anagrama, 2007), ganadora del Premio Herralde de Novela de Anagrama; en 2010 fue llevada al cine, con el título La mirada invisible.

A ellos se suman dos destacados nombres europeos: el narrador y ensayista rumano Mircea Cărtărescu, autor de Solenoide (Impedimenta, 2017), considerado uno de los escritores más importantes de su generación, y mencionado recurrentemente entre los candidatos a ganar el Premio Nobel de Literatura. Por su parte, el escritor y periodista francés Olivier Guez, autor de Mesopotamia (Tusquets, 2025), también será parte del Festival, con una obra que cruza narrativa e investigación.

Las humanidades estarán representadas por el filósofo belga Pascal Chabot, que estudia cómo la tecnología transforma nuestra búsqueda de sentido, entre el “burnout”, la ecoansiedad y nuestra rivalidad con la inteligencia artificial; Matthew L. Jones, historiador estadounidense, especialista en la historia de la ciencia y los datos, autor, junto a Chris Wiggins, de How Data Happened (Norton, 2023), un recorrido histórico “desde la época de la razón a la de los algoritmos”; y Pietro del Soldà, filósofo italiano que explora el diálogo entre los clásicos y el presente, autor de La vida fuera de uno mismo. Una filosofía de la aventura (Tusquets, 2023).

Exposición y espectáculos

El festival incluirá la exposición colectiva Valparaíso 1839–2026: fotografías, tiempos y fragmentos, que recorre casi dos siglos de representaciones visuales de la ciudad-puerto, a través de fotografías, postales y documentos de la Biblioteca Nacional y los Archivos UDP. La muestra examina cómo Valparaíso ha sido registrado e imaginado por medio de las imágenes, poniendo en el centro la distancia entre invención, llegada y apropiación local como uno de los grandes problemas de la historia de la fotografía en Chile.

En el ámbito musical, la compositora de música electrónica francesa Annabelle Playe presentará Ars Natura, una performance que combina música, video y un espectáculo de luces. Por su parte, el organista Christian Sundt y la Premio Nacional de Artes Musicales Miryam Singer ofrecerán la conferencia musical Las voces del viento, dedicada al histórico órgano de la Iglesia Anglicana de Valparaíso (8 de noviembre, 12:30 horas, Iglesia Anglicana de Valparaíso. Entrada liberada).

El Festival mantendrá sus tradicionales cafés filosóficos, espacios de reflexión y diálogo con el público. Allí, Óscar Contardo propondrá el café “Artesanía narrativa sobre vidas ajenas”, en el que se aproximará al desafío de escribir crónica y ensayo en la era de la inteligencia artificial generativa, destacando el valor del archivo, del testimonio y del trabajo de campo.

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.