A 45 años de su travesía por Macchu Picchu, Los Jaivas regresan este viernes al Teatro Caupolicán

Casi tres décadas después de la publicación de Canto General, el monumental poemario de Pablo Neruda, un productor peruano viajó hasta Francia, donde por entonces residían Los Jaivas, con una propuesta que parecía tan ambiciosa como difícil de concretar: convencer a la banda de musicalizar Alturas de Macchu Picchu y viajar hasta Perú para grabar un programa de televisión interpretando esta cantata latinoamericana en la propia ciudadela inca. El proyecto contemplaba además que fueran presentados nada menos que por el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

La magnitud de la propuesta generó dudas entre los integrantes de Los Jaivas. No solo se trataba de trasladarse hasta uno de los lugares más extraordinarios del continente para realizar una grabación, sino de enfrentarse musicalmente a una obra de dimensiones enormes, con el desafío de encontrar una forma de representar la profundidad del poema de Neruda.

Pero en algún momento las dudas dieron paso al desafío. Los Jaivas aceptaron y comenzaron a trabajar en la creación de una obra que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la música latinoamericana. El resultado fue Alturas de Macchu Picchu, una composición que tomó la poesía de Neruda como punto de partida para construir un lenguaje musical propio y que, cuatro décadas después, continúa siendo parte central del repertorio de la agrupación.

Este jueves 8 de octubre se cumplen 45 años del estreno en Canal 13 de “Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas, registro audiovisual que documentó precisamente la culminación de aquella aventura: el viaje de la banda a Perú y la interpretación de la obra en el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Las imágenes de aquel registro muestran parte de la enorme operación que significó trasladar hasta este recinto patrimonial los instrumentos con los que Los Jaivas darían vida a la obra, incluyendo un piano de cola, que debió ser llevado hasta la ciudadela ubicada en la región del Cusco. Las fotografías y registros audiovisuales conservan así no solo la interpretación musical, sino también el esfuerzo y la dimensión de una experiencia que se transformó en parte fundamental de la historia del grupo.

45 años después, este histórico registro volverá a la pantalla de Canal 13. El próximo jueves 15 de octubre, a las 22:00 horas, 13Rec exhibirá “Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas, una oportunidad para volver a ver las imágenes de aquella extraordinaria travesía y el registro de la banda interpretando la obra en el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Unas de las fechas significativas de la gira son este viernes 9 de octubre: el primero de los dos conciertos programados en el Teatro Caupolicán, el mismo escenario donde en octubre de 1982 la agrupación presentó por primera vez en Chile esta obra.

El espectáculo contempla la interpretación íntegra de Alturas de Macchu Picchu, junto a una puesta en escena especialmente desarrollada para esta celebración y un recorrido por algunas de las canciones más reconocidas de la trayectoria de Los Jaivas. La gira, además, ha permitido rescatar material inédito de los archivos de la banda, con la incorporación en vivo de “Ruinas” y “Caminos”, dos composiciones creadas durante la década de 1970 y vinculadas al proceso creativo que antecedió a la realización de la obra.

La gira continuará el lunes 12 de octubre, a las 20:30 horas, en Enjoy Coquimbo, donde Los Jaivas presentarán su espectáculo 45 años de Alturas de Macchu Picchu en una nueva fecha de este recorrido nacional. Las entradas para este concierto están disponibles a través de PuntoTicket.

Los Jaivas – 45 años de “Alturas de Macchu Picchu”

📅 Viernes 9 y sábado 10 de octubre

📍 Teatro Caupolicán (San Diego 850, Santiago)

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