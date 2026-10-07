Instalación del artista visual restituye la dimensión humana al acervo del Museo de Anatomía

Entre el 26 y el 30 de octubre se presentará en el Patio Ignacio Domeyko de la Universidad de Chile, Anatomía de un relato nomen nescio, muestra del académico y artista visual Rodrigo Bruna, curada por Carla Miranda Vasconcello.

Esta instalación —que además cuenta con un conversatorio y un programa de mediación— surge a partir de un proyecto homónimo de investigación y creación interdisciplinar que cuestiona la noción de la muerte y el estatuto biopolítico del cuerpo, a partir de las vidas silenciadas que dieron origen a la colección anatómica.

La propuesta —que forma parte del Foro de las Artes 2026— nace de un cruce de fronteras entre la cultura visual, la antropología y la medicina, subvirtiendo los límites disciplinares, transformando un espacio que históricamente ha sido consagrado al pragmatismo clínico, en un lugar de mediación en torno a la memoria, la identidad y el cuerpo.

El origen de esta instalación responde a una investigación realizada por el artista en torno a los restos de cuerpos no reclamados que, en el pasado, fueron destinados a las escuelas de medicina como material pedagógico, fomentando el conocimiento y el desarrollo de la anatomía, a costa del anonimato. Es así como Anatomía de un relato nomen nescio propone una intervención sensible diseñada para revertir la inercia institucional, devolviendo a estas presencias anónimas una historia y una identidad orientadas a restituir su dimensión humana.

La instalación reúne una selección de preparados anatómicos del siglo XIX elaborados por la Maison Tramond, célebre por combinar huesos humanos con cera virgen de abeja para simular vasos sanguíneos, músculos y nervios. Exhibidas al interior de antiguos armarios de madera —gracias a la colaboración del Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile—, estas piezas dialogan con una serie de reconstrucciones objetuales desarrolladas por el artista a partir de los mismos materiales.

La experiencia se complementa con sensores de movimiento integrados en los muebles, los cuales activan narraciones susurradas que ficcionan las historias de los cuerpos nomen nescio.

Asimismo, la muestra contará con jornadas de mediación cultural dirigidas a estudiantes y público general para profundizar en los cruces entre anatomía, cultura visual, memoria histórica y ética médica.

La inauguración de esta muestra se realizará el día lunes 26 de octubre a las 12:00hrs; y como hito de cierre, el jueves 29 de octubre, a las 10:00hrs, se realizará un conversatorio en el Salón Eloísa Díaz junto a académicos e investigadores, quienes ampliarán las preguntas teóricas y éticas planteadas por la obra.

Coordenadas:

Exposición Anatomía de un relato nomen nescio

Inauguración: Lunes 26 octubre a las 12:00hrs.

Fecha de exposición: 26 al 30 de octubre

Horario: 9:00 a 18:00hrs.

Lugar: Patio Ignacio Domeyko (Casa Central de la Universidad de Chile)

Actividades: Conversatorio: Jueves 29 de octubre a las 10:00hrs.

Sobre el artista:

Rodrigo Bruna Chávez

Artista visual, investigador y académico. Doctor en Arte, mención en Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Historia del Arte, Universitat Autònoma de Barcelona (cotutela). Magíster en Artes, mención en Artes Visuales y Licenciado en Artes, mención en Artes Plásticas, Universidad de Chile. Fue becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), para realizar sus estudios doctorales en Chile y España. De igual forma fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico para realizar estudios de posgrado en la Kunstakademie Düsseldorf, Alemania. Sus líneas de investigación se orientan al campo de la teoría y la práctica en artes visuales, con énfasis en la instalación artística. Como artista visual ha exhibido su obra en el Photographic Center Nykyaika, Tampere; Museo de Artes Visuales, Santiago; Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá; Museu de Arte Contemporânea Niteroi, Río de Janeiro; Newhouse Center for Contemporary Art, Nueva York, entre otros espacios.

Actualmente, es coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinario Ars Moriendi, profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y Director de Creación Artística de la misma institución.

Portafolio: www.rodrigobruna.cl

Sobre la curadora:

Carla Miranda Vasconcello

Historiadora del arte, curadora y académica. Máster en Museografía, Universidad Andrés Bello. Licenciada en Artes mención Historia del Arte, Universidad de Chile.

Ha escrito numerosos textos para catálogos de colecciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Museo Histórico Nacional y Museo del Carmen de Maipú, todos ubicados en Santiago de Chile. Ha realizado curatorías, entre las que destacan las exposiciones Memoria y Registro 11.9.1973, en el Museo Histórico Nacional, e Imaginarios de la Resistencia. A 40 años del Golpe de Estado, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. De igual forma se ha dedicado a la investigación patrimonial desde la mediación cultural con la comunidad aymara de Macaya. Su última investigación se vincula con las colecciones fotográficas del Santuario Nacional de Maipú. Actualmente es integrante del Núcleo de Estudios Interdisciplinario Ars Moriendi y profesora adjunta del Departamento Artes y Humanidades, Facultad de Educación, Universidad Católica Silva Henríquez.