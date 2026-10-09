Centro Cultural La Moneda permanecerá cerrado temporalmente tras incendio

Durante la mañana del jueves 8 de octubre se registró un foco de incendio en un ducto del restaurante Cívico, ubicado en el edificio del Centro Cultural La Moneda, que fue controlado gracias a la acción de Bomberos de Chile. Sin embargo, el centro cultural confirmó que el espacio permanecerá cerrado temporalmente.

“El centro cultural, como todos los locales que se encuentran en su edificio, permanecerá cerrado temporalmente mientras se realizan revisiones del inmueble e implementan medidas de seguridad preventivas, con el fin de velar por la seguridad del público, de los trabajadores de la institución y de los locatarios”, expresaron a través de un comunicado.

Todas las actividades y eventos programados quedarán suspendidos hasta próximo aviso, incluida la Feria Malqueridas, agendada para este 10 y 11 de octubre.

El Centro Cultural La Moneda informará la fecha de reapertura a través de sus redes sociales (@ccplm), una vez concluidas estas revisiones y confirmadas las condiciones para recibir nuevamente a sus públicos, reiterando que la seguridad de las personas es su principal prioridad.



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