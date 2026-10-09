Identidades Festival inaugura nueva edición Los Voladores de Papantla y Topatangi

La noche inaugural, presentada por Escondida | BHP, reunió a más de 1.200 espectadores que presenciaron la ceremonia ancestral de Los Voladores de Papantla – Grupo Tanhtlin de Veracruz, México, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y el concierto de Topatangi de Rapa Nui, en un intercambio simbólico entre desierto e isla. La actividad contó con la presencia de la Directora Regional de UNESCO, Esther Kuisch Laroche.

Alejandra Rojas Pinto, directora de Identidades Festival y de la Corporación Cultural La Huella Teatro, señaló: “Durante doce años, Identidades Festival ha construido un espacio para el encuentro entre las artes y las comunidades. Creemos que la participación en experiencias culturales es fundamental para el desarrollo de las personas y la construcción de sociedades más diversas y democráticas. Este año, bajo la línea curatorial Creadores de Raíz, queremos destacar la experiencia y el conocimiento que se transmite entre generaciones, valorando a creadores que han dejado una huella profunda en sus comunidades y cuyo legado sigue vivo”.

Identidades Festival es un proyecto de la Corporación Cultural La Huella Teatro, presentado por Escondida | BHP, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del FNDR 8% Asignación Directa 2026 ($49.999.994) aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta. Además cuenta con el aporte del Fondo de Apoyo Municipal (FAM) de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El festival se enmarca en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO.

Sobre la noche inaugural agregó: “Abrir con Los Voladores de Papantla y Topatangi es reafirmar que este desierto tiene memoria y que lo local puede transformarse en un lenguaje universal. Ver el Anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca lleno, con familias y personas de edades, orígenes y pensamientos diversos, con la fila de espera funcionando hasta el último minuto, nos recuerda que el amor de nuestra gente por las culturas de los pueblos es amplio y generoso”. El festival, que se extenderá hasta el 12 de octubre y los Voladores de Papantla de presnetarán cada día.

Este año Identidades Festival superó los 3.000 tickets gratuitos entregados en su primera semana entre el sistema presencial para adultos mayores y la plataforma digital carpaidentidades.cl. La programación continúa hoy con funciones gratuitas, seminarios de formación y trueques culturales.

Cartelera completa en www.carpaidentidades.cl y @identidadesfestival.